Salesforce ประกาศความร่วมมือกับ OpenAI และ Anthropic

-
ข่าวสำคัญ: ประกาศความร่วมมือกับ OpenAI และ Anthropic เพื่อเสริม AI บนแพลตฟอร์ม CRM
-
หุ้นตอบสนอง: แทบไม่มีการปรับตัวขึ้นจากข่าว แม้จะเป็นความร่วมมือระดับสูง
-
ปัจจัยพื้นฐาน: ยังคงแข็งแกร่ง → แสดงถึงศักยภาพการเติบโตระยะยาว
-
ปัจจัยทางเทคนิค: สัญญาณไม่สดใส → ไม่มีแรงซื้อสนับสนุน ราคายังคง sideway หรืออาจมีความผันผวนในระยะสั้น
-
Salesforce – AI Collaborations Update (October 14)
-
ความร่วมมือใหม่:
-
กับ OpenAI: เชื่อม Agentforce 360 กับ ChatGPT → ค้นหาข้อมูลขาย, วิเคราะห์บทสนทนาลูกค้า, สร้าง Visualization ใน Tableau ด้วยคำสั่งง่าย ๆ
-
เพิ่มเครื่องมือสร้าง AI agents & prompts ด้วย GPT-5 และฟีเจอร์ขายใหม่ใน ChatGPT สำหรับลูกค้า Salesforce
-
กับ Anthropic: เน้น AI สำหรับภาคที่มีการควบคุมและข้อมูลสำคัญ → Claude model ใช้เป็นพื้นฐานใน Agentforce 360 โดยเริ่มจากภาคการเงิน
-
การรวม Claude กับ Slack → ให้ผู้ใช้เข้าถึง AI tools ในแอปทีมโดยตรง
-
-
ผลประกอบการ & ปัจจัยพื้นฐาน:
-
รายได้และการดำเนินงานเติบโตต่อเนื่อง
-
AI เป็นตัวช่วยเพิ่ม productivity และ margin → อาจกลายเป็น leverage ในการขยายทั้งรายได้และผลกำไร
-
Valuation ค่อนข้าง conservative: P/E ~36, Price/Sales = 5, Price/Book = 3
-
-
หุ้นตอบสนอง:
-
หุ้นลดลง ~15% ในปี 2025
-
ข่าวความร่วมมือกับ OpenAI วันนี้ไม่สามารถหยุดแนวโน้มลบ → ราคาลดลงกว่า 1%
-
คำถาม: นักลงทุนยังเชื่อใน “เวทมนตร์ AI” หรือ Salesforce อาจมีปัญหาพื้นฐานที่ซ่อนอยู่? → คำตอบอาจมาจาก ผลประกอบการไตรมาสหน้า
-
-
Technical Snapshot (CRM.US, D1):
-
ราคายังคงลดลงหลังแนวต้านสำคัญ
-
หากไม่สามารถสร้างแรงซื้อสนับสนุน → ราคามีโอกาสปรับตัวต่อในระยะสั้น
-
Salesforce – Technical Analysis (xStation5)
-
แนวโน้มหลัก: ราคายังคงอยู่ใน downtrend เกือบ 1 ปี → ยืนยันโดยการเด้งจากเส้นแนวโน้มหลายครั้งพร้อมช่องว่างด้านอุปทาน
-
สัญญาณหมีสำคัญ:
-
Death Cross (April 2025): EMA50 ตัด EMA200 จากบนลงล่าง
-
Bearish Crossover: EMA100 ตัด EMA200 จากบนลงล่าง
-
-
แนวรับสำคัญ: $229 → ราคากำลังเข้าใกล้และจะตัดกับเส้นแนวโน้ม
-
ความเสี่ยงต่อผู้ซื้อ: หากไม่สามารถกลับตัวได้เร็ว → มีโอกาส ปรับตัวลงต่อไปถึง $194 (ต่ำสุด 2 ปี)
-
ข้อสังเกต: Buyers ต้องเร่งสร้างแรงซื้อเพื่อป้องกันการลงลึกมากขึ้น
