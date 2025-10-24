🗽 S&P 500 Q3 Earnings: กำไร-รายได้เหนือคาด – สรุปผลตอบรับของตลาดวอลล์สตรีท

- รายงาน 17 ตุลาคม ประมาณ 12% ของบริษัทใน S&P 500 รายงานผลประกอบการไตรมาส 3
-
17 ตุลาคม 84% ของบริษัทที่รายงาน ทำรายได้สูงกว่าคาด สูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวอย่างมาก
-
86% รายงานกำไรต่อหุ้น (EPS) สูงกว่าที่คาดการณ์ สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี (78%) และ 10 ปี (75%)
-
Forward P/E 12 เดือนของ S&P 500 = 22.4 สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี (19.9) และ 10 ปี (18.6) ลดลงเล็กน้อยจาก 22.8 สิ้นเดือนกันยายน
ฤดูกาลรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2025 ของ S&P 500 กำลังดำเนินอยู่ และผลเบื้องต้นแสดงภาพผสม
แม้ว่าส่วนใหญ่ของบริษัทจะทำผลประกอบการสูงกว่าคาด แต่ ขนาดของความเหนือคาด (beat) น้อยกว่าปกติ
อย่างไรก็ตาม ดัชนียังคงเติบโตแข็งแกร่ง ถือเป็น ไตรมาสที่เก้าที่ติดต่อกันที่กำไรเพิ่มขึ้น
ที่นี่เราจะวิเคราะห์ข้อมูลฤดูกาลรายงานผลประกอบการจนถึงวันที่ 17 ตุลาคม โดยใช้ข้อมูลจาก FactSet Research
-
จนถึงวันที่ 17 ตุลาคม ประมาณ 12% ของบริษัทใน S&P 500 ได้รายงานผลประกอบการไตรมาส 3
-
86% ของบริษัท รายงานกำไรต่อหุ้น (EPS) สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาด — สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี (78%) และ 10 ปี (75%)
-
อย่างไรก็ตาม กำไรเฉลี่ยที่สูงกว่าคาดอยู่ที่ 5.9% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 8.4%
สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่า แม้ว่าบริษัทส่วนใหญ่ยังคงทำผลประกอบการเหนือคาด แต่ ความแข็งแกร่งโดยรวมของผลเหนือคาดกำลังลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
แน่นอนว่าในช่วงต้นของฤดูกาลรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2025 ยังคงเห็น ความยืดหยุ่นของกำไรบริษัทสหรัฐฯ
ผลประกอบการที่แข็งแกร่งจาก กลุ่มการเงินและเทคโนโลยี ยังคงขับเคลื่อนการเติบโต แม้ว่าบางอุตสาหกรรม — โดยเฉพาะ พลังงานและสินค้าอุปโภคบริโภค — จะเผชิญแรงกดดัน
ด้วยแนวโน้มรายได้ที่แข็งแกร่งและการปรับปรุงประมาณการสำหรับปี 2026 แนวโน้มกำไรของ S&P 500 ยังคงเป็นบวก
แต่ ระดับการประเมินมูลค่าหุ้นสะท้อนถึงความคาดหวังที่สูงอยู่แล้ว
ภาคการเงินดันตลาด:
-
บริษัทใน ภาคการเงิน เป็นแรงขับเคลื่อนหลักของการเติบโตกำไร ทำให้ตัวเลขกำไรเฉลี่ย S&P 500 เพิ่มเป็น 8.5% จาก 7.7% สัปดาห์ก่อน และ 7.9% สิ้นเดือนกันยายน
-
หากคงตัว จะเป็น ไตรมาสที่ 9 ติดต่อกัน ที่กำไรเติบโตแบบปีต่อปี
-
ผลบวกจาก ภาคการเงิน ชดเชยผลลบจาก ภาคสุขภาพ
สรุปตามภาคส่วน:
-
ภาคที่โต: 7/11 ภาค คาดกำไรเพิ่ม (นำโดย เทคโนโลยีสารสนเทศ, การเงิน, สาธารณูปโภค, วัสดุ)
-
ภาคที่ลด: 4 ภาค คาดกำไรลด (พลังงาน และ สินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐาน ลดมากที่สุด)
แนวโน้มรายได้:
-
รายได้เติบโตต่อเนื่อง: 84% ของบริษัทรายงานสูงกว่าคาด
-
รายได้เฉลี่ยสูงกว่าประมาณ 1.5%
-
อัตราการเติบโตรวมรายได้อยู่ที่ 6.6% (สูงเป็นอันดับสองตั้งแต่ Q3 2022)
-
เทคโนโลยีสารสนเทศ นำด้านรายได้, พลังงาน ลดรายได้ปีต่อปี
มุมมองนักวิเคราะห์:
-
กำไรคาดการณ์: Q4/2025 = 7.5%, Q1/2026 = 11.9%, Q2/2026 = 12.8%, ปี 2025 = 11.0%
-
Forward P/E ของ S&P 500 = 22.4 สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี (19.9) และ 10 ปี (18.6) แต่ลดลงจาก 22.8 สิ้นเดือนกันยายน
-
ตลาดยังประเมินค่าสูงเมื่อเทียบประวัติศาสตร์
ที่มา: FactSet Research
ที่มา: FactSet Research
ดัชนี US500 (ฟิวเจอร์ส S&P 500) แสดงความอ่อนแอระยะสั้น แม้ไตรมาส 3 เริ่มต้นแข็งแกร่ง แต่ความเชื่อมั่นนักลงทุนบนวอลล์สตรีทชะลอตัว ทั้ง Netflix และ Tesla ไม่สร้างความประทับใจเชิงบวกในสัปดาห์นี้
ที่มา: xStation5
