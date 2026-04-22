ตลาดเด่นรายวัน 📈 S&P 500 ขยายตัวต่อเนื่อง ได้แรงหนุนจากการเข้าซื้อของกองทุน CTA

US500 ซึ่งเป็นฟิวเจอร์สดัชนี S&P 500 ของสหรัฐฯ กำลังปรับตัวขึ้นในการซื้อขายช่วงเช้าวันพุธ โดยได้รับแรงหนุนจากสัญญาณของ Donald Trump ที่ระบุว่าจะขยายเวลาหยุดยิงกับอิหร่านแบบไม่มีกำหนด พร้อมรอท่าทีร่วมสุดท้ายจากเตหะราน
ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา การปรับตัวขึ้นของ S&P 500 ถูกขับเคลื่อนอย่างมีนัยสำคัญจากการเข้าซื้อของกองทุน CTA (Commodity Trading Advisors) แบบอัลกอริทึม ตามข้อมูลจาก Goldman Sachs Prime ทั้งนี้ หลังจบการซื้อขายฝั่งสหรัฐฯ วันนี้ Tesla และ IBM ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของดัชนี จะประกาศผลประกอบการ
CTA ยังซื้ออยู่หรือไม่?
Goldman Sachs ระบุว่าแรงซื้อจาก CTA ใน S&P 500 ยังเป็นบวกในระยะสั้น แต่เริ่มอ่อนแรงลงเมื่อเทียบกับหนึ่งสัปดาห์ก่อน นั่นหมายความว่าในช่วงสัปดาห์ข้างหน้า กลยุทธ์ตามแนวโน้ม (trend-following) ยังอาจช่วยพยุงตลาด Wall Street ได้ในหลายสถานการณ์
การคาดการณ์กระแสเงิน CTA
- กรณีตลาดทรงตัว (Sideways):
คาดว่ามีแรงซื้อราว 16 พันล้านดอลลาร์ใน 1 สัปดาห์
→ ระยะ 1 เดือน: ประมาณ 14 พันล้านดอลลาร์ (ลดลงจากเดิม >45 พันล้านดอลลาร์)
- กรณีตลาดขาขึ้นแรง:
→ 1 สัปดาห์: ~16 พันล้านดอลลาร์
→ 1 เดือน: ~17 พันล้านดอลลาร์
(ลดลงจากคาดการณ์เดิมใกล้ 50 พันล้านดอลลาร์)
- กรณีตลาดขาลง:
→ 1 สัปดาห์: ยังเป็นผู้ซื้อสุทธิ ~16.5 พันล้านดอลลาร์
→ 1 เดือน: กลายเป็นขายสุทธิ ~19 พันล้านดอลลาร์
จุดที่สำคัญคือ เพียงหนึ่งสัปดาห์ก่อนหน้า แม้ในสถานการณ์ตลาดอ่อนแรง ยังเห็นกระแสเงินเป็นบวกเล็กน้อย แต่ตอนนี้ “แรงหนุนระยะกลาง” เริ่มลดลงอย่างชัดเจน
สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดจากการที่สถานะการลงทุนของ CTA ถูกสร้างไว้ค่อนข้างมากแล้ว เมื่อการเข้าซื้อส่วนใหญ่เกิดขึ้นไปแล้ว แรงซื้อเชิงกลไกในอนาคตจึงลดลง
กล่าวง่าย ๆ คือ:
- แรงหนุนระยะสั้นของ S&P 500 ยังมีอยู่
- แต่แรงส่งเริ่มอ่อนลง
ภาพรวมกระแสเงิน CTA ล่าสุด
ในสัปดาห์ที่ผ่านมา การเข้าซื้อหุ้นทั่วโลกของ CTA อยู่ที่ประมาณ 86 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 5 ครั้งที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ และยังมีโอกาสเกิดแรงซื้อเพิ่มอีกประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ใน 5 วันทำการ หากตลาดทรงตัว
โดยในอดีต ช่วงที่มีแรงซื้อรุนแรงลักษณะนี้ มักนำไปสู่:
- การพักฐานระยะสั้น
- จากนั้นกลับไปเป็นแนวโน้มขาขึ้นต่อ
ผลตอบแทนเฉลี่ย:
- +2.2% ใน 1 เดือน
- มากกว่า +8% ใน 3 เดือน
มุมมองนักลงทุน
CTA ยังช่วยพยุงตลาดในระยะสั้น แต่แรงหนุนกำลังลดลง หากเกิดแรงขายรอบใหม่ใน Wall Street ผลกระทบจากระบบ CTA จะไม่แข็งแกร่งเท่าเดิม
วิเคราะห์ทางเทคนิค S&P 500 (US500 D1)
ฟิวเจอร์ส S&P 500 ยังมีโมเมนตัมเชิงบวก แต่เริ่มเข้าสู่ภาวะ “ซื้อมากเกินไป” (overbought) → ต้องระวังความผันผวน
- สัญญาณขาขึ้นระยะสั้น หลังทะลุ MA 9 วัน
- มีสัญญาณ reversal รายวัน → อาจชะลอตัว
- ปิดต่ำกว่า pivot → แรงซื้อเริ่มอ่อน
- RSI > 70 → เข้าภาวะ overbought
เป้าหมายขาขึ้น: 7170 – 7230
แนวรับสำคัญ: 7075 → 7030
ปฏิทินเศรษฐกิจ: จับตาสุนทรพจน์ของผู้ว่าการธนาคารกลาง และผลประกอบการของ Tesla
Morning wrap 🗽 ดัชนี Wall Street ยังคงปรับตัวขึ้น หลังการหยุดยิงสหรัฐฯ–อิหร่านถูกขยายเวลา (22.04.2026)
ข่าวเด่นวันนี้ 22 เม.ย.
วอร์ชให้การต่อวุฒิสภา: “ผมจะไม่เป็นเครื่องมือของประธานาธิบดี” และส่งสัญญาณวาระการปฏิรูปธนาคารกลางสหรัฐ (Fed)