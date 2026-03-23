สามตลาดที่ควรจับตาสำหรับสัปดาห์นี้

ตลาดจะเข้าสู่สัปดาห์หน้าโดยมีโจทย์เศรษฐกิจมหภาคหลักเพียงประการเดียว: ว่า Strait of Hormuz จะสามารถเปิดเส้นทางเดินเรือได้โดยไม่เกิดความรุนแรงเพิ่มเติมหรือไม่ หากเส้นทางการขนส่งกลับมาใช้งานได้ ความผันผวนของตลาดน่าจะลดลงและความสนใจจะกลับไปที่ข้อมูลเศรษฐกิจปกติ แต่หากความขัดแย้งทวีความรุนแรง โดยเฉพาะการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลังงานเพิ่มเติม ผลกระทบจากราคาพลังงานอาจลุกลามไปยังความคาดหวังเงินเฟ้อในสหรัฐ ทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรพุ่งสูงขึ้นและบังคับให้ตลาดประเมินสถานการณ์ใหม่
ผู้นำสหภาพยุโรปเรียกร้องให้ยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและน้ำ และเน้นความสำคัญของเสรีภาพในการเดินเรือที่ช่องแคบฮอร์มุซ ขณะเดียวกัน มีรายงานว่าสหรัฐและพันธมิตรได้เริ่มปฏิบัติการเพื่อเปิดเส้นทางดังกล่าว แม้ว่าจะใช้เวลาหลายสัปดาห์กว่าจะเสร็จสมบูรณ์
น้ำมัน (OIL)
น้ำมันยังคงเป็นตัวชี้วัดหลักของความตึงเครียด คำถามสำคัญไม่ใช่แค่ระดับราคาน้ำมัน แต่คือว่าความขัดแย้งได้ลุกลามไปสู่การหยุดชะงักทางกายภาพจริง ๆ หรือไม่ (เช่น ความเสียหายโครงสร้างพื้นฐาน การเปลี่ยนเส้นทางการขนส่ง คอขวดของ supply chain) แทนที่จะเป็นเพียง risk premium
รายงานระบุว่าการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลังงานในอ่าวเปอร์เซียทวีความรุนแรง และส่งผลเป็นลูกโซ่ต่อห่วงโซ่อุปทานโลก โดยเฉพาะในเอเชีย ขณะเดียวกัน ราคาพลังงานในสหรัฐที่เพิ่มขึ้นสะท้อนว่าผลกระทบจากวิกฤตพลังงานเริ่มซึมเข้าสู่เศรษฐกิจและความคาดหวังเงินเฟ้อ
หากมีสัญญาณเชื่อถือได้ว่าช่องแคบฮอร์มุซจะกลับมาเปิด น้ำมันอาจปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว เพราะตลาดเริ่มประเมินความเสี่ยงปลายหางต่ำ แต่หากการโจมตีขยายตัวหรือการขนส่งยังติดขัด ความไม่สมดุลยังคงอยู่ฝั่งขาขึ้น ทุกวันของความหยุดชะงักเพิ่มความเสี่ยงต่อผลกระทบเงินเฟ้อรอบสอง
ดัชนี US500
หุ้นสหรัฐได้รับอิทธิพลจากสามปัจจัยหลัก: ความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ย “สูงเป็นเวลานาน”, ความไวของผู้บริโภคต่อราคาน้ำมัน, และความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ของเศรษฐกิจจริง
ราคาน้ำมันสูงต่อเนื่องยกระดับความคาดหวังเงินเฟ้อและอัตราผลตอบแทนจริง ทำให้สภาพการเงินตึงตัวและสร้างแรงกดดันต่อภาคที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย เช่น กลุ่มเทคโนโลยี
ดัชนีดอลลาร์ (USDIDX)
ดอลลาร์กำลังทำหน้าที่เป็นตัววัดความเครียดของตลาด การหยุดชะงักที่ต่อเนื่องในช่องแคบฮอร์มุซมักดึงเงินทุนเข้าสู่ USD โดยเฉพาะหากราคาน้ำมันสูงขึ้นทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐเพิ่มขึ้น และตลาดเลื่อนความคาดหวังการลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ออกไป
ในทางกลับกัน หากมีเส้นทางชัดเจนสู่การลดความตึงเครียดและราคาพลังงานปรับลด ดอลลาร์อาจคืนส่วนหนึ่งของ premium ความปลอดภัย (safe-haven) พร้อมกับ sentiment ที่ดีขึ้น
