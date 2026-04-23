ผลประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมกลาโหม: Saab, Safran, Lockheed Martin

อุตสาหกรรมกลาโหมกำลังทยอยปิดฤดูกาลประกาศผลประกอบการ โดยวันพฤหัสบดีจะถูกขับเคลื่อนหลักโดยบริษัทผู้นำในยุโรป ท่ามกลางสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงที่ยังตึงเครียดต่อเนื่อง และการยกระดับความขัดแย้งทางทหารทั่วโลก ทำให้ความคาดหวังต่อผลประกอบการของบริษัทในกลุ่มนี้สูงขึ้นเรื่อย ๆ และยากที่จะบรรลุได้มากขึ้นเช่นกัน
Safran SA
หนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มอุตสาหกรรมของตน กลุ่มการบินและอวกาศจากฝรั่งเศสรายนี้ นอกเหนือจากธุรกิจด้านกลาโหมแล้ว ยังมีธุรกิจการบินเชิงพาณิชย์ที่มีขนาดใหญ่และเติบโตอย่างรวดเร็ว
ปฏิกิริยาของตลาดสะท้อนว่าบริษัทสามารถส่งมอบผลลัพธ์ได้ตรงตามที่นักลงทุนคาดหวัง และการเติบโตในระดับที่มีนัยสำคัญ รวมถึงคุณลักษณะเชิงโครงสร้างของธุรกิจ ได้ถูกสะท้อนในราคาหุ้นไปก่อนหน้านี้แล้วบางส่วน
ผลประกอบการหลัก
- รายได้เพิ่มขึ้น +18.8% YoY อยู่ที่ 8.48 พันล้านยูโร สูงกว่าคาดการณ์ตลาดเล็กน้อยที่ประมาณ 8.3 พันล้านยูโร
รายละเอียดรายธุรกิจ
Equipment & Defense
- เติบโตแบบ organic: +13.5%
- รายได้: 3.36 พันล้านยูโร
- ยอดขาย OE เพิ่มขึ้น: +15.3%
Propulsion systems (ระบบขับเคลื่อน)
- เติบโตแบบ organic: +33%
- รายได้: 4.5 พันล้านยูโร
- ยอดขายเพิ่มขึ้น: +35%
Aircraft Interiors
- เติบโตแบบ organic: +9.2%
- รายได้: 700 ล้านยูโร
- อย่างไรก็ตาม เมื่อวัดในเชิงมูลค่ารวมยังลดลงเล็กน้อย
แนวโน้มและคำแนะนำ
ฝ่ายบริหารยืนยันแนวโน้มทั้งปี 2026 โดยระบุว่า:
- รายได้เติบโตระดับ “low teens” (พันล้านยูโร)
- กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่องมากกว่า 6.1 พันล้านยูโร
- กระแสเงินสดอิสระ (FCF) อย่างน้อย 4.4 พันล้านยูโร
ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์
บริษัทยังติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด และระบุถึงความร่วมมือเบื้องต้นในภูมิภาค เช่น โครงการร่วมกับกาตาร์ในการพัฒนาระบบป้องกันภัยทางอากาศ
👉 โดยรวม Safran SA ยังคงสะท้อนภาพของธุรกิจที่เติบโตอย่างมั่นคง โดยได้รับแรงหนุนทั้งจากอุตสาหกรรมการบินเชิงพาณิชย์และกลาโหม ขณะที่ความคาดหวังของตลาดอยู่ในระดับสูงอยู่แล้วก่อนการประกาศผลประกอบการครั้งนี้
SAF.FR (D1)
ราคาหุ้นแสดงลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่มีความผันผวนสูงและเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ซึ่งอาจสะท้อนถึงการปรับมุมมองของนักลงทุนต่อแนวโน้มของบริษัทที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากสภาพแวดล้อมตลาดและภูมิรัฐศาสตร์โดยรวม ความไม่แน่นอนควรเอนเอียงไปในทิศทางที่สนับสนุนการเติบโตมากกว่า
Saab AB
กลุ่มบริษัทจากสวีเดนรายนี้ทำผลงานไตรมาสได้แข็งแกร่งมาก โดยมีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญและการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในเกือบทุกส่วนธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ปฏิกิริยาของตลาดอาจสะท้อนว่า “การเติบโตส่วนใหญ่ถูกสะท้อนในราคาหุ้นไปแล้ว” ก่อนหน้าแล้ว
นอกจากนี้ การลดลงของคำสั่งซื้อใหม่ยังเป็นปัจจัยที่สร้างความกังวล แม้ผลประกอบการโดยรวมจะออกมาดี
คำสั่งซื้อ (Orders)
- ลดลงเหลือ 18.2 พันล้าน SEK
- Backlog รวมอยู่ที่ 274 พันล้าน SEK
รายได้ (Sales)
- รายได้รวมเพิ่มขึ้นเป็น 19.2 พันล้าน SEK
- เติบโตแบบ organic: +23.6%
กำไรจากการดำเนินงาน (Operating Profit)
- เพิ่มขึ้น +32%
- อยู่ที่ 1.92 พันล้าน SEK
- อัตรากำไร EBIT: 10%
ปัจจัยเชิงบวกสำคัญ
ฝ่ายบริหารระบุว่ามีแรงหนุนอย่างชัดเจนจาก:
- ความต้องการระบบเฝ้าระวังและติดตาม (surveillance & monitoring) ที่แข็งแกร่งมาก
- ยอดขายในกลุ่มนี้เติบโตมากกว่า +30%
สรุปภาพรวม
Saab AB แสดงภาพของบริษัทที่:
- เติบโตแข็งแกร่งในเชิงรายได้และกำไร
- มีประสิทธิภาพการดำเนินงานดีขึ้น
- แต่เริ่มเห็นสัญญาณความเสี่ยงจาก “คำสั่งซื้อใหม่ที่ชะลอ”
👉 โดยรวม ตลาดยังคงให้ความคาดหวังสูง ทำให้แม้ผลประกอบการจะแข็งแกร่ง แต่การตอบสนองของราคาหุ้นอาจถูกจำกัด เพราะการเติบโตส่วนหนึ่งได้ถูกสะท้อนในราคาไปแล้วก่อนหน้านี้
SAABB.SE (D1)
Lockheed Martin
บนกราฟราคา ช่วงประกาศผลประกอบการเกิดขึ้นพร้อมกับการที่ราคาสามารถป้องกันระดับสำคัญได้สำเร็จ ได้แก่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ EMA 200 และขอบล่างของกรอบแนวโน้มขาขึ้นระยะยาว
ความคาดหวังก่อนประกาศผล
ก่อนรายงานผลประกอบการ ความคาดหวังต่อ Lockheed Martin อยู่ในระดับสูงมาก ท่ามกลางแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของงบประมาณกลาโหม นักลงทุนคาดหวังว่าบริษัทจะสามารถรองรับการประเมินมูลค่าที่เพิ่มขึ้นมากกว่า +40% ตั้งแต่ต้นปี
ตลาดไม่ได้มองแค่รายได้ แต่เน้นไปที่ “ความสามารถในการทำกำไร” ซึ่งยังเป็นจุดที่บริษัทตามหลังคู่แข่งบางราย
- รายได้ที่คาดการณ์: ประมาณ 18.3 พันล้านดอลลาร์
- กำไรต่อหุ้น (EPS): ประมาณ 6.75 ดอลลาร์
ผลประกอบการจริง (ต่ำกว่าคาด)
- รายได้: 18.0 พันล้านดอลลาร์ (ต่ำกว่าคาด)
- EPS: 6.44 ดอลลาร์ (ต่ำกว่าคาด)
- กำไรสุทธิประมาณ: 1.44 พันล้านดอลลาร์
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน: 8.9%
รายละเอียดตามธุรกิจ
1. Avionics (ระบบการบินและอิเล็กทรอนิกส์)
- รายได้ลดลงเหลือ 6.95 พันล้านดอลลาร์ YoY
- ขาดทุนประมาณ 325 ล้านดอลลาร์
- มีการปรับมูลค่าสัญญา F-16 ทำให้เสียเพิ่ม 145 ล้านดอลลาร์
- โครงการ C-130 ยังเป็นแรงกดดัน
- กำไรจากการดำเนินงานลดลง 14%
👉 เป็นส่วนที่อ่อนแอที่สุดของรอบนี้
2. Missiles (ขีปนาวุธ)
- รายได้: 3.64 พันล้านดอลลาร์ (+8% YoY)
- มาร์จิ้น: 13.7% คงที่
- มีรายได้เพิ่ม 190 ล้านดอลลาร์ จากการขยายกำลังผลิต PAC-3, JASSM, LRASM และ PrSM
👉 แม้จะเติบโต แต่ยังต่ำกว่าความคาดหวังเมื่อเทียบกับดีมานด์จริงของตลาด
3. Rotary-wing & ระบบควบคุม
- รายได้ลดลงเหลือ 3.9 พันล้านดอลลาร์
- กำไรลดลงมากกว่า 20%
- มาร์จิ้นลดลงเหลือ 10.6% (จากระดับก่อนหน้า)
- สาเหตุ:
- ปริมาณขายลดลง
- การปรับโครงสร้างภายใน
- การปรับมูลค่าโครงการ CH-53K, Seahawk, Black Hawk
4. Space (ธุรกิจอวกาศ)
- รายได้เพิ่มขึ้นเป็น 3.42 พันล้านดอลลาร์
- แต่กำไรและมาร์จิ้นลดลงเกือบ 30%
- สาเหตุหลักมาจากความสามารถทำกำไรต่ำในโครงการเชิงพาณิชย์
สรุปภาพรวม
Lockheed Martin สะท้อนภาพที่ “สองด้าน” อย่างชัดเจน:
ด้านบวก
- ความต้องการกลาโหมยังแข็งแกร่ง
- บางธุรกิจ (เช่น missiles) ยังเติบโต
- ยังคงมีบทบาทสำคัญใน supply chain ของสหรัฐและ NATO
ด้านลบ
- ผลประกอบการต่ำกว่าคาด
- แรงกดดันต่อมาร์จิ้นในหลายธุรกิจ
- โครงการขนาดใหญ่มีการปรับมูลค่าและต้นทุนเพิ่ม
- การเติบโตไม่สอดคล้องกับ valuation ที่เพิ่มขึ้นมากก่อนหน้า
👉 บทสรุป:
แม้ดีมานด์ด้านกลาโหมยังแข็งแกร่ง แต่ผลลัพธ์ของ Lockheed Martin ชี้ว่าโจทย์สำคัญไม่ใช่ “ยอดคำสั่งซื้อ” อีกต่อไป แต่คือ ประสิทธิภาพในการแปลงดีมานด์ให้เป็นกำไรจริง และการบริหารต้นทุนในโครงการขนาดใหญ่
LMT.US (D1)
หลังจากจ่ายเงินปันผลในช่วงต้นเดือนมีนาคม ราคาหุ้นของบริษัทเริ่มสูญเสียโมเมนตัมและกลับทิศทาง โดยปรับตัวลดลงประมาณ 20% จากจุดสูงสุดระยะสั้น
ราคาจึงสามารถทรงตัวได้อย่างชัดเจนบริเวณเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ EMA200 เท่านั้น
จากมุมมองทางเทคนิค เพื่อป้องกันการปรับตัวลงต่อไป ราคาหุ้นจำเป็นต้องอย่างน้อย “ยืนให้ได้” ภายในกรอบการพักตัวระหว่างระดับ FIBO 68 ถึง FIBO 71 ขณะเดียวกัน ฝั่งผู้ซื้อควรพยายามปกป้องแนวรับบริเวณ EMA200 ด้วยเช่นกัน
Source: xStation 5
