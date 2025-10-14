ข่าวเด่น: ดัชนี ZEW ของเยอรมนีอ่อนตัวกว่าที่คาดการณ์

-
ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ (Economic Sentiment): ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับครั้งก่อน แต่ยัง ต่ำกว่าที่คาดการณ์
-
ดัชนีสภาพปัจจุบัน (Current Conditions): ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
-
-
ZEW เยอรมนี – ผลลัพธ์ล่าสุด
-
Economic Sentiment: 39.3 (คาดการณ์: 41.1 | ก่อนหน้า: 37.3)
-
Current Conditions: -80 (คาดการณ์: -74.2 | ก่อนหน้า: -76.4)
💡 สรุป: ความเชื่อมั่นปรับขึ้นเล็กน้อยจากครั้งก่อน แต่ยังต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ ขณะที่ดัชนีสภาพปัจจุบันลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
ข่าวเด่น: ตัวเลขเงินเฟ้อสุดท้ายตรงตามที่คาดการณ์ไว้ ดัชนีเงินเฟ้อหลัก HICP ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย
ปฏิทินเศรษฐกิจ: เงินเฟ้อยูโรโซนช่วงท้ายสัปดาห์
ข่าวเด่น: อัตราการว่างงานของสวีเดนลดลงเล็กน้อย
ข่าวเด่นวันนี้