Schneider Electric หุ้นประจำสัปดาห์ – Schneider Electric: รากฐานเงียบของการปฏิวัติ AI และการใช้พลังงานไฟฟ้าทั่วโลก

การแข่งขันด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) มักถูกนำเสนอในมุมของการแข่งขันด้านชิปที่ทรงพลังขึ้น โมเดลที่ดีขึ้น และดาต้าเซ็นเตอร์ที่ใหญ่ขึ้น โดยมีบริษัทอย่าง NVIDIA, Microsoft และ Alphabet เป็นศูนย์กลางของโครงสร้างการประมวลผลยุคใหม่
อย่างไรก็ตาม นี่เป็นเพียง “ครึ่งหนึ่งของภาพทั้งหมด”
พลังงาน: ปัจจัยพื้นฐานที่ขับเคลื่อน AI
เบื้องหลังของทุกโมเดล AI ทุก GPU cluster และทุกดาต้าเซ็นเตอร์ มีปัจจัยสำคัญเพียงอย่างเดียวคือ “พลังงาน”
หากไม่มี:
- ระบบจ่ายไฟที่เสถียร
- โครงสร้างการกระจายพลังงาน
- ระบบระบายความร้อน
- และระบบควบคุมที่มีประสิทธิภาพ
แม้แต่ชิปที่ล้ำหน้าที่สุดก็ไม่สามารถทำงานได้
บทบาทของ Schneider Electric
นี่คือจุดที่ Schneider Electric เข้ามามีบทบาทสำคัญ
บริษัทไม่ได้ผลิตชิปหรือพัฒนาโมเดล AI
แต่ทำหน้าที่สร้าง “ชั้นโครงสร้างพื้นฐาน” ที่ทำให้ระบบทั้งหมดสามารถทำงานได้ในระดับอุตสาหกรรม
จาก AI boom สู่ “ความต้องการพลังงาน”
การเติบโตของ AI ไม่ได้หมายถึงความต้องการคอมพิวต์อย่างเดียว แต่หมายถึง:
- ความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่สูงขึ้น
- ระบบจัดการพลังงานที่ซับซ้อนขึ้น
- และโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ดังนั้น สำหรับ Schneider Electric
AI boom แปลเป็น “ดีมานด์ด้านพลังงานและระบบจัดการพลังงาน” โดยตรง
สรุป
- AI ไม่ได้ขับเคลื่อนแค่โดยบริษัทเทคโนโลยีฝั่งซอฟต์แวร์
- แต่ขึ้นอยู่กับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอย่างมาก
- Schneider Electric คือผู้เล่นสำคัญในชั้น “เบื้องหลัง” ที่ทำให้ AI scale ได้จริงในโลกอุตสาหกรรม
สรุปสั้น ๆ:
ถ้า NVIDIA คือ “สมองของ AI”
Schneider Electric คือ “ระบบพลังงานที่ทำให้สมองนั้นทำงานได้จริง”
ด้วยเหตุผลนี้ Schneider Electric จึงสามารถถูกมองว่าเป็นหนึ่งในผู้ได้รับประโยชน์ทางอ้อมที่สำคัญที่สุดจากการปฏิวัติ AI — บริษัทที่ไม่ได้อยู่ใน “จุดสนใจหลัก” ของตลาด แต่กลับอยู่ที่แกนกลางเชิงกายภาพของโครงสร้างทั้งหมด
Schneider Electric คืออะไรจริง ๆ
เพื่อให้เข้าใจ Schneider Electric อย่างชัดเจน สามารถอธิบายแบบง่ายได้ว่า:
บริษัทนี้ทำหน้าที่ ส่งพลังงานไปยังจุดที่ต้องการ และควบคุมวิธีการใช้พลังงานนั้น
การใช้งานในโลกจริง
โซลูชันของ Schneider Electric ถูกใช้งานใน:
- อาคารสำนักงานและที่พักอาศัย
- โรงงานอุตสาหกรรม
- ดาต้าเซ็นเตอร์
- โครงสร้างพื้นฐานของเมือง
ในเชิงปฏิบัติ ครอบคลุมตั้งแต่:
- ระบบกระจายพลังงานไฟฟ้า
- อุปกรณ์จ่ายและควบคุมพลังงาน
- ซอฟต์แวร์สำหรับตรวจสอบและจัดการการใช้พลังงานแบบเรียลไทม์
จุดสำคัญของโมเดลธุรกิจ
สิ่งที่แตกต่างคือ Schneider Electric ไม่ได้ขายแค่อุปกรณ์ชิ้นเดียว
แต่รวม:
- ฮาร์ดแวร์
- ซอฟต์แวร์
- และบริการ
เข้าเป็น ระบบแบบครบวงจร (integrated system)
คุณค่าที่ลูกค้าได้รับ
ด้วยแนวทางนี้ ลูกค้าไม่ได้ซื้อแค่สินค้า แต่ได้ “โซลูชันครบชุด” ที่ช่วย:
- ลดต้นทุนการดำเนินงาน
- เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
- เพิ่มความเสถียรและความน่าเชื่อถือของระบบ
สรุป
Schneider Electric อาจไม่ใช่บริษัทที่อยู่ในแสงสปอตไลต์ของกระแส AI แต่มีบทบาทเชิงโครงสร้างที่สำคัญมาก
หาก AI คือ “สมอง” ของระบบยุคใหม่
Schneider Electric คือ “ระบบพลังงานและการควบคุม” ที่ทำให้สมองนั้นสามารถทำงานได้จริงในระดับอุตสาหกรรม
สิ่งนี้มีนัยสำคัญต่อรูปแบบธุรกิจอย่างมาก การขายอุปกรณ์เพียงชิ้นเดียวมักสร้างรายได้แบบครั้งเดียว (one-off revenue) แต่การขายระบบแบบครบวงจรจะนำไปสู่ความสัมพันธ์ระยะยาว การให้บริการเพิ่มเติม และรายได้แบบต่อเนื่องในระยะยาว
โมเดลธุรกิจของ Schneider Electric
ในภาพรวม โมเดลของ Schneider Electric สามารถแบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบหลัก
- ฮาร์ดแวร์ (hardware): โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและไฟฟ้าในเชิงกายภาพ
- ซอฟต์แวร์ (software): ระบบควบคุมและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
- บริการ (services): การบำรุงรักษาและการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง
การผสมผสานทั้งสามส่วนนี้ทำให้บริษัทไม่ใช่แค่ผู้ขายอุปกรณ์ แต่กลายเป็น พันธมิตรด้านโครงสร้างพื้นฐานในระยะยาว
แหล่งรายได้หลักของ Schneider Electric
บริษัทดำเนินธุรกิจครอบคลุม 4 กลุ่มตลาดหลัก
1. อาคาร (Buildings)
รวมถึงอาคารสำนักงาน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า และอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์
บทบาทของบริษัทคือการให้ระบบบริหารพลังงาน ช่วยลดการใช้พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
2. ดาต้าเซ็นเตอร์และเครือข่าย (Data centers and networks)
เป็นกลุ่มที่เติบโตเร็วที่สุดในปัจจุบัน
นี่คือจุดที่ผลกระทบของ AI เห็นได้ชัดที่สุด
ทุกโปรเจกต์ AI ใหม่ต้องใช้โครงสร้างพื้นฐานที่ใหญ่ขึ้น ซับซ้อนขึ้น และใช้พลังงานมากขึ้น
3. ภาคอุตสาหกรรม (Industry)
โรงงานและบริษัทผลิตต่าง ๆ กำลังลงทุนในระบบอัตโนมัติและดิจิทัลมากขึ้น
เป้าหมายคือเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และยกระดับผลิตภาพ
4. โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)
ครอบคลุมระบบไฟฟ้า เครือข่ายส่งพลังงาน และโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่
สรุป
Schneider Electric ไม่ได้พึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่ง แต่กระจายรายได้ไปยังหลายภาคส่วนของเศรษฐกิจจริง
อย่างไรก็ตาม แรงขับเคลื่อนที่ชัดเจนที่สุดในช่วงปัจจุบันคือการเติบโตของดาต้าเซ็นเตอร์และ AI ซึ่งกำลังเปลี่ยนบริษัทให้กลายเป็นผู้เล่นสำคัญในโครงสร้างพื้นฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลยุคใหม่
สิ่งสำคัญคือ Schneider Electric ไม่ได้พึ่งพาธุรกิจเพียงหนึ่งเดียว แต่แต่ละกลุ่มธุรกิจมีส่วนช่วยขับเคลื่อนการเติบโตและทำให้รายได้มีความหลากหลาย
อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน แรงขับเคลื่อนที่แข็งแกร่งที่สุดอยู่ที่ธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ ซึ่งเติบโตเร็วกว่าส่วนอื่นของบริษัท และถูกผลักดันโดยปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยตรง
ในขณะเดียวกัน ธุรกิจอื่น ๆ ก็ยังช่วยสร้างความเสถียร และลดการพึ่งพาแนวโน้มเศรษฐกิจเพียงทิศทางเดียว
AI และดาต้าเซ็นเตอร์คือเครื่องยนต์การเติบโตหลัก
แรงขับเคลื่อนสำคัญที่สุดของ Schneider Electric ในปัจจุบันมาจากการลงทุนในดาต้าเซ็นเตอร์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
นี่คือจุดที่ AI ไม่ได้เป็นเพียงแนวคิดเชิงนามธรรมอีกต่อไป แต่กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพที่ต้องทำงานในโลกจริง
โมเดล AI ไม่ว่าจะพัฒนาโดย Microsoft, Amazon หรือ Alphabet ล้วนต้องใช้พลังการประมวลผลมหาศาล ซึ่งพลังงานนี้ต้องถูกส่งผ่านดาต้าเซ็นเตอร์ที่ต้องมี:
- ระบบไฟฟ้าที่เสถียร
- ระบบระบายความร้อน
- และระบบบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน
ซึ่งทั้งหมดนี้คือพื้นที่ที่ Schneider Electric ดำเนินธุรกิจอยู่
บริษัทไม่ได้ทำเงินจาก AI โดยตรง
Schneider Electric ไม่ได้สร้างรายได้จากโมเดล AI หรือชิป
แต่สร้างรายได้จากข้อเท็จจริงที่ว่า:
- ระบบเหล่านี้ต้องทำงานตลอดเวลา
- ในระดับขนาดใหญ่
- และใช้พลังงานมหาศาลอย่างต่อเนื่อง
ดาต้าเซ็นเตอร์ต้องการระบบพลังงานครบวงจร
ดาต้าเซ็นเตอร์หนึ่งแห่งไม่ได้ต้องการเพียงเซิร์ฟเวอร์ แต่ต้องมี:
- ระบบไฟสำรอง
- ระบบกระจายพลังงาน
- ระบบทำความเย็น
- และซอฟต์แวร์บริหารจัดการทั้งหมด
เมื่อ AI พัฒนาไป ความหนาแน่นของการประมวลผลเพิ่มขึ้น ความต้องการพลังงานก็เพิ่มตามไปด้วย ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความต้องการโซลูชันของ Schneider Electric
จุดสำคัญ: ไม่ใช่ผลลัพธ์ระยะสั้น
ความต้องการนี้ไม่ใช่ผลลัพธ์ครั้งเดียว แต่เป็นแนวโน้มระยะยาว เพราะการลงทุนใน AI และดาต้าเซ็นเตอร์เป็น:
- ระยะยาว
- หลายเฟส
- และมีการขยายต่อเนื่อง
ตำแหน่งในห่วงโซ่คุณค่า AI
Schneider Electric อยู่ใน “ชั้นที่สอง” ของห่วงโซ่คุณค่า AI:
- ไม่ได้แข่งขันในการสร้างโมเดล
- แต่เป็นผู้ทำให้ AI สามารถทำงานในระดับอุตสาหกรรมได้จริง
ความต้องการไม่ได้มาจากการสร้างใหม่อย่างเดียว
การเติบโตไม่ได้มาจากการสร้างดาต้าเซ็นเตอร์ใหม่เท่านั้น แต่ยังมาจาก:
- การอัปเกรดระบบเดิม
- การขยายกำลังการผลิต
- และการปรับโครงสร้างให้รองรับความหนาแน่นของการประมวลผลที่สูงขึ้น
ผลการดำเนินงานทางการเงิน
ในปี 2025 Schneider Electric แสดงให้เห็นการเติบโตที่มีเสถียรภาพควบคู่กับคุณภาพทางการเงินที่แข็งแกร่ง
Schneider Electric รายงานรายได้เกิน 40 พันล้านยูโร คิดเป็นการเติบโตแบบ organic ประมาณ +10% YoY ซึ่งถือว่าสำคัญมากสำหรับบริษัทที่มีขนาดใหญ่ระดับโลก สะท้อนว่าแม้ฐานธุรกิจจะใหญ่แล้ว แต่ยังสามารถสร้างการเติบโตได้ต่อเนื่อง
ในเวลาเดียวกัน ความสามารถในการทำกำไร (profitability) ก็ปรับตัวดีขึ้น โดยอัตรากำไรจากการดำเนินงาน (operating margin) ยังคงอยู่ในระดับสูง
สิ่งนี้บ่งชี้ว่าบริษัทไม่ได้เติบโตเพียงแค่รายได้ แต่ยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และสร้างกำไรต่อหน่วยยอดขายได้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
กระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow) เป็นอีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญ โดยแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ประมาณ 4.6 พันล้านยูโร
สำหรับ Schneider Electric ตัวเลขนี้มีความสำคัญอย่างมาก เพราะ Free Cash Flow เป็นตัวชี้วัดคุณภาพของธุรกิจที่สะท้อนว่า “กำไรทางบัญชี” สามารถแปลงเป็น “เงินสดจริง” ได้มากน้อยแค่ไหน
เงินสดที่เกิดขึ้นจริงในระดับนี้สามารถนำไปใช้ได้หลายทาง เช่น:
- ลงทุนกลับเข้าสู่การเติบโตของธุรกิจ
- จ่ายผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้น
- หรือเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทในระยะยาว
กล่าวอีกนัยหนึ่ง Free Cash Flow ที่แข็งแกร่งสะท้อนว่า Schneider Electric ไม่ได้มีแค่การเติบโตของรายได้และกำไร แต่ยังมี “คุณภาพกำไร” ที่สามารถแปลงเป็นเงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อความยั่งยืนของการเติบโตในระยะยาว
บทสรุป
ภาพรวมสุดท้ายสะท้อนว่า Schneider Electric ไม่ได้เป็นเพียงบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีพื้นฐานมั่นคงเท่านั้น แต่ยังมี “เครื่องยนต์การเติบโตเพิ่มเติม” ที่แข็งแกร่งจากโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและข้อมูล
แรงขับเคลื่อนหลักของผลประกอบการ
ในปี 2025 ปัจจัยสำคัญที่สุดของการเติบโตมาจากธุรกิจ energy management โดยเฉพาะ data centers
นี่คือจุดที่ผลกระทบของ AI ชัดเจนที่สุด:
- การเติบโตของ data center สูงกว่าธุรกิจส่วนอื่นอย่างมีนัยสำคัญ
- ยืนยันว่า “AI boom” ไม่ได้สะท้อนแค่ในชิป แต่สะท้อนผ่านความต้องการโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานโดยตรง
ภูมิภาค: อเมริกาเหนือยังเป็นผู้นำ
ในเชิงภูมิศาสตร์ อเมริกาเหนือยังคงเป็นภูมิภาคที่แข็งแกร่งที่สุด ด้วยการเติบโตประมาณ +15% YoY
สิ่งนี้มีความสำคัญ เพราะ:
- เป็นศูนย์กลางการลงทุนด้าน AI และ data center
- เป็นที่ตั้งของ hyperscaler รายใหญ่ของโลก
ภาพรวมผลประกอบการปี 2025
ผลลัพธ์ปี 2025 แสดงภาพที่สอดคล้องกันอย่างชัดเจน:
Schneider Electric เป็นบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มี:
- พื้นฐานธุรกิจมั่นคง
- กระแสเงินสดแข็งแกร่ง
- และมีเครื่องยนต์การเติบโตจากโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
ความเสี่ยงหลัก
แม้จะได้ประโยชน์จาก AI และ data center แต่ยังมีความเสี่ยงสำคัญ:
- วัฏจักรการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน (ใช้เงินสูงและใช้เวลานาน)
- การพึ่งพาแรงขับจาก data center และ AI มากขึ้น
- การแข่งขันที่รุนแรงจากบริษัทอย่าง Siemens และ ABB
โอกาสระยะยาว
ในอีกด้านหนึ่ง โอกาสยังคงแข็งแกร่ง:
- ยุโรปมุ่งสู่ “ความเป็นอิสระด้านเทคโนโลยีและพลังงาน”
- การสร้าง data center ภายในภูมิภาค
- การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานพลังงานและดิจิทัล
Schneider Electric อยู่ในตำแหน่งที่ดี เพราะมีทั้งความแข็งแกร่งระดับโลกและฐานที่แข็งแรงในยุโรป
แนวโน้มโครงสร้างรายได้
อีกปัจจัยสนับสนุนระยะยาวคือ:
- สัดส่วนรายได้จากซอฟต์แวร์และบริการเพิ่มขึ้น
- ทำให้รายได้มีความเสถียรมากขึ้น
- ลดความผันผวนของธุรกิจอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิม
บทสรุปเชิงกลยุทธ์
Schneider Electric อยู่ในจุดตัดของเมกะเทรนด์สำคัญหลายด้าน:
- ปัญญาประดิษฐ์ (AI)
- การใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น (electrification)
- การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (digitalization)
- และนโยบายความเป็นอิสระทางเทคโนโลยีของยุโรป
การประเมินมูลค่า (DCF)
การประเมินมูลค่าใช้โมเดล DCF โดยอิงจากสมมติฐานพื้นฐาน
ควรเน้นว่าเป็นการวิเคราะห์เชิงข้อมูล ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
สมมติฐานหลัก:
- การเติบโตต่อเนื่องจาก data center, โครงสร้างพื้นฐาน และอุตสาหกรรมอัตโนมัติ
- ต้นทุนเงินทุน (WACC) แบบอนุรักษ์นิยม
- การเติบโตระยะยาวสะท้อนโมเดลธุรกิจที่มั่นคงแต่ยังขยายตัวได้
สรุปสุดท้าย
Schneider Electric ไม่ได้เป็นเพียงผู้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม แต่กำลังกลายเป็น “โครงสร้างพื้นฐานหลัก” ของโลกดิจิทัล
- AI สร้างความต้องการการประมวลผล
- การประมวลผลสร้างความต้องการพลังงาน
- และ Schneider คือผู้ที่ทำให้ระบบทั้งหมดนี้ทำงานได้จริง
กล่าวได้ว่า บริษัทนี้อยู่ “ชั้นฐาน” ของเศรษฐกิจ AI และการใช้พลังงานไฟฟ้าทั่วโลก
Schneider Electric
จากราคาหุ้นปัจจุบันที่ 270 ยูโร และมูลค่าประเมินด้วย DCF ที่ 305 ยูโร ทำให้ศักยภาพการปรับตัวขึ้น (upside potential) อยู่ที่ประมาณ 13%
สิ่งนี้สะท้อนมุมมองเชิงบวกในระดับ “ปานกลางแต่มีคุณภาพ” โดยสนับสนุนภาพของ Schneider Electric ในฐานะบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีความมั่นคงสูง ควบคู่ไปกับการเปิดรับเมกะเทรนด์ระยะยาวของเทคโนโลยี
มุมมองเชิงกราฟ (Chart perspective)
จากพฤติกรรมราคาหุ้นในช่วงที่วิเคราะห์ จะเห็นแนวโน้มขาขึ้นที่ค่อนข้างชัดเจนและมีโครงสร้างแข็งแรง แม้จะมีการย่อตัวเป็นระยะ
ในภาพระยะยาว หุ้นเคลื่อนไหวในรูปแบบ:
- higher highs
- higher lows
ซึ่งสะท้อนว่าแรงซื้อยังคงเป็นฝ่ายควบคุมตลาดอย่างต่อเนื่อง
การปรับฐานที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นเพียง “เชิงเทคนิค” และไม่ได้เปลี่ยนทิศทางหลักของแนวโน้ม
บทบาทของเส้นค่าเฉลี่ย
กราฟยังแสดงให้เห็นว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (moving averages) ทำหน้าที่เป็นแนวรับแบบไดนามิก
- ราคามักย่อลงมาทดสอบและดีดกลับ
- สะท้อนพฤติกรรมการ “สะสมของตลาด” ในจุดย่อ
โครงสร้างลักษณะนี้เป็นภาพคลาสสิกของตลาดขาขึ้นที่มีความต่อเนื่อง
ความสอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐาน
โครงสร้างราคานี้สอดคล้องกับพื้นฐานธุรกิจของ Schneider Electric อย่างชัดเจน
บริษัทดำเนินธุรกิจในสภาพแวดล้อมที่มี:
- ความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้น
- การขยายตัวของระบบอัตโนมัติ
- และการเติบโตของดาต้าเซ็นเตอร์
ทั้งหมดนี้ช่วยสนับสนุนแนวโน้มรายได้และการเติบโตในระยะยาว
แรงขับเคลื่อนหลายมิติ ไม่ใช่ปัจจัยเดียว
สิ่งที่สำคัญคือการปรับขึ้นของราคาหุ้นไม่ได้เกิดจากปัจจัยเดียว แต่เกิดจากหลายแนวโน้มพร้อมกัน เช่น:
- การเติบโตของปัญญาประดิษฐ์ (AI)
- การปรับปรุงโครงข่ายพลังงานไฟฟ้า
- การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรมและอาคาร
สรุปภาพรวม
การเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสะท้อนมากกว่าแค่ sentiment ระยะสั้น แต่เป็นการสะท้อนถึง:
- ความเชื่อมั่นที่ค่อย ๆ แข็งแรงขึ้น
- และเรื่องราวการเติบโตระยะยาวที่ได้รับการยืนยันมากขึ้นเรื่อย ๆ
Schneider Electric จึงอยู่ในสถานะของบริษัทที่ผสานระหว่างความมั่นคงเชิงอุตสาหกรรม และการเติบโตเชิงโครงสร้างจากเมกะเทรนด์ระดับโลกอย่างชัดเจน
Source: xStation5
