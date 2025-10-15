อ่านเพิ่มเติม
09:03 · 15 ตุลาคม 2025

Salesforce ประกาศความร่วมมือกับ OpenAI และ Anthropic

ประเด็นหลัก
Salesforce
หุ้น
CRM.US, salesforce.com Inc
-
-
ประเด็นหลัก

  • ข่าวสำคัญ: ประกาศความร่วมมือกับ OpenAI และ Anthropic เพื่อเสริม AI บนแพลตฟอร์ม CRM

  • หุ้นตอบสนอง: แทบไม่มีการปรับตัวขึ้นจากข่าว แม้จะเป็นความร่วมมือระดับสูง

  • ปัจจัยพื้นฐาน: ยังคงแข็งแกร่ง → แสดงถึงศักยภาพการเติบโตระยะยาว

  • ปัจจัยทางเทคนิค: สัญญาณไม่สดใส → ไม่มีแรงซื้อสนับสนุน ราคายังคง sideway หรืออาจมีความผันผวนในระยะสั้น

Salesforce – AI Collaborations Update (October 14)

  • ความร่วมมือใหม่:

    • กับ OpenAI: เชื่อม Agentforce 360 กับ ChatGPT → ค้นหาข้อมูลขาย, วิเคราะห์บทสนทนาลูกค้า, สร้าง Visualization ใน Tableau ด้วยคำสั่งง่าย ๆ

    • เพิ่มเครื่องมือสร้าง AI agents & prompts ด้วย GPT-5 และฟีเจอร์ขายใหม่ใน ChatGPT สำหรับลูกค้า Salesforce

    • กับ Anthropic: เน้น AI สำหรับภาคที่มีการควบคุมและข้อมูลสำคัญ → Claude model ใช้เป็นพื้นฐานใน Agentforce 360 โดยเริ่มจากภาคการเงิน

    • การรวม Claude กับ Slack → ให้ผู้ใช้เข้าถึง AI tools ในแอปทีมโดยตรง

  • ผลประกอบการ & ปัจจัยพื้นฐาน:

    • รายได้และการดำเนินงานเติบโตต่อเนื่อง

    • AI เป็นตัวช่วยเพิ่ม productivity และ margin → อาจกลายเป็น leverage ในการขยายทั้งรายได้และผลกำไร

    • Valuation ค่อนข้าง conservative: P/E ~36, Price/Sales = 5, Price/Book = 3

  • หุ้นตอบสนอง:

    • หุ้นลดลง ~15% ในปี 2025

    • ข่าวความร่วมมือกับ OpenAI วันนี้ไม่สามารถหยุดแนวโน้มลบ → ราคาลดลงกว่า 1%

    • คำถาม: นักลงทุนยังเชื่อใน “เวทมนตร์ AI” หรือ Salesforce อาจมีปัญหาพื้นฐานที่ซ่อนอยู่? → คำตอบอาจมาจาก ผลประกอบการไตรมาสหน้า

  • Technical Snapshot (CRM.US, D1):

    • ราคายังคงลดลงหลังแนวต้านสำคัญ

    • หากไม่สามารถสร้างแรงซื้อสนับสนุน → ราคามีโอกาสปรับตัวต่อในระยะสั้น

 

Salesforce – Technical Analysis (xStation5)

  • แนวโน้มหลัก: ราคายังคงอยู่ใน downtrend เกือบ 1 ปี → ยืนยันโดยการเด้งจากเส้นแนวโน้มหลายครั้งพร้อมช่องว่างด้านอุปทาน

  • สัญญาณหมีสำคัญ:

    • Death Cross (April 2025): EMA50 ตัด EMA200 จากบนลงล่าง

    • Bearish Crossover: EMA100 ตัด EMA200 จากบนลงล่าง

  • แนวรับสำคัญ: $229 → ราคากำลังเข้าใกล้และจะตัดกับเส้นแนวโน้ม

  • ความเสี่ยงต่อผู้ซื้อ: หากไม่สามารถกลับตัวได้เร็ว → มีโอกาส ปรับตัวลงต่อไปถึง $194 (ต่ำสุด 2 ปี)

  • ข้อสังเกต: Buyers ต้องเร่งสร้างแรงซื้อเพื่อป้องกันการลงลึกมากขึ้น

16 ตุลาคม 2025, 09:53

การคาดการณ์ผลประกอบการ TSMC: ซัพพลายเออร์ชิปสำคัญจะสร้างเซอร์ไพรส์ให้ตลาดได้หรือไม่?
8 ตุลาคม 2025, 10:44

⏬ US100 ปรับตัวลง 0.5% หลังข่าว Oracle
7 ตุลาคม 2025, 08:33

หุ้นเด่นจำเดือน: Meta จะคว้าแชมป์การแข่งขัน AI ได้หรือไม่? 🤖
17 ตุลาคม 2025, 15:37

หุ้น Zions Bancorporation ร่วง หลัง ตัดจำหน่ายสินเชื่อ!

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก