หุ้น SAP บวกเกือบ 3% หลังประกาศความร่วมมือด้าน AI กับ OpenAI 📈

08:14 25 กันยายน 2025

SAP – ข่าวความร่วมมือด้าน AI

  • SAP SE (SAP.DE) จับมือกับ OpenAI เปิดตัวโครงการ OpenAI for Germany ในปี 2026 มุ่งเน้นภาครัฐของเยอรมนี

  • บริการจะดำเนินการผ่านบริษัทย่อย Delos Cloud ของ SAP โดยใช้เทคโนโลยี Microsoft Azure เพื่อตอบโจทย์ข้อกำหนดด้าน data sovereignty, security และกฎหมาย

  • Christian Klein (CEO SAP): การผสานความเชี่ยวชาญด้านคลาวด์ของ SAP กับเทคโนโลยีของ OpenAI จะสร้างโซลูชัน “Made in Germany” สำหรับตลาดท้องถิ่น

  • Sam Altman (CEO OpenAI): โครงการนี้จะเร่งการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลของบริการสาธารณะ ช่วยให้เจ้าหน้าที่รัฐและสถาบันวิจัยเข้าถึง AI ได้ง่ายขึ้น

  • แผนลงทุน: SAP จะขยายโครงสร้างพื้นฐาน Delos Cloud ในเยอรมนีเป็น 4,000 GPU เพื่อรองรับ AI และพร้อมลงทุนเพิ่มหากความต้องการสูงขึ้น

  • โครงการนี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ AI แห่งชาติของเยอรมนี ตั้งเป้าให้ AI สร้างมูลค่าเพิ่มถึง 10% ของ GDP ภายในปี 2030 และเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม “Made for Germany” ที่มีมูลค่าความร่วมมือกว่า €631 พันล้าน

  • SAP เองได้ให้คำมั่นลงทุนแล้วกว่า €20 พันล้าน เพื่อพัฒนาความมั่นคงทางดิจิทัลของเยอรมนี โดยโฟกัสที่การทำให้งานเอกสารและกระบวนการบริหารเป็นอัตโนมัติ

📈 หุ้น SAP เด้ง +2.65% หลังข่าวความร่วมมือนี้

Source: xStation

หุ้น:
