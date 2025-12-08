Santa Claus Rally — แค่ตำนาน ตัวเลขสถิติ หรือโอกาสทำกำไรจริงในปี 2025?

ในตลาดหุ้น เดือนธันวาคมมักถูกมองว่าเป็นช่วงเวลาที่ “ซานตาคลอสต้องมอบกำไร” และนักลงทุนจำนวนมากก็คาดหวังแรงบวกช่วงท้ายปีอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม ตัวเลขสถิติมักทำให้อารมณ์ตลาดเย็นลงอย่างรวดเร็ว: ธันวาคม ไม่ใช่เดือนที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงที่สุด แต่โดดเด่นเพราะเป็นเดือนที่ มีโอกาสปิดลบค่อนข้างต่ำมาก พูดง่าย ๆ คือเป็นเดือนที่ “ความอดทนมักให้รางวัล” มากกว่าที่ตลาดจะลงโทษความคาดหวังเกินจริง
Santa Claus Rally แบบดั้งเดิม มีช่วงเวลาที่ชัดเจนและสั้นมาก โดยนับรวมเพียง 7 วันทำการ เท่านั้น — 5 วันสุดท้ายของเดือนธันวาคม และ 2 วันแรกของเดือนมกราคม ซึ่งถูกมองเป็นช่วงเดียวกันทางสถิติ ช่วงเวลานี้มักจะให้ผลตอบแทนบวกและดัชนีมีแนวโน้มทำผลงานเหนือค่าเฉลี่ยมากกว่าช่วงอื่น ๆ และนี่คือที่มาของ “ตำนานซานตาคลอสรอบปลายปี” ว่าตลาดเกือบจะมีภาระหน้าที่ต้องมอบของขวัญเป็นกำไรให้กับนักลงทุน
ข้อมูลย้อนหลังของดัชนีสำคัญในสหรัฐฯ และยุโรประบุว่า เดือนธันวาคมไม่ได้ครองอันดับสูงสุดในแง่ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อเดือน แม้ส่วนใหญ่จะอยู่ในครึ่งบนของตารางก็ตาม โดยเฉลี่ยแล้วผลตอบแทนเดือนธันวาคมมักอยู่ราว 2%–3% ขณะที่เดือนที่ทำผลงานดีที่สุดบางเดือนอาจเกิน 4%
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ทำให้เดือนธันวาคมโดดเด่นจริง ๆ คือ สัดส่วนปีที่ตลาดปิดลบต่ำกว่าหลายเดือนอย่างเห็นได้ชัด ส่งเสริมภาพลักษณ์ว่าเป็นช่วงปลายปีที่ทิศทางตลาด “คาดเดาได้มากกว่า” ช่วงอื่น ๆ
ในทางปฏิบัติ แม้เดือนธันวาคมอาจไม่ใช่ “ราชาแห่งผลตอบแทน” แต่ถือเป็นหนึ่งในเดือนที่ คาดเดาทิศทางได้ง่ายที่สุด สำหรับนักลงทุนที่ให้ความสำคัญกับความต่อเนื่องและความน่าจะเป็นของผลลัพธ์เชิงบวก
ปลายปี 2025 จะเกิด Santa Claus Rally ซ้ำอีกครั้งได้หรือไม่?
ในปี 2025 กระแส Santa Claus Rally ต้องเผชิญกับจุดเริ่มต้นที่ “ไม่ธรรมดา” อย่างยิ่ง ดัชนีสำคัญทั้งในสหรัฐฯ ยุโรป และตลาดหุ้นวอร์ซอกำลังแกว่งตัวใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยบางดัชนีทำจุดสูงสุดใหม่หลังจากหลายเดือนของการปรับขึ้นอย่างแข็งแกร่ง จุดเริ่มต้นที่สูงเช่นนี้เพิ่มความเสี่ยงต่อแรงขายทำกำไร และทำให้ตลาดไวต่อข่าวลบมากขึ้น แต่ก็ ไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ของการขึ้นต่อ หากมีสัญญาณเศรษฐกิจมหภาคเข้ามาหนุน
แรงผลักดันสำคัญที่สุดคือ ทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) การประชุมเดือนธันวาคมอาจกลายเป็นตัวเร่งให้เกิดคลื่นความเชื่อมั่นแบบ risk-on อีกระลอก หาก Fed ลดดอกเบี้ยพร้อมส่งสัญญาณเชิงผ่อนคลาย จะช่วยหนุนสินทรัพย์เสี่ยง ในทางกลับกัน หากไม่มีการปรับเปลี่ยน หรือส่งสัญญาณเข้มงวดมากขึ้น ก็อาจจำกัดโอกาสของ Santa Claus Rally ได้เช่นกัน ข้อความที่ระมัดระวังหรือการเลื่อนการตัดสินใจออกไป อาจสร้างความผิดหวังในช่วงเวลาที่นักลงทุนมักคาดหวังแรงบวกปลายปี
กราฟ Seasonality ของดัชนี SPX และ DAX ชี้ว่า ธันวาคมมักเป็นเดือนที่ให้ผลตอบแทนค่อนข้างมั่นคง แม้จะไม่ใช่เดือนที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงที่สุด แต่การที่เดือนนี้ปิดลบไม่บ่อย ทำให้เกิดภาพลักษณ์เชิงบวก และเมื่อผสานกับโมเมนตัมปัจจุบันรวมถึงผลการประชุม Fed ก็อาจช่วยเสริมความเป็นไปได้ของ Santa Claus Rally
อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ โดยเฉพาะเมื่อมูลค่าหุ้นอยู่ในระดับสูงมาก ทำให้ตลาดอ่อนไหวเป็นพิเศษต่อปัจจัยมหภาคหรือเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ Santa Claus Rally จึงเป็นเพียง “หนึ่งในหลายฉากทัศน์ที่เป็นไปได้” เท่านั้น และไม่ควรถูกมองว่าเป็นสิ่งการันตี Seasonality เป็นเครื่องมือช่วยเสริม แต่ไม่สามารถแทนที่การวิเคราะห์พื้นฐานและการบริหารความเสี่ยงที่รอบด้านได้
Santa Claus Rally ยังคงเป็นหนึ่งในความผิดปกติทางฤดูกาลที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในตลาดการเงิน ปี 2025 สร้างฉากหลังที่น่าสนใจ โดยผสมผสานโมเมนตัมที่แข็งแรง ระดับดัชนีที่ทำจุดสูงสุดใหม่ และความเป็นไปได้ของอิทธิพลจากนโยบายการเงิน ปัจจัยเหล่านี้เอื้อต่อสถานการณ์ “ปลายปีบวกอย่างพอประมาณหรือทรงตัว” แต่ก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดแรงขึ้นแรง ๆ หากเงื่อนไขเข้าหนุนพร้อมกัน Seasonality สามารถเป็นตัวเสริมเทรนด์ได้ แต่ไม่อาจทดแทนการประเมินภาพเศรษฐกิจและความเสี่ยงในวงกว้าง ซึ่งยังคงเป็นปัจจัยหลักที่กำหนดพฤติกรรมของตลาด
