อ่านเพิ่มเติม
08:58 · 3 พฤศจิกายน 2025

Scott Bessent สรุปข้อตกลงการค้าสหรัฐ–จีน 🗽

US500
ดัชนี
-
-

สรุปข้อตกลงการค้าสหรัฐ–จีนโดย U.S. Treasury Secretary Bessent 🗽

  • ข้อตกลงจะ ลงนามภายในสัปดาห์หน้า และทั้งสองฝ่ายมั่นใจว่าจะมีผลบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในช่วง 12 เดือนข้างหน้า

  • สหรัฐฯ และจีนถึง จุดสมดุลระหว่างกัน แต่จีนจะไม่สามารถใช้แร่ธาตุสำคัญเป็นเครื่องมือบีบคั้นอีกต่อไป

  • ข้อกำหนดหลักในข้อตกลง 1 ปี:

    • จีนเลื่อนการบังคับใช้ข้อจำกัดการส่งออก rare earths ที่ประกาศ 9 ตุลาคมออกไป 1 ปี

    • จีนซื้อถั่วเหลืองสหรัฐฯ จำนวนมาก

    • อนุญาตให้นักลงทุนอเมริกันควบคุมการดำเนินงาน TikTok ในสหรัฐฯ

    • ยกเลิกค่าธรรมเนียมท่าเรือซึ่งกันและกัน

    • เริ่มนำเข้าพลังงานจากสหรัฐฯ รวมถึง LNG จากแหล่งสำรองอัลาสก้า

  • การตอบแทนจากสหรัฐฯ:

    • ลดภาษี fentanyl จาก 20% → 10%

    • ลดอัตราภาษีรวมต่อจีนจาก 57% → 47%

    • เลื่อนการขยายรายชื่อบริษัทจีนที่ถูกจำกัดทางการค้าหนึ่งปี

    • เทคโนโลยี Blackwell AI ยังคง ห้ามส่งออกไปจีน

  • เรื่องที่หลีกเลี่ยง: ไต้หวันและน้ำมันรัสเซีย

  • ทั้งสองฝ่ายเน้นการแก้ปัญหาสงครามยูเครนและการลดความตึงเครียด

ผลกระทบต่อการลงทุน:

  • ตลาดอาจได้ความสงบ 10–12 เดือน แต่ความตึงเครียดสามารถกลับมาได้หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกได้เปรียบ

  • ข้อตกลงนี้ไม่ได้เป็นตัวเร่งให้ S&P 500 ปรับขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะส่วนใหญ่ถูกคาดการณ์ไว้แล้ว

  • US500 futures ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่สาม

สรุปคือ ข้อตกลงนี้เป็น บรรยากาศสงบระยะสั้น ในความขัดแย้งระยะยาว แต่ยังไม่ใช่ตัวเปลี่ยนเกมสำหรับตลาดหุ้นทันที

Source: xStation5

5 พฤศจิกายน 2025, 16:31

ข่าวเด่นBREAKING: PMI ภาคบริการยุโรป เดือนตุลาคม ออกมาสูงกว่าคาดเล็กน้อย 🚀
5 พฤศจิกายน 2025, 16:28

ข่าวเด่น: การผลิตภาคอุตสาหกรรมของฝรั่งเศสออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ 🚀
5 พฤศจิกายน 2025, 16:26

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคสำคัญจากยุโรปและสหรัฐฯ เป็นจุดสนใจของตลาดวันนี้ (05.11.2025)
5 พฤศจิกายน 2025, 16:25

ข่าวเด่น: คำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์เล็กน้อย

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก