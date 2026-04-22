อ่านเพิ่มเติม
14:19 · 22 เมษายน 2026

ตลาดเด่นรายวัน 📈 S&P 500 ขยายตัวต่อเนื่อง ได้แรงหนุนจากการเข้าซื้อของกองทุน CTA

US500 ซึ่งเป็นฟิวเจอร์สดัชนี S&P 500 ของสหรัฐฯ กำลังปรับตัวขึ้นในการซื้อขายช่วงเช้าวันพุธ โดยได้รับแรงหนุนจากสัญญาณของ Donald Trump ที่ระบุว่าจะขยายเวลาหยุดยิงกับอิหร่านแบบไม่มีกำหนด พร้อมรอท่าทีร่วมสุดท้ายจากเตหะราน

ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา การปรับตัวขึ้นของ S&P 500 ถูกขับเคลื่อนอย่างมีนัยสำคัญจากการเข้าซื้อของกองทุน CTA (Commodity Trading Advisors) แบบอัลกอริทึม ตามข้อมูลจาก Goldman Sachs Prime ทั้งนี้ หลังจบการซื้อขายฝั่งสหรัฐฯ วันนี้ Tesla และ IBM ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของดัชนี จะประกาศผลประกอบการ

CTA ยังซื้ออยู่หรือไม่?

Goldman Sachs ระบุว่าแรงซื้อจาก CTA ใน S&P 500 ยังเป็นบวกในระยะสั้น แต่เริ่มอ่อนแรงลงเมื่อเทียบกับหนึ่งสัปดาห์ก่อน นั่นหมายความว่าในช่วงสัปดาห์ข้างหน้า กลยุทธ์ตามแนวโน้ม (trend-following) ยังอาจช่วยพยุงตลาด Wall Street ได้ในหลายสถานการณ์

 การคาดการณ์กระแสเงิน CTA

  • กรณีตลาดทรงตัว (Sideways):
    คาดว่ามีแรงซื้อราว 16 พันล้านดอลลาร์ใน 1 สัปดาห์
    → ระยะ 1 เดือน: ประมาณ 14 พันล้านดอลลาร์ (ลดลงจากเดิม >45 พันล้านดอลลาร์)
  • กรณีตลาดขาขึ้นแรง:
    → 1 สัปดาห์: ~16 พันล้านดอลลาร์
    → 1 เดือน: ~17 พันล้านดอลลาร์
    (ลดลงจากคาดการณ์เดิมใกล้ 50 พันล้านดอลลาร์)
  • กรณีตลาดขาลง:
    → 1 สัปดาห์: ยังเป็นผู้ซื้อสุทธิ ~16.5 พันล้านดอลลาร์
    → 1 เดือน: กลายเป็นขายสุทธิ ~19 พันล้านดอลลาร์

จุดที่สำคัญคือ เพียงหนึ่งสัปดาห์ก่อนหน้า แม้ในสถานการณ์ตลาดอ่อนแรง ยังเห็นกระแสเงินเป็นบวกเล็กน้อย แต่ตอนนี้ “แรงหนุนระยะกลาง” เริ่มลดลงอย่างชัดเจน

สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดจากการที่สถานะการลงทุนของ CTA ถูกสร้างไว้ค่อนข้างมากแล้ว เมื่อการเข้าซื้อส่วนใหญ่เกิดขึ้นไปแล้ว แรงซื้อเชิงกลไกในอนาคตจึงลดลง

กล่าวง่าย ๆ คือ:

  • แรงหนุนระยะสั้นของ S&P 500 ยังมีอยู่
  • แต่แรงส่งเริ่มอ่อนลง

ภาพรวมกระแสเงิน CTA ล่าสุด

ในสัปดาห์ที่ผ่านมา การเข้าซื้อหุ้นทั่วโลกของ CTA อยู่ที่ประมาณ 86 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 5 ครั้งที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ และยังมีโอกาสเกิดแรงซื้อเพิ่มอีกประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ใน 5 วันทำการ หากตลาดทรงตัว

โดยในอดีต ช่วงที่มีแรงซื้อรุนแรงลักษณะนี้ มักนำไปสู่:

  • การพักฐานระยะสั้น
  • จากนั้นกลับไปเป็นแนวโน้มขาขึ้นต่อ

ผลตอบแทนเฉลี่ย:

  • +2.2% ใน 1 เดือน
  • มากกว่า +8% ใน 3 เดือน

มุมมองนักลงทุน

CTA ยังช่วยพยุงตลาดในระยะสั้น แต่แรงหนุนกำลังลดลง หากเกิดแรงขายรอบใหม่ใน Wall Street ผลกระทบจากระบบ CTA จะไม่แข็งแกร่งเท่าเดิม

วิเคราะห์ทางเทคนิค S&P 500 (US500 D1)

ฟิวเจอร์ส S&P 500 ยังมีโมเมนตัมเชิงบวก แต่เริ่มเข้าสู่ภาวะ “ซื้อมากเกินไป” (overbought) → ต้องระวังความผันผวน

  • สัญญาณขาขึ้นระยะสั้น หลังทะลุ MA 9 วัน
  • มีสัญญาณ reversal รายวัน → อาจชะลอตัว
  • ปิดต่ำกว่า pivot → แรงซื้อเริ่มอ่อน
  • RSI > 70 → เข้าภาวะ overbought

เป้าหมายขาขึ้น: 7170 – 7230
แนวรับสำคัญ: 7075 → 7030

Source: xStation5

22 เมษายน 2026, 14:10

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก