หุ้น SAP ปรับตัวลดลง 4% แม้ได้รับคำแนะนำเชิงบวกจาก Bernstein

กลุ่ม Bernstein SocGen ยืนยันคำแนะนำ “Outperform” สำหรับหุ้น SAP และคงราคาเป้าหมายไว้ที่ $322 (€278) เทียบกับราคาปัจจุบัน €153 ต่อหุ้น นักวิเคราะห์ของ Bernstein มองว่าซอฟต์แวร์บริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (SCM) เป็นหนึ่งในธีมการลงทุนระยะยาวที่น่าสนใจที่สุด
ในมุมมองของพวกเขา ห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกกำลังถูกปรับโครงสร้างแบบเรียลไทม์ จากปัจจัยเชิงภูมิรัฐศาสตร์ อัตราเงินเฟ้อ ความต้องการด้าน ESG และความคาดหวังของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ทำให้ระบบบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานกลายเป็นรากฐานดิจิทัลสำคัญในการเปลี่ยนแปลงนี้ อีกหนึ่งปัจจัยหนุนคือปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่เร่งให้เกิดการปรับปรุงจากขั้นตอน modernization ธรรมดาไปสู่การปรับโครงสร้างเทคโนโลยีแบบเต็มรูปแบบ
แนวโน้มนี้สนับสนุนการเติบโตในซอฟต์แวร์ บริการ และโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ โดย Bernstein มองว่า SAP อยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบจากเทรนด์นี้อย่างชัดเจน ด้วยข้อเสนอผลิตภัณฑ์ที่ครบวงจร การรวมระบบ ERP อย่างลึกซึ้ง และการย้ายไปยัง S/4 ที่ช่วยกระตุ้นการนำโซลูชัน SCM มาใช้เพิ่มขึ้น
SAP ยังได้ประโยชน์จากต้นทุนการเปลี่ยนผู้ให้บริการสูงและความสัมพันธ์กับลูกค้าองค์กรที่ยาวนาน ซึ่งช่วยเสริมความแข็งแกร่งด้านการแข่งขัน
อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2025 ออกมาต่ำกว่าคาดการณ์
- EPS = $1.62 เทียบกับคาด $1.76 (ต่ำกว่าคาด 7.95%)
- รายได้ = $9.68 พันล้าน เทียบกับคาด $11.35 พันล้าน (ต่ำกว่าคาด 14.71%)
แม้ผลประกอบการจะอ่อน ตัวบริษัทก็ประกาศแผนจ่ายเงินปันผลประมาณ €2.92 พันล้าน จากผลประกอบการปี 2025
- เงินปันผลต่อหุ้น €2.50 เพิ่มขึ้น 6.4% YoY
สัญญาณนี้สะท้อนว่าแม้กำไรจะถูกกดดัน SAP ยังคงมุ่งมั่นในการคืนเงินแก่ผู้ถือหุ้นและรักษานโยบายจ่ายปันผลที่น่าสนใจ
Source: xStation5
