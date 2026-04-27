สัปดาห์นี้คาดหวังอะไรจากข้อมูลเศรษฐกิจและผลประกอบการบริษัท? ❓

ในช่วงไม่กี่นาทีแรกของการซื้อขายวันจันทร์ในตลาดยุโรป ดัชนีหุ้นส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ฟิวเจอร์สไม่ได้สะท้อนแนวโน้มดังกล่าว โดยดัชนี DAX ของเยอรมนีปรับตัวลดลง 0.27% ขณะที่ EU50 ลดลง 0.3% นักลงทุนยังคงจับตารายงานใหม่เกี่ยวกับความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ซึ่งยังคงมีความไม่ชัดเจนสูง ขณะเดียวกัน ฤดูกาลประกาศผลประกอบการไตรมาส 1 กำลังมีบทบาทมากขึ้น และจะกลายเป็นประเด็นหลักในวันพุธและวันพฤหัสบดี
ราคาปัจจุบันของสัญญาซื้อขายในยุโรป (European contracts) แหล่งข้อมูล: xStation
สิ่งที่คาดหวังได้จากช่วงการซื้อขายวันนี้และตลอดทั้งสัปดาห์
• Donald Trump เรียกประชุม Situation Room ร่วมกับทีมที่ปรึกษาความมั่นคงระดับสูง เพื่อประเมินภาวะชะงักงันของการเจรจากับอิหร่าน และพิจารณาทิศทางต่อไป ข่าวใด ๆ ที่ออกมาจากการประชุมนี้อาจสร้างความผันผวนรุนแรงในตลาด โดยเฉพาะน้ำมันและสัญญาฟิวเจอร์ส
• ข้อเสนอด้านสันติภาพของอิหร่านยังคงเป็นปัจจัยหลักของวัน แต่ทรัมป์ย้ำชัดว่าเขาจะไม่ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรจนกว่าจะมีข้อแลกเปลี่ยนด้านนิวเคลียร์ ทำเนียบขาวระบุว่าจะ “ไม่เจรจาผ่านสื่อ” และยอมรับได้เฉพาะข้อตกลงที่ป้องกันไม่ให้อิหร่านพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ได้อย่างถาวร ทำให้ภาวะชะงักงันยังคงดำเนินต่อไป
• สัปดาห์สำคัญด้านข้อมูลเศรษฐกิจและผลประกอบการบริษัท:
- Federal Reserve (วันพุธ)
- European Central Bank และ Bank of England (วันพฤหัสบดี)
- Bank of Japan และ Bank of Canada
ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ: PCE ของสหรัฐฯ, GDP, และ ISM Manufacturing PMI
• บริษัทเทคโนโลยีในกลุ่ม “Magnificent Seven” จำนวน 5 บริษัทจะประกาศผลประกอบการในสัปดาห์นี้ ซึ่งอาจเป็นตัวกำหนดทิศทางตลาด หากผลลัพธ์ออกมาต่ำกว่าคาด อาจกระตุ้นแรงขายอย่างรุนแรงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์
📌 รายงานเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญที่สุดในสัปดาห์นี้แสดงไว้ด้านล่าง ⬇️
Source: XTB
Company Earnings Calendar
Source: XTB
