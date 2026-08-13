CoreWeave งบแกร่ง! คลายกังวลผู้ถือหุ้น หุ้นพุ่งสองหลัก

แม้รูปแบบธุรกิจและวิธีการจัดหาเงินทุนสำหรับการลงทุนด้าน CAPEX ของบริษัทยังคงมีหลายประเด็นที่ต้องปรับปรุง แต่ในด้านการดำเนินงาน บริษัทสามารถช่วยคลายความกังวลของนักลงทุนลงได้หลายประการ โดยหลังประกาศผลประกอบการ หุ้นพุ่งขึ้นประมาณ 18% ในช่วงเปิดตลาด
ผลประกอบการ
แม้ Sentiment ที่อ่อนแออาจช่วยให้ตลาดตอบรับตัวเลขครั้งนี้ได้ดีขึ้นในระดับหนึ่ง แต่ต้องยอมรับอย่างชัดเจนว่า ผลประกอบการออกมาดี และไม่ได้สะท้อนเพียงการเติบโตในเชิงตัวเลขเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึง การปรับปรุงคุณภาพของธุรกิจ อีกด้วย
- รายได้อยู่ที่ $2,570 ล้าน สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ $2,560 ล้าน แม้จะ Beat เพียงเล็กน้อย แต่ยังคิดเป็นการเติบโตมากกว่า 100%
- Backlog เพิ่มขึ้นเป็น $104,200 ล้าน หรือเพิ่มขึ้นเกือบ 5% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน
จุดที่สร้างความประหลาดใจอย่างแท้จริงคือ ความสามารถในการทำกำไรจากการดำเนินงาน โดยราคาที่เอื้อประโยชน์มากขึ้นในสัญญาใหม่สะท้อนว่า บริษัทสามารถสร้างรายได้จาก Capacity ที่ติดตั้งไปแล้วได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับบริษัทที่มีโมเดลธุรกิจในลักษณะนี้
- Operating Profit อยู่ที่ $128 ล้าน สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ $66 ล้านเกือบ 2 เท่า
- นอกจากนี้ Operating Margin เพิ่มขึ้นเป็น 5% เพิ่มขึ้นเกือบ 5 เท่าจากไตรมาสก่อน
แม้ผลประกอบการจะออกมาดีกว่าคาดอย่างมีนัยสำคัญ แต่ CoreWeave ยังคงเป็นบริษัทเดิมที่มีต้นทุนการลงทุนสูง
- Net Loss อยู่ที่ $567 ล้าน แม้จะยังขาดทุน แต่ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ราว $677 ล้าน
ผลขาดทุนดังกล่าวเป็นผลจากการลงทุนจำนวนมหาศาลของบริษัท
- CAPEX อยู่ที่ $9,350 ล้าน สูงกว่าระดับบนสุดของประมาณการตลาดที่ราว $9,000 ล้าน โดยบริษัทระบุว่า CAPEX ในไตรมาสดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างมากจากการเร่งขยายโครงสร้างพื้นฐาน AI
หากไม่มีปัจจัยดังกล่าว ปฏิกิริยาของตลาดต่อผลประกอบการครั้งนี้น่าจะออกมาดีกว่านี้
Guidance
แนวทางคาดการณ์ของฝ่ายบริหารยังสนับสนุนมุมมองว่า ปัจจัยพื้นฐานของบริษัทกำลังปรับตัวดีขึ้น
- คาดว่ารายได้ทั้งปีจะสูงกว่า $12,400 ล้าน
- ARR คาดว่าจะเพิ่มขึ้นแตะมากกว่า $18,500 ล้าน ภายในสิ้นปี
- กำไรอาจเพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดประมาณ $1,150 ล้าน
- CAPEX คาดว่าจะอยู่ที่ $35,000–39,000 ล้าน เพิ่มขึ้นจากประมาณการเดิมที่ $31,000–35,000 ล้าน
สรุป
CoreWeave รายงานผลประกอบการที่ ยอดเยี่ยม โดยสามารถทำได้ดีกว่าที่ตลาดคาดในจุดที่สำคัญ และเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่นักลงทุนต้องการเหตุผลที่จะเชื่อมั่นในบริษัทต่อไปมากที่สุด
การปรับตัวดีขึ้นของผลการดำเนินงานนั้น เห็นได้ชัดและเกิดขึ้นจริง อีกทั้งในระยะสั้นยังเป็นเรื่องยากที่จะคาดหวังว่าผลประกอบการจะถดถอยลงอย่างมีนัยสำคัญ
สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับ Bull Case คือ บริษัทมี Operating Leverage ในระดับมหาศาล ซึ่งเพิ่งเริ่มสะท้อนออกมาในตัวเลขทางการเงิน รายได้เติบโตในระดับสองหลัก ขณะที่ EBITDA และอัตรากำไรเพิ่มขึ้นเร็วยิ่งกว่า แม้แต่ผลขาดทุนสุทธิก็ลดลงอย่างชัดเจน และบริษัทกำลังเข้าใกล้จุดที่สามารถทำกำไรสุทธิได้
หากบริษัทรักษาอัตราการเติบโตในระดับปัจจุบันไว้ได้ กำไรที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับอาจเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลภายในเวลาเพียงไม่กี่ไตรมาส
อย่างไรก็ตาม นั่นยังไม่ใช่ทั้งหมดของเรื่องราวนี้
ส่วนต่างระหว่าง EBIT และ EBITDA สูงถึง $1,300 ล้าน ซึ่งเกิดจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายจำนวนมหาศาลที่บริษัทบันทึกไว้ นี่ถือเป็นหนึ่งในจุดอ่อนสำคัญของธุรกิจที่มีดาต้าเซ็นเตอร์เป็นแกนหลัก แม้สำหรับบริษัทส่วนใหญ่ ต้นทุนดังกล่าวจะเป็นเพียงต้นทุนโครงสร้างพื้นฐานทั่วไป ไม่ใช่หัวใจหลักของการสร้างรายได้เหมือนในกรณีของ CoreWeave
อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้อยู่ที่เพียง 0.41 เท่า แม้ปัจจุบันบริษัทยังสามารถรองรับภาระดังกล่าวได้ แต่หากภาวะธุรกิจหรือ Sentiment ในตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนปรับตัวแย่ลงอย่างมีนัยสำคัญ ก็อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทได้อย่างมาก
CoreWeave ยังคงเป็นหนึ่งในการเดิมพันที่ มีความเสี่ยงและให้น้ำหนักไปด้านใดด้านหนึ่งมากที่สุดต่อการปฏิวัติ AI แต่ผลประกอบการครั้งล่าสุดได้เปลี่ยนจุดศูนย์กลางของมุมมองไปในทิศทางที่เป็นบวกมากขึ้น
การวิเคราะห์ทางเทคนิค CoreWeave (D1)
แนวโน้มระยะยาวของกราฟยังคงเป็นลบในระดับปานกลาง ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนจากการลาก Downtrend Channel ขนาดใหญ่ตั้งแต่จุดสูงสุดในช่วงกลางปี 2025 ขณะที่ในระยะสั้น ภาพรวมก็ยังไม่ดีนัก เนื่องจากราคาปรับตัวหลุดต่ำกว่า EMA 200 วัน อยู่บ่อยครั้ง
อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการล่าสุดน่าจะช่วยให้หุ้นสามารถ ทะลุเหนือ EMA 200 วัน และขยับเข้าใกล้กรอบบนของ Downtrend ได้ ซึ่งเปิดโอกาสให้ราคาหยุดแนวโน้มเชิงลบที่เกิดขึ้นต่อเนื่องและเริ่มกลับตัวได้
บริเวณ $69 ถือเป็นโซนแนวรับที่แข็งแกร่ง โดยแรงขายยังไม่สามารถกดราคาลงต่ำกว่าระดับดังกล่าวได้อย่างชัดเจน และในขณะนี้ยังมีสัญญาณไม่มากนักที่บ่งชี้ว่าสถานการณ์ดังกล่าวกำลังจะเปลี่ยนไป
ที่มา: xStation5
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