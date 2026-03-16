สามตลาดที่ควรจับตาในสัปดาห์นี้ 📊

- OIL|US500|USDJPY
สัปดาห์พิเศษที่แทบไม่เคยเกิดขึ้นของธนาคารกลาง กำลังปะทะกับความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งเชื่อมโยงกับสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ปฏิทินเศรษฐกิจแน่นขนัดอย่างมาก และประกอบด้วยการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ Fed (วันพุธ), ECB (วันพฤหัสบดี) และ BOJ (วันพฤหัสบดี) รวมถึงปัจจัยกระตุ้นสำคัญต่อภาคเทคโนโลยีอย่างงานประชุม Nvidia GTC AI (วันจันทร์–พฤหัสบดี) และองค์ประกอบทางการเมืองจากการประชุมสภากิจการต่างประเทศของสหภาพยุโรปที่มุ่งเน้นตะวันออกกลาง ขณะเดียวกัน ตลาดน้ำมันกำลังสะท้อนความเสี่ยงกรณีเลวร้าย (tail risks) ของการหยุดชะงักระยะยาวต่อเส้นทางขนส่งหลัก ตลาดสำคัญที่ต้องจับตา: OIL, US500, USDJPY
OIL
น้ำมันยังคงเป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนที่สุดของความตึงเครียดในตะวันออกกลาง อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงของตลาดในตอนนี้ไม่ได้อยู่แค่ความผันผวน แต่เน้นไปที่ระยะเวลาของการหยุดชะงัก และความเร็วที่กระแสการขนส่งน้ำมันโลกจะสามารถปรับตัวได้ ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา Brent เคยทะลุระดับ 100 ดอลลาร์ชั่วคราว และธนาคารเพื่อการลงทุนหลายแห่งได้ปรับเพิ่มคาดการณ์ราคาในระยะสั้น โดยอิงจากแรงกดดันทางภูมิรัฐศาสตร์และความเสี่ยงต่อโครงสร้างพื้นฐานพลังงาน ที่อาจทำให้ตลาดอยู่ในภาวะอุปทานตึงตัว เหตุการณ์มหภาคที่จะเกิดขึ้นยังอาจขยายการเคลื่อนไหวทั้งสองทิศทาง ข้อมูลยอดค้าปลีกและผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีน (วันจันทร์) จะให้สัญญาณด้านอุปสงค์ ตามด้วยการตัดสินใจของ Fed, ECB และ BOJ ซึ่งจะมีผลต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐและภาวะการเงินโดยรวม
US500
ตลาดหุ้นสหรัฐขณะนี้อยู่ท่ามกลางแรงกดดันสามด้าน ได้แก่ สัญญาณจากนโยบายการเงิน, เรื่องเล่าเกี่ยวกับ AI และความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ การประชุมของ Fed และแถลงข่าวของ Jerome Powell (วันพุธ) จะเป็นเหตุการณ์สำคัญที่สุดของสัปดาห์สำหรับนักลงทุนในหุ้น ตลาดจะจับตาว่าคณะกรรมการจะเน้นแนวทาง “ดอกเบี้ยสูงนาน” (higher for longer) จากความเสี่ยงเงินเฟ้อ (โดยเฉพาะหากราคาน้ำมันยังอยู่ในระดับสูง) หรือเห็นสัญญาณชะลอตัวของเศรษฐกิจเพียงพอที่จะเปิดทางสู่การลดดอกเบี้ยในอนาคต ขณะเดียวกัน งานประชุม Nvidia GTC (วันจันทร์–พฤหัสบดี) อาจช่วยเสริมกระแสการเติบโตของปัญญาประดิษฐ์อีกครั้ง ผ่านการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ แผนพัฒนาเทคโนโลยี และการนำเสนอของ CEO Jensen Huang
USDJPY
การตัดสินใจของธนาคารกลางญี่ปุ่น (วันพฤหัสบดี) และแถลงข่าวของผู้ว่าการ Kazuo Ueda จะถูกตลาดวิเคราะห์เพื่อหาสัญญาณเกี่ยวกับความยั่งยืนของเงินเฟ้อในญี่ปุ่น และผลกระทบจากแรงกระแทกของราคาสินค้าโภคภัณฑ์โลก ขณะเดียวกัน การประชุมของ Fed (วันพุธ) จะเป็นตัวกำหนดทิศทางของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ ซึ่งยังคงเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนค่าเงินดอลลาร์ ในทางปฏิบัติ คู่เงินนี้ควรถูกประเมินในกรอบ “สองขั้นตอน” คือ เริ่มจากผลการประชุม Fed แล้วตามด้วย BOJ และจึงจะสามารถคาดการณ์การเคลื่อนไหวเชิงทิศทางที่ชัดเจนได้มากขึ้นในสัปดาห์นี้
Workshop เทรดทอง
ข่าวเด่นวันนี้ 19 มี.ค.
FOMC: สมาชิกน้อยคนอยากลดดอกเบี้ย: EUR/USD ดิ่งต่ำกว่า 1.15
🔴ข่าวเด่น: Fed คงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม พร้อมคงประมาณการปรับลดอัตราในอนาคต