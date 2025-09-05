หุ้น Salesforce ร่วง 6% หลังประกาศผลประกอบการ 📉 AI ไม่ช่วยผลักดันการเติบโต?

หุ้น Salesforce ร่วงเกือบ 6% หลังแนวทางรายได้ต่ำกว่าคาด
บริษัท Salesforce (CRM.US) ปรับตัวลดเกือบ 6% วันนี้ หลังออก แนวทางรายได้ต่ำกว่าคาด ส่งผลให้หุ้นเป็นหนึ่งในหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่แย่ที่สุดในปี 2025 ร่วงเกือบ 27%
แม้หุ้นร่วง แต่ รายได้ Q2 ของ Salesforce เพิ่มขึ้น 10% จากปีก่อน แตะ 10.24 พันล้านดอลลาร์ เกินความคาดหวังของ Wall Street
กำไรต่อหุ้น (EPS) ก็สูงกว่าประเมิน แสดงถึงความแข็งแกร่งในการดำเนินงาน
สำหรับ Q3 บริษัทคาดรายได้ 10.24–10.29 พันล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าแนวทางนักวิเคราะห์เล็กน้อย (10.29 พันล้านดอลลาร์)
นักลงทุนกังวลว่า AI อาจลดความต้องการซอฟต์แวร์แบบดั้งเดิม สร้างความไม่แน่นอนระยะยาวสำหรับผู้ให้บริการ SaaS
Salesforce ลงทุนอย่างหนักใน AI แต่ยังไม่ได้รับผลบวกจากตลาดเหมือนคู่แข่งด้าน infrastructure
บริษัททำ Agentforce deals 12,500 ราย รวมถึงสัญญาชำระเงิน 6,000 ราย โดย 40% ของการจองมาจากลูกค้าปัจจุบัน
CEO Marc Benioff ปัดความกังวลเกี่ยวกับ AI เรียกว่า “nonsense” และเน้นถึง การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในซอฟต์แวร์
Salesforce ยังคง แนวทางรายได้ทั้งปี แม้เป็นสัญญาณว่าการเติบโตออร์แกนิกอาจชะลอตัว แต่เพิ่มแนวทางกำไร EPS ใหม่เป็น $11.33–11.37 บนรายได้ $41.1–41.3 พันล้าน
หุ้น Salesforce (กรอบเวลา D1) แสดงแรงขายหลังแนวทางรายได้ต่ำกว่าคาด
