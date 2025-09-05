อ่านเพิ่มเติม

หุ้น Salesforce ร่วง 6% หลังประกาศผลประกอบการ 📉 AI ไม่ช่วยผลักดันการเติบโต?

08:36 5 กันยายน 2025

หุ้น Salesforce ร่วงเกือบ 6% หลังแนวทางรายได้ต่ำกว่าคาด

บริษัท Salesforce (CRM.US) ปรับตัวลดเกือบ 6% วันนี้ หลังออก แนวทางรายได้ต่ำกว่าคาด ส่งผลให้หุ้นเป็นหนึ่งในหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่แย่ที่สุดในปี 2025 ร่วงเกือบ 27%

แม้หุ้นร่วง แต่ รายได้ Q2 ของ Salesforce เพิ่มขึ้น 10% จากปีก่อน แตะ 10.24 พันล้านดอลลาร์ เกินความคาดหวังของ Wall Street

  • กำไรต่อหุ้น (EPS) ก็สูงกว่าประเมิน แสดงถึงความแข็งแกร่งในการดำเนินงาน

สำหรับ Q3 บริษัทคาดรายได้ 10.24–10.29 พันล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าแนวทางนักวิเคราะห์เล็กน้อย (10.29 พันล้านดอลลาร์)
นักลงทุนกังวลว่า AI อาจลดความต้องการซอฟต์แวร์แบบดั้งเดิม สร้างความไม่แน่นอนระยะยาวสำหรับผู้ให้บริการ SaaS

  • Salesforce ลงทุนอย่างหนักใน AI แต่ยังไม่ได้รับผลบวกจากตลาดเหมือนคู่แข่งด้าน infrastructure

บริษัททำ Agentforce deals 12,500 ราย รวมถึงสัญญาชำระเงิน 6,000 ราย โดย 40% ของการจองมาจากลูกค้าปัจจุบัน

  • CEO Marc Benioff ปัดความกังวลเกี่ยวกับ AI เรียกว่า “nonsense” และเน้นถึง การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในซอฟต์แวร์

Salesforce ยังคง แนวทางรายได้ทั้งปี แม้เป็นสัญญาณว่าการเติบโตออร์แกนิกอาจชะลอตัว แต่เพิ่มแนวทางกำไร EPS ใหม่เป็น $11.33–11.37 บนรายได้ $41.1–41.3 พันล้าน

หุ้น Salesforce (กรอบเวลา D1) แสดงแรงขายหลังแนวทางรายได้ต่ำกว่าคาด

 

Source: xStation5

