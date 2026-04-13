“SaaS-pocalypse” ยังไม่จบ

แม้ว่าบรรยากาศของนักลงทุนในวันนี้จะยังคงอยู่ในโหมดระมัดระวัง แต่ตลาดยังคงเผชิญกับการปรับตัวลงอย่างรุนแรงของหุ้นกลุ่มซอฟต์แวร์อีกครั้ง
- แรงขายในรอบนี้ขับเคลื่อนเกือบทั้งหมดจากกระแสข่าวใหม่และการคาดการณ์เกี่ยวกับศักยภาพของซอฟต์แวร์จาก Anthropic
- ในช่วงนี้ แรงเทขายไม่ได้จำกัดอยู่แค่บริษัทที่ “มี AI น้อยเกินไป” ในโมเดลธุรกิจอีกต่อไป เพราะแม้แต่ Palantir Technologies ซึ่งถือเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีลักษณะเป็น AI play โดยพฤตินัย ก็ยังปรับตัวลงต่อเนื่องหลายวัน
- ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา Palantir สูญเสียมูลค่าตลาดไปมากกว่าสองหลักเปอร์เซ็นต์
- นักลงทุนและนักวิเคราะห์จำนวนหนึ่งเริ่มมองว่า Palantir อาจกำลังเผชิญความเสี่ยงในการสูญเสียส่วนแบ่งตลาดให้กับซอฟต์แวร์ของ Anthropic
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีความชัดเจนว่า Anthropic ซึ่งในเชิงโครงสร้างธุรกิจยังขาดทุนจากทุก “token” ที่ถูกใช้งานในระบบของตนเอง จะสามารถแย่งส่วนแบ่งตลาดจาก Palantir ได้อย่างไร
โดยเฉพาะเมื่อ Palantir ยังคงเป็นหนึ่งในบริษัทที่เติบโตเร็วที่สุด และทำกำไรได้แข็งแกร่งที่สุดใน Wall Street ในปัจจุบัน
PLTR.US (D1)
ราคาหุ้นกำลังเผชิญแรงกดดันมากขึ้นในการยืนเหนือโซนแนวต้านสำคัญบริเวณ $130
ในฝั่งขาขึ้นยังมีปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ ค่า RSI ที่อยู่ในภาวะ oversold และโมเมนตัมของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ EMA ที่ยังคงมีแนวโน้มเป็นบวก
ที่มา: XTB (xStation5)
ในขณะเดียวกัน แรงขายยังเกิดขึ้นอย่างหนักในหุ้นกลุ่มคลาวด์ เช่น Cloudflare, Snowflake และ ServiceNow โดยทั้งหมดปรับตัวลงราว 10% ในวันนี้
สิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดขณะนี้ ดูเหมือนจะเป็นความพยายามของตลาดในการ “ตั้งราคาใหม่” (repricing) ต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น หากซอฟต์แวร์ที่ยังไม่ทำกำไรและยังไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งพัฒนาโดยบริษัทที่เองก็ยังขาดทุนอยู่เช่นกัน จะสามารถเข้ามา disrupt หลายอุตสาหกรรมพร้อมกันได้จริงหรือไม่
ในความเป็นจริง ตลาดเหล่านี้ส่วนใหญ่ถูกครองโดยบริษัทที่ดำเนินธุรกิจมายาวนานหลายสิบปี และยังไม่แสดงสัญญาณว่าจะถูก AI “แทนที่” ได้ง่าย ๆ
แรงขายยังลามไปยังหุ้นด้านความปลอดภัยไซเบอร์ เช่น CrowdStrike และ Palo Alto Networks โดยทั้งสองหุ้นปรับตัวลงราว 7% ในวันนี้
มีการกล่าวอ้างว่า “Claude Mythos” สามารถค้นหาช่องโหว่ความปลอดภัยได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งอาจหมายถึงการลดบทบาทของบริษัท cybersecurity ลงอย่างมีนัยสำคัญ
อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารยังไม่ได้ให้คำอธิบายที่ชัดเจนว่า เหตุใดข้อมูลเกี่ยวกับ Claude Mythos จึงรั่วไหลออกจากเซิร์ฟเวอร์ของ Anthropic ก่อนที่จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ หากเทคโนโลยีดังกล่าวมีศักยภาพสูงจนสามารถ “ลบเหตุผลทางธุรกิจ” ของทั้งอุตสาหกรรมได้จริง
PANW.US (D1)
มูลค่าของหุ้นกำลังค่อย ๆ กลับลงไปใกล้ระดับต่ำสุดในพื้นที่อีกครั้ง
แนวโน้มขาลงเพิ่มเติมได้รับแรงสนับสนุนจากการเกิดสัญญาณตัดกัน (crossover) ของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ EMA ระยะ 100 และ 200 ช่วงเวลา
อย่างไรก็ตาม ฝั่งผู้ขายยังจำเป็นต้องทะลุผ่านแนวต้านสำคัญถึงสองโซน ไม่ใช่เพียงโซนเดียว จึงจะสามารถยืนยันแรงกดดันขาลงได้อย่างชัดเจน
ที่มา: xStation
