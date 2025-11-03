Scott Bessent สรุปข้อตกลงการค้าสหรัฐ–จีน 🗽

สรุปข้อตกลงการค้าสหรัฐ–จีนโดย U.S. Treasury Secretary Bessent 🗽
-
ข้อตกลงจะ ลงนามภายในสัปดาห์หน้า และทั้งสองฝ่ายมั่นใจว่าจะมีผลบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในช่วง 12 เดือนข้างหน้า
-
สหรัฐฯ และจีนถึง จุดสมดุลระหว่างกัน แต่จีนจะไม่สามารถใช้แร่ธาตุสำคัญเป็นเครื่องมือบีบคั้นอีกต่อไป
-
ข้อกำหนดหลักในข้อตกลง 1 ปี:
-
จีนเลื่อนการบังคับใช้ข้อจำกัดการส่งออก rare earths ที่ประกาศ 9 ตุลาคมออกไป 1 ปี
-
จีนซื้อถั่วเหลืองสหรัฐฯ จำนวนมาก
-
อนุญาตให้นักลงทุนอเมริกันควบคุมการดำเนินงาน TikTok ในสหรัฐฯ
-
ยกเลิกค่าธรรมเนียมท่าเรือซึ่งกันและกัน
-
เริ่มนำเข้าพลังงานจากสหรัฐฯ รวมถึง LNG จากแหล่งสำรองอัลาสก้า
-
-
การตอบแทนจากสหรัฐฯ:
-
ลดภาษี fentanyl จาก 20% → 10%
-
ลดอัตราภาษีรวมต่อจีนจาก 57% → 47%
-
เลื่อนการขยายรายชื่อบริษัทจีนที่ถูกจำกัดทางการค้าหนึ่งปี
-
เทคโนโลยี Blackwell AI ยังคง ห้ามส่งออกไปจีน
-
-
เรื่องที่หลีกเลี่ยง: ไต้หวันและน้ำมันรัสเซีย
-
ทั้งสองฝ่ายเน้นการแก้ปัญหาสงครามยูเครนและการลดความตึงเครียด
ผลกระทบต่อการลงทุน:
-
ตลาดอาจได้ความสงบ 10–12 เดือน แต่ความตึงเครียดสามารถกลับมาได้หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกได้เปรียบ
-
ข้อตกลงนี้ไม่ได้เป็นตัวเร่งให้ S&P 500 ปรับขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะส่วนใหญ่ถูกคาดการณ์ไว้แล้ว
-
US500 futures ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่สาม
สรุปคือ ข้อตกลงนี้เป็น บรรยากาศสงบระยะสั้น ในความขัดแย้งระยะยาว แต่ยังไม่ใช่ตัวเปลี่ยนเกมสำหรับตลาดหุ้นทันที
Source: xStation5
ข่าวเด่นBREAKING: PMI ภาคบริการยุโรป เดือนตุลาคม ออกมาสูงกว่าคาดเล็กน้อย 🚀
ข่าวเด่น: การผลิตภาคอุตสาหกรรมของฝรั่งเศสออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ 🚀
ปฏิทินเศรษฐกิจ: ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคสำคัญจากยุโรปและสหรัฐฯ เป็นจุดสนใจของตลาดวันนี้ (05.11.2025)
ข่าวเด่น: คำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์เล็กน้อย