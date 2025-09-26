หุ้นเด่นประจำสัปดาห์ – Salesforce Inc.

Salesforce, Inc. เป็นบริษัทเทคโนโลยีสัญชาติอเมริกัน มีสำนักงานใหญ่ในซานฟรานซิสโก และได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำระดับโลกด้านซอฟต์แวร์ Customer Relationship Management (CRM) ผ่านกลยุทธ์การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การเข้าซื้อกิจการหลายครั้ง และนวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์และข้อมูล บริษัทจึงกลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดซอฟต์แวร์ธุรกิจ
โมเดลธุรกิจของ Salesforce
Salesforce เสนอ แพลตฟอร์มแอปพลิเคชันคลาวด์แบบบูรณาการ สำหรับองค์กร โดยให้บริการในรูปแบบ สมัครสมาชิก ซึ่งหมายความว่าลูกค้าจ่ายค่าบริการรายเดือนหรือรายปีเพื่อเข้าถึงโมดูลระบบ Salesforce เช่น การบริหารงานขาย, บริการลูกค้า, การตลาด, อีคอมเมิร์ซ และเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล โมเดลรายได้ต่อเนื่องนี้ช่วยให้บริษัทมีความ มั่นคงทางการเงิน, ความจงรักภักดีของลูกค้า, และ ความยืดหยุ่นสูงในการขยายธุรกิจ
เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยงเปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ
แกนหลักของแพลตฟอร์มคือ Salesforce Customer 360 ซึ่งรวมข้อมูลลูกค้าจากทุกจุดสัมผัสภายในองค์กร Salesforce ถูกใช้ทั้งโดยธุรกิจขนาดเล็กและบริษัทขนาดใหญ่ระดับโลก ด้วยแนวทางแบบโมดูลและระบบพันธมิตรที่พัฒนาแล้ว (AppExchange) ผู้ใช้งานสามารถปรับแต่งระบบให้เหมาะกับอุตสาหกรรมและความต้องการทางธุรกิจของตน
ผลิตภัณฑ์ของ Salesforce
Salesforce มีแพลตฟอร์มคลาวด์ครบวงจรที่รวมโซลูชันสำหรับการบริหารลูกค้าและการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลขององค์กร ส่วนประกอบสำคัญได้แก่:
-
Sales Cloud – สนับสนุนทีมขายในการจัดการโอกาสขาย, การคาดการณ์ยอดขาย และ pipeline
-
Service Cloud – โมดูลบริการลูกค้า อัตโนมัติการจัดการเคส, การสื่อสารหลายช่องทาง และปรับปรุงคุณภาพการสนับสนุน
-
Marketing Cloud – แพลตฟอร์มสำหรับสร้างแคมเปญการตลาดส่วนบุคคล, อัตโนมัติขั้นตอน, วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า
-
Commerce Cloud – โซลูชันสำหรับธุรกิจขายออนไลน์ รองรับการผสมผสานช่องทาง B2B และ B2C พร้อมการจัดการประสบการณ์ลูกค้า
-
Tableau – เครื่องมือวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลเพื่อช่วยตัดสินใจทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว
-
MuleSoft – แพลตฟอร์มเชื่อมต่อระบบและแอปพลิเคชันต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านข้อมูลและอัตโนมัติขั้นตอน
-
Slack – ระบบสื่อสารและการทำงานร่วมกันของทีม เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ Salesforce เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
-
Einstein AI – ชุดเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ในแพลตฟอร์ม ช่วยพยากรณ์การขาย, อัตโนมัติขั้นตอน, บริการลูกค้าแบบส่วนบุคคล
-
Agentforce – โซลูชัน AI สมัยใหม่สำหรับบริการลูกค้าและอัตโนมัติงาน กำลังได้รับความนิยม
การเข้าสู่ภาคความมั่นคงแห่งชาติ
เพื่อตอบสนองความต้องการเทคโนโลยีขั้นสูงในภาคการป้องกันและข่าวกรอง Salesforce เปิดหน่วยธุรกิจใหม่ Missionforce เป้าหมายคือผสาน AI ในกระบวนการสำคัญ เช่น การบริหารบุคลากร, โลจิสติกส์, การตัดสินใจในหน่วยงานรัฐบาลและกองทัพสหรัฐ
Missionforce ใช้ความเชี่ยวชาญด้านคลาวด์และ AI ของ Salesforce เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานด้านการป้องกันให้รวดเร็ว, มีประสิทธิภาพ, และชาญฉลาด ผลิตภัณฑ์สำคัญคือ Government Cloud Premium แพลตฟอร์มคลาวด์เฉพาะหน่วยงานรัฐบาลและหน่วยงานข่าวกรอง
การเข้าสู่ภาคความมั่นคงแห่งชาติผ่าน Missionforce เปิดประตูสู่ตลาดใหม่ที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ สัญญารัฐบาลโดยเฉพาะกับสหรัฐและเพนตากอนมีมูลค่าหลายสิบพันล้านดอลลาร์ และสามารถเป็นแหล่งรายได้สำคัญ นอกจากนี้ การลงทุนด้านความปลอดภัยไซเบอร์และเทคโนโลยีป้องกันของประเทศอื่น ๆ สร้างโอกาสขยายตลาดระหว่างประเทศสำหรับ Salesforce
การแข่งขันและสภาพตลาด
ตลาดซอฟต์แวร์คลาวด์สำหรับธุรกิจ โดยเฉพาะ CRM กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันสูง การเติบโตนี้เกิดจากความต้องการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลและการผสานเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น AI ตลาด CRM โลกมีมูลค่าหลายสิบพันล้านดอลลาร์ คาดว่าจะเติบโตเฉลี่ยประมาณ 15% ต่อปี กลายเป็นส่วนสำคัญในกลยุทธ์การพัฒนาองค์กรทั่วโลก
Salesforce’s main competitor is Microsoft with its Dynamics 365 product, which, thanks to integration with the popular Microsoft 365 suite and Azure platform, poses a serious challenge, especially for corporate and mid-sized customers. Microsoft offers a broad range of tightly integrated business applications, a significant advantage for many users. Another major rival is Oracle, focusing on integrated cloud solutions for large enterprises and developing its CRM with an emphasis on analytics and AI.
In 2025, despite Salesforce’s strong technological position, it struggled to convince investors that its AI investments and new areas like the defense sector (e.g., Missionforce) would quickly deliver better financial results. Consequently, its stock price declined, while competitors like Oracle and Microsoft better capitalized on rising demand for AI and cloud solutions, leading to growth in their valuations and revenues. However, such a gap in returns may suggest Salesforce is undervalued, especially if it begins to effectively monetize new business areas and accelerate AI integration in its products. Entry into the national security market opens new growth and revenue prospects.
การเติบโตของรายได้ Salesforce ชะลอตัวอย่างมีนัยสำคัญหลังจากช่วงที่แข็งแกร่งในปี 2021–2022 ซึ่งเติบโตเกิน 25% ปัจจุบันบริษัทรายงานการเติบโตต่ำกว่า 10% มีแนวโน้มเข้าสู่การทรงตัว ขณะเดียวกัน Microsoft ยังคงรักษาการเติบโตสม่ำเสมอ 15–20% และ Oracle หลังจากปีที่อ่อนแอกว่า ได้กลับมาเติบโตสองหลักตั้งแต่ปี 2023
ในบริบทนี้ การขยายธุรกิจของ Salesforce เข้าสู่ตลาด ความมั่นคงแห่งชาติหลายพันล้านดอลลาร์ ถือเป็นโอกาสสำคัญในการฟื้นฟูการเติบโตของรายได้ การใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างรายได้จากส่วนสำคัญนี้ รวมถึงการพัฒนาแพลตฟอร์ม Missionforce และการผสาน AI เพิ่มเติม อาจช่วยเพิ่มการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้บริษัทกลับมามีโมเมนตัมและเสริมความแข็งแกร่งในตลาดได้
Financial Results
Salesforce มีการเติบโตทางการเงินที่มั่นคงและมีนัยสำคัญในช่วงหลายปีที่ผ่านมา รายได้เพิ่มขึ้นจาก 26 พันล้านดอลลาร์ในปี 2022 เป็นเกือบ 38 พันล้านดอลลาร์ตามคาดการณ์ของปีงบประมาณ 2025 สะท้อนถึงการขยายขนาดธุรกิจและการขยายตลาดที่ประสบความสำเร็จ ขณะเดียวกัน EBITDA ก็เติบโตอย่างต่อเนื่องจากราว 5 พันล้านดอลลาร์เป็นมากกว่า 11 พันล้านดอลลาร์ แสดงถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ดีขึ้นและการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิผล
A key change is a significant margin improvement: operating margin rose from about 7% in 2022 to 18% in 2025, and net margin from 6% to 15%. This results mainly from more efficient use of fixed costs at a larger scale and optimized operational expenses, supported by automation and better IT infrastructure management.
Additionally, the growth of subscription-based cloud services (SaaS) ensures stable and predictable revenues with relatively low cost growth. Increasing contributions from more profitable segments, such as AI-based solutions and public sector services, further enhance profitability and strengthen the company’s position in the innovation market.
Salesforce’s Return on Invested Capital (ROIC) is undergoing a significant transformation. After low values in 2023, it is steadily rising, reaching nearly 10% in Q2 fiscal 2026. This signals increasingly efficient capital use, generating more shareholder value. Although ROIC still slightly trails WACC, the trend indicates improving financial management quality and growth potential.
Revenue Segment Analysis
Salesforce’s revenue segmentation points to a well-defined, stable business model primarily based on subscription services. The Subscription & Support segment is the dominant revenue pillar, currently generating over 90% of total income. The Professional Services & Other segment, accounting for about 9-10% of revenues, includes consulting and implementation services, which are supplementary and grow more slowly due to rising automation.
The dominance of the subscription segment reflects Salesforce’s effective strategy focusing on developing cloud CRM solutions and business process automation. New products and business areas, such as AI and security, give the company potential for further revenue growth in coming years. Particularly, the growth of Missionforce will likely significantly expand the offering and open new revenue streams. Entering the national security market and collaborating with government institutions is a step that could greatly increase scale and diversify revenues. This positions Salesforce not only as a CRM leader but also as a key IT solutions provider for the public and defense sectors.
Revenue Forecast
Salesforce กำลังขยายพอร์ตโฟลิโอด้วยเทคโนโลยีและกลุ่มธุรกิจสมัยใหม่ ซึ่งส่งผลบวกต่อการคาดการณ์รายได้ในปีถัดไป บริการแบบสมัครสมาชิกยังคงเป็นรากฐานของโมเดลธุรกิจ ให้รายได้ที่มั่นคงและคาดการณ์ได้ ในขณะเดียวกัน บริษัทกำลังขยายกลุ่ม Professional Services ซึ่งแม้จะมีขนาดเล็กกว่า แต่เป็นกุญแจสำคัญในการนำเสนอและปรับแต่งโซลูชันให้กับลูกค้า Salesforce ยังลงทุนเพิ่มใน AI, การอัตโนมัติ และความปลอดภัยด้าน IT เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตต่อไป การพัฒนา Missionforce ซึ่งเน้นด้านความมั่นคงแห่งชาติและความร่วมมือกับรัฐบาลสหรัฐฯ มีความสำคัญอย่างยิ่ง เปิดโอกาสสู่สัญญาหลายพันล้านดอลลาร์และช่วยให้รายได้กระจายตัว
การคาดการณ์การเติบโต แบ่งออกเป็นสามกรณี:
-
Base scenario: รายได้เติบโตอย่างต่อเนื่องจากประมาณ 31 พันล้านดอลลาร์ในปี 2023 เป็นราว 69 พันล้านดอลลาร์ในปี 2030 คาดการณ์การเติบโตของส่วนสมาชิกอย่างรวดเร็ว การเติบโตปานกลางใน Professional Services และการนำเทคโนโลยี AI และความปลอดภัยมาใช้แบบค่อยเป็นค่อยไป โมเมนตัมการเติบโตชะลอตัวเมื่อตลาดเข้าสู่ความสมบูรณ์
-
Optimistic scenario: การเติบโตเร็วขึ้นในกลุ่ม AI และความปลอดภัย พร้อมการมีส่วนร่วมในสัญญารัฐบาลผ่าน Missionforce รายได้อาจเกิน 76 พันล้านดอลลาร์ในปี 2030 ขับเคลื่อนด้วยความต้องการโซลูชันคลาวด์, AI และความปลอดภัยไซเบอร์ที่สูงขึ้น การประสานกันระหว่างกลุ่มธุรกิจจะเป็นปัจจัยสำคัญ
-
Conservative scenario: การเติบโตช้ากว่า โดยรายได้ปี 2030 ประมาณ 58 พันล้านดอลลาร์ คำนึงถึงความเสี่ยง เช่น การแข่งขันเพิ่มขึ้น กฎระเบียบ และความล่าช้าในการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ นอกจากนี้ Salesforce อาจประสบความยากลำบากในการสร้างรายได้เต็มที่จาก AI และความมั่นคงแห่งชาติ ทำให้การเติบโตจำกัด
ภาพรวมมูลค่า (Valuation Overview)
เราใช้วิธี Discounted Cash Flow (DCF) เพื่อประเมินมูลค่า Salesforce การประเมินนี้เพื่อข้อมูลเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนหรือราคาเป้าหมายที่แม่นยำ
เราใช้ Base scenario โดยสมมติว่าการเติบโตของรายได้จะชะลอตัวเนื่องจากตลาดเข้าสู่ความสมบูรณ์และการแข่งขันเพิ่มขึ้น โมเดลพิจารณาการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ในกลุ่มธุรกิจสำคัญ โดยเน้นส่วนสมาชิกเป็นหลัก คาดว่ากลุ่มนี้จะยังเติบโตต่อเนื่องแต่ช้าลง WACC ประเมินเบื้องต้น 10% คาดว่าจะลดลงเล็กน้อยตามความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินที่ดีขึ้น Terminal value สมมติการเติบโตรายได้ต่อปีแบบอนุรักษ์ 2% พารามิเตอร์อื่น ๆ ใช้ค่าเฉลี่ยทางการเงินในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
ผลการประเมินได้มูลค่า $326.98 ต่อหุ้น ชี้ถึง upside ประมาณ 30% จากราคาปิดปัจจุบัน $246.91 บริษัทขยายพอร์ตโฟลิโออย่างต่อเนื่อง พัฒนากลุ่มสมาชิกและสนับสนุน พร้อมลงทุนใน AI และความมั่นคงแห่งชาติ เปิดโอกาสสร้างรายได้ใหม่และกระจายความเสี่ยง
แม้มีศักยภาพการเติบโตสูง Salesforce ก็เผชิญความท้าทาย เช่น การแข่งขันที่สูงขึ้น กฎระเบียบ และความยากลำบากในการสร้างรายได้จากกลุ่มธุรกิจใหม่ ซึ่งอาจชะลอการเติบโต อย่างไรก็ตาม Salesforce มีโอกาสเสริมความแข็งแกร่งทั้งในฐานะผู้นำ CRM และผู้ให้บริการโซลูชัน IT สำคัญสำหรับภาครัฐและด้านความมั่นคง
Chart Overview
Source: xStation5
Salesforce shares exhibit a strong downward trend. All key moving averages are significantly above the current market price. Technically, this may signal continued short-term downward pressure. However, from a long-term investor perspective, this could