Salesforce เข้าสู่สนาม "ความมั่นคงแห่งชาติ"

18:28 17 กันยายน 2025

Salesforce ผู้นำระดับโลกด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) รายงานการเติบโตทางการเงินอย่างต่อเนื่องและโดดเด่นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา รายได้ของบริษัทเพิ่มจาก 26 พันล้านดอลลาร์ในปี 2022 เป็นเกือบ 38 พันล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2025 สะท้อนถึงการขยายธุรกิจและการเข้าสู่ตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ

ในช่วงเวลาเดียวกัน EBITDA เติบโตจากราว 5 พันล้านดอลลาร์ เป็นมากกว่า 11 พันล้านดอลลาร์ แสดงถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ดีขึ้นและการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ

Salesforce ปรับตัวเลขกำไรเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน: อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (Operating Margin) เพิ่มจาก 7% ในปี 2022 เป็น 18% ในปี 2025 ส่วนอัตรากำไรสุทธิ (Net Margin) ขยับจาก 6% เป็น 15% การขยายตัวของมาร์จิ้นนี้มาจากการเพิ่มขนาดการดำเนินงาน การใช้ต้นทุนคงที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การปรับปรุงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้วยระบบอัตโนมัติและการบริหารโครงสร้าง IT รวมถึงการเติบโตของบริการคลาวด์แบบ SaaS ที่เรียกเก็บค่าบริการเป็นรายเดือน นอกจากนี้ การให้ความสำคัญกับธุรกิจที่มีกำไรมากขึ้น เช่น AI และโซลูชันสำหรับภาครัฐ รวมถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านการขายและการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ ก็ช่วยสนับสนุนการเพิ่มมาร์จิ้นด้วย

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ดึงดูดนักวิเคราะห์และนักลงทุนไม่ได้มีเพียงตัวเลขทางการเงินเท่านั้น Salesforce เพิ่งประกาศเปิดหน่วยธุรกิจใหม่ชื่อ Missionforce ซึ่งมุ่งเป้าไปยังตลาดความมั่นคงแห่งชาติและโซลูชัน AI ขั้นสูงสำหรับหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ และกองทัพ การขยายตัวเชิงกลยุทธ์นี้ไม่เพียงแต่ช่วยกระจายรายได้ แต่ยังเป็นการแข่งขันโดยตรงกับ Palantir Technologies ซึ่งเป็นผู้เล่นสำคัญในสัญญาเทคโนโลยีรัฐบาลมายาวนาน

Missionforce นำโดย Kendall Collins อดีต CEO ของ Salesforce Government Cloud มุ่งสร้างระบบ AI แบบบูรณาการเพื่อสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ การวิเคราะห์การปฏิบัติการ และการบริหารจัดการบุคลากรภายในโครงสร้างทางทหารและหน่วยข่าวกรอง ในทางปฏิบัติ หมายถึงการสร้างแพลตฟอร์มอัจฉริยะที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจแบบเรียลไทม์ให้กับนักวิเคราะห์และผู้บังคับบัญชา พร้อมรักษามาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลสูงสุด

ด้วยความต้องการเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัตโนมัติที่เพิ่มขึ้นจากหน่วยงานรัฐบาล Salesforce มองเห็นศักยภาพมหาศาลในภาครัฐ และผู้บริหารบริษัทก็ยอมรับตรง ๆ ว่า Salesforce กำลังมุ่งสู่สัญญาของรัฐบาลที่เดิมเป็นพื้นที่ของ Palantir ข้อเสนอของ Salesforce รวมโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ที่ทรงพลัง ประสบการณ์ CRM เชิงลึก และอัลกอริทึม AI ขั้นสูงที่พัฒนาขึ้น เพื่อแข่งขันกับโซลูชันวิเคราะห์ข้อมูลที่ Palantir ครองตลาดอยู่

 

แม้จะมีฐานะการเงินที่มั่นคง แต่หุ้น Salesforce กลับทำผลงานด้อยกว่าตลาดสหรัฐฯ โดยรวมอย่างชัดเจนในปี 2025 ตั้งแต่ต้นปีจนถึงกลางเดือนกันยายน หุ้นบริษัทลดลงราว 25–28% ขณะที่ดัชนี S&P 500 ปรับตัวขึ้นประมาณ 12% ความแตกต่างนี้สะท้อนว่าหุ้น Salesforce ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันและชัดเจนว่าล้าหลังตลาดโดยรวม

การปรับกลยุทธ์และการขยายเข้าสู่ภาคความมั่นคงแห่งชาติอาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ Salesforce ไม่เพียงแต่กำลังเสริมความแข็งแกร่งในพื้นที่ธุรกิจ แต่ยังเปิดโอกาสสู่กระแสรายได้ใหม่ที่มีศักยภาพสูง ตลาดสัญญา IT และ AI ของรัฐบาลสหรัฐฯ ถือเป็นหนึ่งในพื้นที่เติบโตที่น่าจับตามองมากที่สุดในทศวรรษหน้า

จากมุมมองนักลงทุน การตัดสินใจเข้าสู่ตลาดนี้ควบคู่กับผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น ส่งสัญญาณชัดเจนว่า Salesforce มุ่งหมายจะเป็นมากกว่าผู้เล่นด้านเทคโนโลยี แต่ยังต้องการเป็นผู้เล่นทางยุทธศาสตร์ระดับภูมิรัฐศาสตร์ การแข่งขันกับ Palantir เพิ่งเริ่มต้น และ Missionforce อาจกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการแย่งชิงสัญญามูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่จะกำหนดอนาคตด้านความมั่นคงดิจิทัลของสหรัฐฯ

 

