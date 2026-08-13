Lumentum เผยผลประกอบการ: อุตสาหกรรมโฟโตนิกส์เร่งตัวขึ้น รับแรงหนุนจาก AI

ผลประกอบการ Q2 FY2026 ของ Lumentum ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดอย่างชัดเจน และสิ่งที่สร้างเซอร์ไพรส์มากยิ่งกว่าคือ แนวโน้มผลประกอบการในช่วงหลายเดือนข้างหน้า
ผู้ผลิตชิ้นส่วนออปติคัลกำลังได้รับประโยชน์จากการลงทุนใน ศูนย์ข้อมูล AI ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยผลักดันความต้องการ Optical Switches และเลเซอร์ขั้นสูง โดยหุ้นของบริษัทปรับตัวขึ้นราว 8% ในช่วงเปิดตลาดหลังประกาศผลประกอบการ
ผลประกอบการ
- รายได้ของบริษัททะลุระดับ 1.00 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับที่ตลาดคาดไว้ราว 988 ล้านดอลลาร์
- เพิ่มขึ้นประมาณ 109% YoY และ 24% QoQ
- EPS อยู่ที่ 3.23 ดอลลาร์ สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ราว 2.9–3.0 ดอลลาร์
- กำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นถึง 267% YoY และสูงกว่าระดับบนสุดของประมาณการที่บริษัทเคยให้ไว้ก่อนหน้านี้อย่างมีนัยสำคัญ
การเติบโตของกำไรที่โดดเด่นเช่นนี้ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนให้ความสนใจ
- อัตรากำไรขั้นต้นแบบ Non-GAAP เพิ่มขึ้นเป็น 50.4% จาก 47.9% ในไตรมาสก่อน ขณะที่อัตรากำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 36.6% สูงกว่าระดับบนสุดของประมาณการก่อนหน้านี้ของบริษัท
- ตัวเลขขาดทุนสุทธิแบบ GAAP ที่รายงานอยู่ที่ 7.16 พันล้านดอลลาร์ ดูน่ากังวลอย่างมาก แต่ไม่ได้สะท้อนสถานะการดำเนินงานที่แท้จริงของ Lumentum
- ตัวเลขดังกล่าวมีสาเหตุหลักจาก ขาดทุนทางบัญชีแบบครั้งเดียวที่ไม่ใช่เงินสด ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแปลงหนี้เป็นทุน
Lumentum กำลังใช้ประโยชน์จากอุปสงค์ที่แข็งแกร่งเพื่อผลักดัน Product Mix ที่มีคุณภาพและเอื้อต่อการเติบโตมากขึ้น สู่ตลาด การเติบโตครั้งนี้ไม่เพียงโดดเด่นในด้านขนาด แต่ยังมีคุณภาพสูงขึ้นด้วย และตามที่ผู้บริหารของบริษัทระบุ นี่อาจเป็นเพียง จุดเริ่มต้นเท่านั้น
Guidance
- นี่คือจุดที่โดดเด่นที่สุดของการประกาศผลประกอบการครั้งนี้ โดย Lumentum คาดการณ์รายได้ไว้ที่ 1.225–1.275 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าประมาณการเดิมของตลาดที่ราว 1.16 พันล้านดอลลาร์
- Guidance สำหรับ Adjusted EPS อยู่ที่ 4.05–4.35 ดอลลาร์ เทียบกับที่ตลาดคาดไว้ราว 3.60 ดอลลาร์
Conclusion
เครื่องยนต์หลักของการเติบโตยังคงเป็น โครงสร้างพื้นฐานสำหรับปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดย Lumentum อยู่ในแนวหน้าของอุตสาหกรรมโฟโตนิกส์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ชิ้นส่วนออปติคัลเพื่อส่งข้อมูล และอุตสาหกรรมนี้มีแนวโน้มที่จะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในระยะต่อไปของการขยายโครงสร้างพื้นฐาน AI
สาเหตุสำคัญมาจากข้อจำกัดทางกายภาพของสถาปัตยกรรมดาต้าเซ็นเตอร์ในปัจจุบัน สายเคเบิลและสวิตช์แบบดั้งเดิมมีข้อจำกัดด้านความเร็วตามคุณสมบัติทางกายภาพของส่วนประกอบ นอกจากนี้ อุปกรณ์เหล่านี้ยังเกิดความร้อนและสูญเสียพลังงานจากการเปลี่ยนพลังงานเป็นความร้อน ก่อนที่จะต้องใช้พลังงานเพิ่มเติมเพื่อระบายความร้อนและรักษาประสิทธิภาพในการทำงาน
โฟโตนิกส์ ใช้เลเซอร์ ใยแก้วนำแสง และแก้ว เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ส่วนใหญ่ พร้อมเพิ่มความเร็วในการส่งข้อมูลให้เข้าใกล้ขีดจำกัดที่กฎทางฟิสิกส์ตามความเข้าใจในปัจจุบันอนุญาต
จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ การนำโฟโตนิกส์มาใช้งานในระดับขนาดใหญ่ยังไม่คุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจ แต่เมื่อบริษัทเทคโนโลยีต่าง ๆ ทุ่มเงินลงทุนในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และความต้องการพลังประมวลผลยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เทคโนโลยีนี้กำลังเปลี่ยนจากสิ่งที่เคยถูกมองว่าเป็นเพียงเทคโนโลยีเฉพาะทาง ไปสู่ รากฐานสำคัญของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI และผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงนี้เพิ่งเริ่มสะท้อนออกมาในตัวเลขผลประกอบการ
ยอดจัดส่ง OCS Switch เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าจากไตรมาสก่อน และในช่วงถัดไปคาดว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเหนือระดับ 100 ล้านดอลลาร์
บริษัทยังเร่งเพิ่มกำลังการผลิต 1.6T Transceivers รวมถึง EML, CW และ High-Power Lasers โดยอุปสงค์ยังคงแข็งแกร่งจนกำลังการผลิตในบางกลุ่มผลิตภัณฑ์ยังเป็นข้อจำกัดต่อความเร็วในการส่งมอบคำสั่งซื้อ
ผลประกอบการครั้งนี้ยืนยันว่า Lumentum เป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับประโยชน์หลักจากการขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐาน AI อย่างไรก็ตาม ระดับมูลค่าหุ้นที่สูงมากในปัจจุบันสะท้อนว่าตลาดกำลังคาดหวังการปรับเพิ่ม Guidance อย่างต่อเนื่อง และการขยายกำลังการผลิตที่แทบไม่มีสะดุด
ดังนั้น การประเมินว่าหุ้นมีความน่าสนใจมากน้อยเพียงใดจึงเริ่มทำได้ยากขึ้น โดยเฉพาะหลังจากราคาหุ้นปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง
การวิเคราะห์ทางเทคนิค Lumentum (D1)
แม้ราคาจะปรับฐานอย่างมีนัยสำคัญในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน แต่ แนวโน้มขาขึ้นยังคงได้รับการปกป้อง หลังจากราคาดีดตัวกลับจากบริเวณ 620
ปัจจุบันราคาเคลื่อนตัวออกห่างจาก EMA200 และตราบใดที่ยังยืนเหนือระดับ Fibonacci 100% ของคลื่นขาขึ้นก่อนหน้า ภาพทางเทคนิคยังคงเป็นบวก โดยมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปทดสอบจุดสูงสุดที่ระดับ Fibonacci 161.8%
Source: xStation5
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