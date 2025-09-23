สัญญาล่วงหน้าโกโก้ต่ำสุดในรอบปี! 📉🍫

Cocoa contracts are down over 3%!
ราคาสัญญาล่วงหน้า โกโก้ ถูกกดดันอย่างหนักมานานแล้ว ส่วนหนึ่งมาจากสัญญาณเกี่ยวกับอุปทานในอนาคต ปัจจัยสำคัญสำหรับตลาดวันนี้คือการประกาศของ เอกวาดอร์ ว่าจะเพิ่มการผลิตโกโก้จำนวนมาก เนื่องจากประเทศนี้ลงทุนอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาการปลูกและปรับปรุงประสิทธิภาพ เอกวาดอร์มีข้อได้เปรียบเชิงระบบหลายด้านเหนือคู่แข่ง และวางแผนใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้เพื่อผลิตโกโก้ให้ได้ถึง 650,000 ตันเมตริก ภายในปี 2026
