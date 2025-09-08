อ่านเพิ่มเติม

สามตลาดที่ควรจับตาสัปดาห์นี้

09:15 8 กันยายน 2025

เรากำลังเข้าสู่สัปดาห์หลังการเปิดเผย ข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ และการตัดสินใจของ OPEC+ เกี่ยวกับการผลิตน้ำมัน โดยมีเหตุการณ์สำคัญอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อตลาดในสัปดาห์นี้ โดยเฉพาะ CPI ของสหรัฐฯ, การตัดสินใจของ ECB, การลงมติไว้วางใจรัฐบาลฝรั่งเศส และการเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ของ Apple

สัปดาห์นี้ มี 3 ตลาดที่ควรจับตาเป็นพิเศษ: EURUSD, FRA40 และ US100

เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยง

เปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ

EURUSD
สัปดาห์นี้สำคัญต่อคู่สกุลเงิน EUR/USD เนื่องจากสองเหตุการณ์หลัก:

  • วันพฤหัสบดี การเปิดเผย CPI ของสหรัฐฯ เดือนสิงหาคม คาดว่าจะสูงขึ้น สืบเนื่องจากอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้เดือนที่ผ่านมา ตลาดจับตาว่าการเพิ่มขึ้นนี้จะเล็กน้อยหรือมากพอที่จะกระตุ้นการถกเถียงเกี่ยวกับผลกระทบระยะยาวของอัตราภาษีต่อเงินเฟ้อ

  • วันเดียวกัน ECB จะประกาศการตัดสินใจด้านอัตราดอกเบี้ย ซึ่งตลาดไม่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

  • อย่าลืมผลกระทบจาก การลงมติไว้วางใจรัฐบาลฝรั่งเศสในวันจันทร์ ซึ่งอาจส่งผลต่อค่าเงินยูโรด้วย

FRA40

  • วันจันทร์ที่ 8 กันยายน จะมีการลงมติไว้วางใจ นายกรัฐมนตรี Francois Bayrou ซึ่งเป็นการลงคะแนนเกี่ยวกับงบประมาณปีหน้า รวมถึงมาตรการลดค่าใช้จ่ายจำนวนมาก

  • พรรคฝ่ายรัฐบาลไม่มีเสียงข้างมากในสภา ขณะที่ฝ่ายสุดโต่งทั้งซ้ายและขวาประกาศว่าจะลงคะแนนค้าน

  • นักวิเคราะห์คาดว่ารัฐบาลอาจล้ม ซึ่งอาจส่งผลร้าย เช่น การถูกลดอันดับเครดิต หากฝรั่งเศสไม่ลดขาดดุลสูงสุด

  • อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรี Bayrou พร้อมเจรจากับฝ่ายค้านเพื่อให้ได้เสียงสนับสนุน แต่การลดขาดดุลยังคงเป็นเงื่อนไขสำคัญ

  • CAC 40 เป็นหนึ่งในดัชนียุโรปหลักที่อ่อนแอที่สุดปีนี้

US100

  • การคาดการณ์ Fed ลดดอกเบี้ย ทำให้ตลาดหุ้น Wall Street ปรับตัวบวก

  • กำไรของบริษัทใหญ่ช่วยหนุนการดีดตัว ดัชนี S&P 500 (US500) ทำสถิติสูงสุดใหม่แล้ว ขณะที่ Nasdaq 100 (US100) ใกล้ทำสถิติใหม่

  • การเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ อาจเป็นปัจจัยเร่งให้ดัชนีเทคโนโลยีพุ่งขึ้น

  • ตลาดยังตอบรับบวกต่อผลประกอบการแข็งแกร่งของ Broadcom และความร่วมมือกับ OpenAI ในการพัฒนาชิปแข่งกับ Nvidia

 

หุ้น:
กลับไป

ข่าวในตลาดการเงิน

12.09.2025
20:00

🎁 โปรพิเศษ! โบนัส 20% 🎁

⏰ เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง18/09 👉 คลิกดูรายละเอียด & เข้าร่วมตอนนี้เลย! *หมายเหตุ: โปรโมชั่นนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

 17:14

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดจับตาดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ และการคาดการณ์เงินเฟ้อ

การซื้อขายวันนี้ในยุโรปและสหรัฐฯ การซื้อขายวันนี้จะไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ แต่สิ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจคือ ผลสำรวจเบื้องต้นเดือนกันยายนจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน...

 13:14

ข่าวเด่น: การประมาณการ GDP ของสหราชอาณาจักรปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ตัวเลขการผลิตออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

สหราชอาณาจักร (UK) การผลิตภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Production) YoY: +0.2% (ก่อนหน้า 0.0%) MoM: -1.3% (คาด 0.1%, ก่อนหน้า...
ข่าวเพิ่มเติม

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก