สามตลาดที่ควรจับตาสัปดาห์นี้

เรากำลังเข้าสู่สัปดาห์หลังการเปิดเผย ข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ และการตัดสินใจของ OPEC+ เกี่ยวกับการผลิตน้ำมัน โดยมีเหตุการณ์สำคัญอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อตลาดในสัปดาห์นี้ โดยเฉพาะ CPI ของสหรัฐฯ, การตัดสินใจของ ECB, การลงมติไว้วางใจรัฐบาลฝรั่งเศส และการเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ของ Apple
สัปดาห์นี้ มี 3 ตลาดที่ควรจับตาเป็นพิเศษ: EURUSD, FRA40 และ US100
EURUSD
สัปดาห์นี้สำคัญต่อคู่สกุลเงิน EUR/USD เนื่องจากสองเหตุการณ์หลัก:
-
วันพฤหัสบดี การเปิดเผย CPI ของสหรัฐฯ เดือนสิงหาคม คาดว่าจะสูงขึ้น สืบเนื่องจากอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้เดือนที่ผ่านมา ตลาดจับตาว่าการเพิ่มขึ้นนี้จะเล็กน้อยหรือมากพอที่จะกระตุ้นการถกเถียงเกี่ยวกับผลกระทบระยะยาวของอัตราภาษีต่อเงินเฟ้อ
-
วันเดียวกัน ECB จะประกาศการตัดสินใจด้านอัตราดอกเบี้ย ซึ่งตลาดไม่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
-
อย่าลืมผลกระทบจาก การลงมติไว้วางใจรัฐบาลฝรั่งเศสในวันจันทร์ ซึ่งอาจส่งผลต่อค่าเงินยูโรด้วย
FRA40
-
วันจันทร์ที่ 8 กันยายน จะมีการลงมติไว้วางใจ นายกรัฐมนตรี Francois Bayrou ซึ่งเป็นการลงคะแนนเกี่ยวกับงบประมาณปีหน้า รวมถึงมาตรการลดค่าใช้จ่ายจำนวนมาก
-
พรรคฝ่ายรัฐบาลไม่มีเสียงข้างมากในสภา ขณะที่ฝ่ายสุดโต่งทั้งซ้ายและขวาประกาศว่าจะลงคะแนนค้าน
-
นักวิเคราะห์คาดว่ารัฐบาลอาจล้ม ซึ่งอาจส่งผลร้าย เช่น การถูกลดอันดับเครดิต หากฝรั่งเศสไม่ลดขาดดุลสูงสุด
-
อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรี Bayrou พร้อมเจรจากับฝ่ายค้านเพื่อให้ได้เสียงสนับสนุน แต่การลดขาดดุลยังคงเป็นเงื่อนไขสำคัญ
-
CAC 40 เป็นหนึ่งในดัชนียุโรปหลักที่อ่อนแอที่สุดปีนี้
US100
-
การคาดการณ์ Fed ลดดอกเบี้ย ทำให้ตลาดหุ้น Wall Street ปรับตัวบวก
-
กำไรของบริษัทใหญ่ช่วยหนุนการดีดตัว ดัชนี S&P 500 (US500) ทำสถิติสูงสุดใหม่แล้ว ขณะที่ Nasdaq 100 (US100) ใกล้ทำสถิติใหม่
-
การเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ อาจเป็นปัจจัยเร่งให้ดัชนีเทคโนโลยีพุ่งขึ้น
-
ตลาดยังตอบรับบวกต่อผลประกอบการแข็งแกร่งของ Broadcom และความร่วมมือกับ OpenAI ในการพัฒนาชิปแข่งกับ Nvidia