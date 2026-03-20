08:42 · 20 มีนาคม 2026

Ryanair ร่วงสู่จุดต่ำสุดในรอบ 5 เดือน 🚩

ประเด็นหลัก
  • ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินพุ่งสูง
  • สร้างแรงกดดันต่ออุตสาหกรรมการบินโดยรวม

Ryanair ปรับตัวลงสู่ระดับต่ำสุดตั้งแต่ตุลาคม 2025 แม้ยังคงเป็นสายการบินที่บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป

  • การพัฒนาล่าสุดชี้ว่า Ryanair กำลังเข้าสู่ช่วงการเติบโตใหม่ แต่ต้องเผชิญกับต้นทุนกฎระเบียบที่สูงขึ้นและความไม่แน่นอนในการดำเนินงาน

  • ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินที่สูงขึ้นมีแนวโน้มกดดันอัตรากำไร ขณะที่ความต้องการเดินทางช่วงซัมเมอร์ยังไม่แน่นอนท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลาง

อัปเดตบริษัท

  • คาดว่า Boeing 737 MAX 10 จะได้รับการรับรองในไตรมาส 3 ของปี และเริ่มส่งมอบตามกำหนดต้นปีหน้า การส่งมอบตรงเวลาเป็นสิ่งสำคัญต่อการขยายกำลังการผลิตและเครือข่าย

  • จำนวนผู้โดยสารจะเพิ่มจาก 207 ล้านคนเป็นราว 215 ล้านคนในปีการเงินถัดไป พร้อมปรับค่าโดยสารเล็กน้อย ชี้ให้เห็นการเติบโตจากปริมาณโดยยังคงรักษาวินัยด้านราคา

  • ลดเที่ยวบินที่ Brussels Charleroi ประมาณ 10% เนื่องจากภาษีผู้โดยสารใหม่ ตัดที่นั่งราว 1.1 ล้านที่นั่งต่อปี แสดงให้เห็นความไวต่อกฎระเบียบและความสามารถในการปรับกำลังการผลิตอย่างรวดเร็ว

  • ยกเลิกการติดตั้ง Starlink satellite internet บนเครื่องบิน เน้นการประหยัดต้นทุนและประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง สะท้อนกลยุทธ์ประหยัดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง

  • ความเสี่ยงหลักยังคงเป็นความเร็วในการส่งมอบเครื่องบินและความล่าช้าของการรับรองจาก Boeing

มุมมองทางการเงินและการลงทุน

  • การประเมินมูลค่าอยู่ในระดับน่าสนใจ P/E ประมาณ 12 และ PEG ต่ำ (~0.3) แสดงถึงโอกาสขึ้นตามแนวโน้มการเติบโต

  • Evercore ISI อัปเกรดเป็น “outperform” พร้อมราคาเป้าหมาย $80 หลังหุ้นปรับตัวลด ~15% จากจุดสูงสุดเดือนมกราคม

  • Bernstein ปรับราคาเป้าหมายเป็น $71 โดยชี้ถึงความคืบหน้าเชิงปฏิบัติการ เช่น รายได้ต่อกิโลเมตรที่นั่งเพิ่ม 1.1%

  • อย่างไรก็ตาม ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ผลักดันราคาน้ำมันสูงขึ้น และความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจโลก ยังกดดันอุตสาหกรรมสายการบินโดยรวม

สถานะทางการเงิน

  • เงินสดสุทธิประมาณ €1 พันล้าน และมีสถานะเงินสดบวกโดยรวม

  • งบดุลแข็งแกร่งและการสร้างกระแสเงินสดดีเยี่ยม ให้ความยืดหยุ่นต่อการลงทุนและจ่ายผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

  • อัตรากำไรจากการดำเนินงานโดดเด่นในอุตสาหกรรม ROE ประมาณ 26%

  • โมเดล ultra low-cost ยังคงสร้างความได้เปรียบด้านต้นทุนเชิงโครงสร้าง แม้เผชิญราคาน้ำมันสูง

Ryanair ยังคงอยู่ในตำแหน่งที่แข็งแกร่งทั้งทางการเงินและเชิงกลยุทธ์ แม้ต้องรับมือกับแรงกดดันจากต้นทุนพลังงานและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจโลก

Source: xStation5

ปัญหาน้ำมันเครื่องบินตอนนี้ถือว่าสำคัญมาก และ IATA เตือนว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ/อิสราเอลกับอิหร่านได้เปิดเผยจุดอ่อนในห่วงโซ่อุปทานน้ำมันเครื่องบินอย่างรุนแรง

  • จุดคอขวดสำคัญ: ช่องแคบฮอร์มุซ รับผิดชอบประมาณ 20% ของอุปทานน้ำมันโลก ปริมาณเรือผ่านลดลงอย่างมาก

  • ผลกระทบต่อการบิน: หากน้ำมันจากอ่าวเปอร์เซียไหลลดลง หรือตัวโรงกลั่นเสียหาย จะทำให้ผลิตน้ำมันเครื่องบินทั่วโลกลดลง

  • ยุโรปเสี่ยงสูง: 25–30% ของอุปทานน้ำมันเครื่องบินยุโรปมาจากเปอร์เซีย กักเก็บเพียงพอประมาณ 1 เดือน

  • เอเชียกดดัน: ราว 84% ของน้ำมันผ่าน Hormuz ปกติไปเอเชีย โดยเฉพาะอินเดียและจีน ทำให้ทางเลือกจำกัด

  • ต้นทุนเพิ่มจาก rerouting: เส้นทางบินยาวขึ้นจากความขัดแย้งในยูเครนและตะวันออกกลาง ทำให้การเผาผลาญเชื้อเพลิงสูงขึ้น

  • ทางเลือกจำกัด: น้ำมันเครื่องบินไม่สามารถแทนที่ได้ง่าย หากอุปทานหยุดชะงัก สายการบินมีตัวเลือกระยะสั้นน้อยมาก

คำแนะนำ IATA ระยะสั้น:

  • จัดสำรองน้ำมันเครื่องบินเชิงยุทธศาสตร์

  • หาที่มาหลากหลาย

  • ประสานงานระหว่างรัฐบาล สายการบิน และโรงกลั่นให้เข้มงวด

ความเสี่ยงต่อผู้โดยสาร:

  • หากขาดน้ำมันเครื่องบินใหญ่ อาจกระทบเที่ยวบินช่วงอีสเตอร์, เที่ยวบิน charter และบริการ air ambulance

ดังนั้น การลดลงของหุ้น Ryanair จึงมีเหตุผลชัดเจน แต่หากความตึงเครียดคลี่คลาย หุ้นอาจฟื้นตัวได้เนื่องจากบริษัทมีฐานะการเงินแข็งแรงและโมเดลต้นทุนต่ำรองรับแรงกดดันเชื้อเพลิงได้ดี

