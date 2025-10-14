อ่านเพิ่มเติม
16:12 · 14 ตุลาคม 2025

ข่าวเด่น: ดัชนี ZEW ของเยอรมนีอ่อนตัวกว่าที่คาดการณ์

ประเด็นหลัก
  • ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ (Economic Sentiment): ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับครั้งก่อน แต่ยัง ต่ำกว่าที่คาดการณ์

  • ดัชนีสภาพปัจจุบัน (Current Conditions): ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

ZEW เยอรมนี – ผลลัพธ์ล่าสุด

  • Economic Sentiment: 39.3 (คาดการณ์: 41.1 | ก่อนหน้า: 37.3)

  • Current Conditions: -80 (คาดการณ์: -74.2 | ก่อนหน้า: -76.4)

💡 สรุป: ความเชื่อมั่นปรับขึ้นเล็กน้อยจากครั้งก่อน แต่ยังต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ ขณะที่ดัชนีสภาพปัจจุบันลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

 

17 ตุลาคม 2025, 16:33

ข่าวเด่น: ตัวเลขเงินเฟ้อสุดท้ายตรงตามที่คาดการณ์ไว้ ดัชนีเงินเฟ้อหลัก HICP ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย
17 ตุลาคม 2025, 13:58

ปฏิทินเศรษฐกิจ: เงินเฟ้อยูโรโซนช่วงท้ายสัปดาห์
17 ตุลาคม 2025, 13:41

ข่าวเด่น: อัตราการว่างงานของสวีเดนลดลงเล็กน้อย
17 ตุลาคม 2025, 09:02

ข่าวเด่นวันนี้

