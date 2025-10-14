อ่านเพิ่มเติม
08:32 · 14 ตุลาคม 2025

ข่าวเด่นวันนี้: ความคึกคักของตลาดโลหะมีค่า (Precious Metals) ยังดำเนินต่อเนื่อง 📈

  • ต้นสัปดาห์นี้ นักลงทุนมีท่าทีเชิงบวกมากขึ้น
  • ทองคำ ปรับตัวขึ้นทำจุดสูงสุดทางประวัติศาสตร์ใหม่
  • ตลาดตอบสนองต่อ ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่าง OpenAI และ Broadcom
 
  • หลังจากทรัมป์ออกถ้อยคำเชิงก้าวร้าวต่อจีนในวันศุกร์ เขาได้ปรับโทนให้นุ่มลง โดยเน้นความสัมพันธ์ที่ดีกับ สี จิ้นผิง และแสดงความเป็นไปได้ของการบรรลุข้อตกลง ซึ่งช่วยบรรเทาความตึงเครียดในตลาด
  • แม้จีนยังไม่มีคำตอบอย่างเป็นทางการ นักลงทุนก็ยังฟื้นตัว ทั้งในสหรัฐฯ และยุโรป
  • วอลล์สตรีท กำลังฟื้นบางส่วนหลังการขายทำกำไรครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่เดือนเมษายน โดยได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังเชิงบวกใน ฤดูกาลรายงานกำไร และข่าวดีจาก กลุ่มเทคโนโลยี
  • ปัจจุบัน US100 ปรับขึ้นเกือบ 2.1% ขณะที่ ดัชนีความผันผวน VIX ลดลง 7.6%
  • กลุ่ม IT เติบโตแข็งแกร่งที่สุด และความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่าง OpenAI และ Broadcom ช่วยหนุนความเชื่อมั่นใน เซ็กเตอร์ AI
  • Broadcom ปรับขึ้นเกือบ 10% หลังประกาศความร่วมมือกับ OpenAI เพื่อผลิต ชิป AI ขนาด 10 GW ที่ออกสู่ตลาดในปี 2026 โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อลดการพึ่งพา Nvidia และเสริมความแข็งแกร่งในตลาดโครงสร้างพื้นฐาน AI
  • ทองคำ ยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ทำจุดสูงสุดประวัติศาสตร์เหนือ 4,100 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แม้ว่าตลาดหุ้นจะปรับตัวดีขึ้น โลหะมีค่าได้รับประโยชน์จาก ความไม่แน่นอนทั่วโลก สนับสนุนโดยความคาดหวังการลดดอกเบี้ยและเงินไหลเข้ากองทุน ETF
  • นอกจากนี้ เงิน (Silver) และโดยเฉพาะ แพลเลเดียม (Palladium) ปรับตัวขึ้นอย่างมาก 3.64% และ 4.13% ตามลำดับ
  • หุ้น Estée Lauder ปรับขึ้นกว่า 4% หลัง Goldman Sachs ปรับคำแนะนำเป็น “Buy” และเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 115 ดอลลาร์
  • ความเชื่อมั่นเกิดจากยอดขายที่ดีขึ้นในจีน การกลับมาฟื้นตัวของ ไห่หนาน และแนวโน้มตลาดที่ดีขึ้นในสหรัฐฯ
  • ในตลาดสกุลเงิน ดอลลาร์ออสเตรเลีย และ ดอลลาร์สหรัฐฯ ทำผลงานดีที่สุด ขณะที่ ยูโร และ เยนญี่ปุ่น ปรับตัวอ่อนค่า
  • ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับขึ้นมากกว่า 0.3%
  • น้ำมันดิบ Brent และ WTI ปรับขึ้นประมาณ 2% หลังมีสัญญาณของการผ่อนคลายความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ–จีน และสถานการณ์ในตะวันออกกลางดีขึ้น
  • ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีมีบรรยากาศดีขึ้นเล็กน้อย แม้ Bitcoin ปรับลด 0.4%
  • การปรับตัวขึ้นส่วนใหญ่เกิดใน โปรเจกต์เล็ก ๆ หลังจากที่เกิดการขายทำกำไรหนักในวันศุกร์
