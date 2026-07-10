  
09:28 · 10 กรกฎาคม 2026

หุ้นเด่นประจำสัปดาห์: Seagate Technology เมื่อเทคโนโลยีรุ่นเก่ากลับมามีบทบาทสำคัญในยุคปัญญาประดิษฐ์ (AI)

หุ้นเด่นประจำสัปดาห์: Seagate Technology เมื่อเทคโนโลยีเก่ากลับมามีบทบาทใหม่ในยุค AI

นับตั้งแต่ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กลายเป็นหนึ่งในธีมหลักที่ขับเคลื่อนตลาดการเงินทั่วโลก นักลงทุนส่วนใหญ่มุ่งความสนใจไปที่บริษัทเซมิคอนดักเตอร์

ชื่ออย่าง NVIDIA, AMD และ Broadcom กลายเป็นสัญลักษณ์ของยุคเทคโนโลยีใหม่ ขณะเดียวกันกลุ่มบริษัทอย่าง Micron, SK Hynix, Samsung และ SanDisk ก็ได้รับความสนใจมากขึ้น จากความต้องการหน่วยความจำสำหรับศูนย์ข้อมูลยุคใหม่ที่เพิ่มสูงขึ้น

สิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจ

ชิปประมวลผลกราฟิก (GPU) และหน่วยความจำความเร็วสูง High Bandwidth Memory (HBM) คือเทคโนโลยีหลักที่ใช้ในการฝึกฝนและประมวลผลโมเดล AI ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น หากไม่มีเทคโนโลยีเหล่านี้ การพัฒนา AI ในปัจจุบันคงแตกต่างออกไปอย่างมาก

อย่างไรก็ตาม เบื้องหลังการปฏิวัติทางเทคโนโลยีครั้งนี้ ยังมีอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่แทบไม่ได้รับความสนใจจากสื่อการเงินมากนัก

นั่นคือ ธุรกิจจัดเก็บข้อมูล

AI ไม่ได้เพียงแค่ประมวลผลข้อมูล แต่มันสร้างข้อมูลใหม่จำนวนมหาศาล

โมเดล AI ทุกระบบไม่ได้เพียงแค่ประมวลผลข้อมูลเท่านั้น แต่ยังสร้างข้อมูลใหม่ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง

ไม่ว่าจะเป็น

  • ชุดข้อมูลสำหรับฝึก AI (Training Data)
  • ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์
  • รูปภาพและวิดีโอที่สร้างโดย AI
  • ระบบสำรองข้อมูล
  • ฐานข้อมูลผู้ใช้งาน

ทั้งหมดนี้กลายเป็นทรัพยากรที่มีมูลค่าและจำเป็นต้องถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัย

ยิ่ง AI พัฒนาเร็วขึ้น ปริมาณข้อมูลทั่วโลกก็ยิ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

คำถามสำคัญคือ

หาก AI ต้องการข้อมูลมากขึ้นเรื่อย ๆ ข้อมูลเหล่านี้จะถูกจัดเก็บไว้ที่ไหน?

คำตอบไม่ได้อยู่ที่ผู้ผลิต GPU หรือผู้ผลิตหน่วยความจำ HBM

แต่กลับอยู่ที่บริษัทที่สร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการจัดเก็บข้อมูลระยะยาว

หนึ่งในนั้นคือ Seagate Technology

แม้ว่าราคาหุ้นของ Seagate จะเพิ่มขึ้นมากกว่า 180% ตั้งแต่ต้นปี แต่ตลาดยังคงให้ความสนใจกับผู้ได้รับประโยชน์จาก AI ที่เห็นได้ชัดเจนกว่า

อย่างไรก็ตาม AI ไม่ได้หมายถึงเพียงความต้องการพลังประมวลผลที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น

มันยังหมายถึงการเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดของปริมาณข้อมูลที่ต้องถูกจัดเก็บเป็นเวลาหลายปี

และนี่อาจเป็นหนึ่งในส่วนที่ตลาดประเมินต่ำเกินไปของระบบนิเวศ AI ทั้งหมด

นี่คือเหตุผลที่ Seagate สมควรได้รับความสนใจมากขึ้น

บริษัทแห่งนี้ใช้เวลาหลายทศวรรษในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ในอดีต นักลงทุนจำนวนมากมองว่าเป็นอุตสาหกรรมที่กำลังเข้าสู่ช่วงปลายของวงจรชีวิต

AI ต้องการมากกว่าพลังประมวลผล แต่มันต้องการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลด้วย

ตลอดช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ตลาดให้ความสนใจเกือบทั้งหมดกับองค์ประกอบเดียวของโครงสร้างพื้นฐาน AI นั่นคือ

พลังประมวลผล (Computing Power)

เหตุผลนั้นเข้าใจได้

GPU มีหน้าที่ฝึกโมเดล AI และประมวลผลการคำนวณจำนวนมหาศาลภายในเวลาเพียงเสี้ยววินาที

หากไม่มี GPU การพัฒนา AI สมัยใหม่แทบเป็นไปไม่ได้

แต่แม้แต่โมเดล AI ที่ล้ำหน้าที่สุดก็ไม่สามารถทำงานได้โดยไม่มีข้อมูล

ก่อนการฝึก AI จำเป็นต้องใช้ชุดข้อมูลจำนวนมหาศาล

หลังจากนั้น AI ยังสร้างข้อมูลใหม่เพิ่มเติม ซึ่งต้องถูกจัดเก็บ ปกป้อง และบริหารจัดการ

ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจาก AI เช่น

  • การสนทนากับ Chatbot
  • รูปภาพที่สร้างขึ้น
  • การวิเคราะห์เอกสาร
  • โค้ดโปรแกรม

ล้วนเพิ่มเข้าสู่ปริมาณข้อมูลทั่วโลก

ดังนั้น การเติบโตของ AI ไม่ได้เพิ่มเพียงความต้องการชิปประมวลผล แต่ยังเพิ่มความต้องการระบบจัดเก็บข้อมูลด้วย

HDD ยังมีบทบาทสำคัญ เพราะต้นทุนต่อพื้นที่จัดเก็บยังได้เปรียบ

ข้อมูลไม่ได้ต้องการความเร็วในการเข้าถึงเท่ากันทั้งหมด

ในความเป็นจริง ข้อมูลเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ถูกใช้งานตลอดเวลาและต้องเข้าถึงผ่านระบบประมวลผลที่เร็วที่สุด

ข้อมูลส่วนใหญ่จะถูกย้ายไปอยู่ในชั้นจัดเก็บข้อมูลที่ให้ความสำคัญกับ

ต้นทุนต่อพื้นที่จัดเก็บ มากกว่าความเร็ว

และนี่คือจุดที่ Hard Disk Drive (HDD) ยังคงมีบทบาทสำคัญ

แม้ว่า SSD จะมีประสิทธิภาพสูงกว่าอย่างมาก แต่ต้นทุนต่อเทราไบต์ยังสูงกว่า HDD

สำหรับผู้ให้บริการ Cloud และศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่ต้องจัดการข้อมูลหลายล้านกิกะไบต์ ความแตกต่างนี้มีผลทางเศรษฐกิจมหาศาล

HDD ไม่ได้แข่งขันโดยตรงกับเทคโนโลยีหน่วยความจำสำหรับงานประสิทธิภาพสูง

แต่ทำหน้าที่เป็นพื้นฐานของ

  • การจัดเก็บข้อมูลระยะยาว
  • ระบบสำรองข้อมูล
  • ฐานข้อมูลขนาดใหญ่

ดังนั้น AI ไม่ได้ทำให้ HDD หายไป

ตรงกันข้าม AI กลับเพิ่มความต้องการเทคโนโลยีที่สามารถจัดเก็บข้อมูลจำนวนมหาศาลด้วยต้นทุนต่ำที่สุด

เทคโนโลยีเก่า บทบาทใหม่: ทำไม HDD ยังเป็นรากฐานของ AI

การปฏิวัติ AI ไม่ได้หมายความว่าทุกส่วนของโครงสร้างพื้นฐานต้องเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่สุดและเร็วที่สุด

ตรงกันข้าม ศูนย์ข้อมูลยุคใหม่กลายเป็นระบบที่ซับซ้อน ซึ่งแต่ละเทคโนโลยีมีหน้าที่แตกต่างกัน

  • GPU ให้พลังประมวลผลมหาศาล
  • HBM ช่วยประมวลผลข้อมูลสำคัญด้วยความเร็วสูง
  • HDD ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลปริมาณมหาศาล

ตรงกลางระหว่างเทคโนโลยีขั้นสูงเหล่านี้ จำเป็นต้องมีระบบจัดเก็บข้อมูลที่สามารถรองรับข้อมูลจำนวนมหาศาล

และนี่คือบทบาทของ HDD

ตรงกันข้ามกับความคาดหวังในอดีต การเติบโตของ AI ไม่ได้ทำให้ HDD ล้าสมัย

เหตุผลนั้นเรียบง่าย:

ศูนย์ข้อมูลไม่ได้ต้องการเพียงความเร็ว แต่ต้องการพื้นที่จัดเก็บจำนวนมหาศาลในต้นทุนที่ต่ำที่สุด

แม้ SSD จะเหนือกว่าในงานที่ต้องการประสิทธิภาพสูงสุด แต่สำหรับข้อมูลจำนวนมหาศาล เช่น

  • Dataset AI
  • Archive
  • Backup

ต้นทุนคือปัจจัยสำคัญที่สุด

เมื่อดำเนินงานในระดับหลายล้านกิกะไบต์ ความแตกต่างเพียงเล็กน้อยของต้นทุนต่อเทราไบต์สามารถสร้างความแตกต่างหลายพันล้านดอลลาร์

อนาคตของระบบจัดเก็บข้อมูลจึงไม่น่าจะเป็นการแทนที่ HDD ด้วย SSD ทั้งหมด

แต่เป็นระบบที่ทั้งสองเทคโนโลยีอยู่ร่วมกัน โดยแต่ละประเภททำหน้าที่แตกต่างกัน

การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงไม่ใช่การกลับมาของเทคโนโลยีเก่า

แต่คือการค้นพบคุณค่าของเทคโนโลยีนี้อีกครั้งในบริบทใหม่

HDD ซึ่งครั้งหนึ่งถูกมองว่าเป็นอุตสาหกรรมที่กำลังถดถอย กลับกลายเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่สนับสนุนการขยายตัวของ AI

และนี่คือจุดแข็งของ Seagate

บริษัทไม่ได้แข่งขันกับผู้ผลิตชิป AI เพื่อเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าที่สุด

แต่บริษัทสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ทำให้ระบบ AI ทั้งหมดสามารถดำเนินต่อไปได้

HAMR: เทคโนโลยีสำคัญต่ออนาคตของ Seagate

ความท้าทายหลักของผู้ผลิต HDD คือ

  • การเพิ่มความจุอย่างต่อเนื่อง
  • การรักษาความได้เปรียบด้านต้นทุน

นี่คือเหตุผลที่เทคโนโลยี Heat Assisted Magnetic Recording (HAMR) ของ Seagate มีความสำคัญอย่างมาก

เทคโนโลยีนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มความหนาแน่นในการจัดเก็บข้อมูล และช่วยให้ HDD ยังคงมีบทบาทในยุคที่ปริมาณข้อมูลทั่วโลกกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว

จากวิกฤตสู่กำไรสูงสุดครั้งใหม่: การเปลี่ยนแปลงทางการเงินของ Seagate

เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวไม่สามารถสร้างมูลค่าให้ผู้ถือหุ้นได้

แม้จะเป็นนวัตกรรมที่ล้ำหน้า แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือความสามารถในการเปลี่ยนเทคโนโลยีนั้นให้กลายเป็น

  • รายได้
  • กำไร
  • การเติบโตที่ยั่งยืน

และนี่คือบททดสอบสำคัญของ Seagate ในยุค AI

กรณีของ Seagate: จากการฟื้นตัวสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในยุค AI

สำหรับ Seagate ผลประกอบการในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาไม่ได้สะท้อนเพียงแค่การฟื้นตัวหลังผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากเท่านั้น

แต่บริษัทยังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพครั้งสำคัญ ซึ่งได้รับแรงหนุนจากทั้ง

  • สภาวะตลาดที่เริ่มปรับตัวดีขึ้น
  • บทบาทที่เพิ่มขึ้นของระบบจัดเก็บข้อมูลในยุคปัญญาประดิษฐ์ (AI)

เมื่อไม่นานมานี้ สถานการณ์ของ Seagate แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง

ตลาดฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (HDD) เผชิญแรงกดดันจากหลายปัจจัย ได้แก่

  • ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
  • ลูกค้าลดระดับสินค้าคงคลัง
  • การใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานไอทีของภาคธุรกิจที่ลดลง

หลังจากอุตสาหกรรมเคยได้รับอานิสงส์จากความต้องการที่พุ่งสูงผิดปกติในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตลาดจึงเข้าสู่ช่วงปรับฐาน

สถานการณ์ดังกล่าวทำให้นักลงทุนจำนวนมากเริ่มตั้งคำถามว่า

ผู้ผลิต HDD กำลังเข้าสู่ช่วงปลายของวงจรธุรกิจหรือไม่

ปัญหาสำคัญคือ นักลงทุนบางส่วนประเมิน Seagate ผ่านมุมมองของโมเดลธุรกิจในอดีตเท่านั้น

นั่นคือ

บริษัทผู้ผลิตฮาร์ดแวร์จัดเก็บข้อมูลแบบดั้งเดิม

แต่ในความเป็นจริง เศรษฐศาสตร์ของตลาดข้อมูลทั่วโลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก

การเติบโตของ AI ไม่ได้เพียงสร้างความต้องการด้านพลังประมวลผลเท่านั้น

แต่ยังทำให้ความต้องการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลจำนวนมหาศาลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

และนี่คือปัจจัยที่กำลังเปลี่ยนบทบาทของ Seagate จากบริษัทเทคโนโลยีเก่า ไปสู่หนึ่งในผู้เล่นสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานยุค AI

AI ผลักดันความต้องการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลให้เติบโตเร็วกว่าที่หลายฝ่ายคาด

การเติบโตของ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทำให้ความต้องการด้านพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเพิ่มขึ้นเร็วกว่าที่นักลงทุนจำนวนมากคาดการณ์ไว้

ปัจจุบัน ศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ไม่ได้ต้องการเพียงแค่พลังประมวลผลเท่านั้น แต่ยังต้องการความจุในการจัดเก็บข้อมูลจำนวนมหาศาล เพื่อรองรับข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นจาก

  • โมเดล AI
  • แอปพลิเคชันบนระบบคลาวด์
  • บริการดิจิทัลต่าง ๆ

การเปลี่ยนแปลงนี้เริ่มสะท้อนให้เห็นแล้วในผลประกอบการของ Seagate

ในไตรมาส 3 ของปีงบประมาณ 2026 บริษัทมีรายได้อยู่ที่ 3.11 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

เพิ่มขึ้นประมาณ 44% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าคือการปรับตัวดีขึ้นของความสามารถในการทำกำไร

  • อัตรากำไรขั้นต้น (GAAP Gross Margin) เพิ่มขึ้นจาก 35% เป็นเกือบ 47%
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (Operating Margin) เพิ่มขึ้นจาก 20% เป็นมากกว่า 32%

ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนว่า Seagate ไม่ได้เพียงแค่ขายสินค้าได้มากขึ้นเท่านั้น

แต่บริษัทยังได้รับประโยชน์จาก Product Mix ที่ดีขึ้น

โดยโซลูชันความจุสูงสำหรับศูนย์ข้อมูลกำลังมีบทบาทสำคัญมากขึ้น

Seagate กำลังเปลี่ยนจากธุรกิจที่เน้นปริมาณ ไปสู่ธุรกิจที่เน้นคุณค่า

Seagate กำลังเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจจากเดิมที่ให้ความสำคัญกับ

จำนวนหน่วยจัดส่ง (Shipment Volume)

ไปสู่โมเดลที่ให้ความสำคัญมากขึ้นกับ

  • คุณค่าทางเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท
  • บทบาทของผลิตภัณฑ์ภายในระบบนิเวศโครงสร้างพื้นฐานข้อมูล

สำหรับนักลงทุน ประเด็นสำคัญคือ

มุมมองการลงทุนใน Seagate ไม่ได้ตั้งอยู่บนสมมติฐานเพียงว่า

ตลาดจัดเก็บข้อมูลจะเติบโตไปพร้อมกับปริมาณข้อมูลทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น

เท่านั้น

แต่ยังขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของอุตสาหกรรม ซึ่ง AI กำลังทำให้การจัดเก็บข้อมูลกลายเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลยุคใหม่

การเติบโตของตลาดเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะสร้างโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจ

การเติบโตของตลาดเพียงอย่างเดียวไม่ใช่ปัจจัยที่เพียงพอที่จะทำให้ Seagate กลายเป็นโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจ

สิ่งที่สำคัญกว่าคือ บริษัทดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมที่ ความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและขนาดการผลิต (Manufacturing Scale) ช่วยให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง

สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของ ฮาร์ดดิสก์ความจุสูง (High Capacity Drives) ส่งผลให้มูลค่าของผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วยที่ขายเพิ่มขึ้น

ขณะเดียวกัน ยังช่วยให้บริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากโครงสร้างการผลิตที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

กล่าวอีกนัยหนึ่ง Seagate ไม่ได้เพียงได้รับประโยชน์จากการที่ตลาดจัดเก็บข้อมูลเติบโตขึ้นเท่านั้น แต่ยังได้รับแรงหนุนจากการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างรายได้ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้นกำลังมีบทบาทมากขึ้นต่อผลประกอบการของบริษัท

สำหรับผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ที่สุด การเพิ่มความจุของฮาร์ดดิสก์แต่ละลูกหมายถึง

  • ต้นทุนการจัดเก็บข้อมูลที่ลดลง
  • การใช้พลังงานที่น้อยลง
  • พื้นที่ทางกายภาพในศูนย์ข้อมูลที่ต้องใช้ลดลง

ในโลกที่ปริมาณข้อมูลกำลังเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณ ประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานกำลังกลายเป็นหนึ่งในข้อได้เปรียบทางการแข่งขันที่สำคัญที่สุด

หลักฐานที่ชัดเจนที่สุดของการปรับปรุงคุณภาพทางธุรกิจ ไม่ได้สะท้อนเพียงแค่การเติบโตของรายได้หรือกำไรที่สูงขึ้นเท่านั้น

แต่ยังรวมถึง ความสามารถในการสร้างกระแสเงินสด (Cash Flow Generation) ของบริษัทด้วย

ในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2026 Seagate สามารถสร้างกระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow) ได้ประมาณ 953 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

การสร้างกระแสเงินสดในระดับสูงดังกล่าว ทำให้บริษัทสามารถดำเนินกลยุทธ์ได้พร้อมกันทั้ง

  • ลดภาระหนี้สิน
  • คืนผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น

ในไตรมาสที่ถูกนำมาวิเคราะห์ บริษัทนำเงินประมาณ 641 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไปใช้เพื่อลดหนี้ ขณะเดียวกันยังคงดำเนินนโยบายคืนผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นผ่าน

  • การจ่ายเงินปันผล
  • การซื้อหุ้นคืน (Share Repurchases)

งบดุลที่แข็งแกร่งขึ้นช่วยลดแรงกดดันด้านการเงิน และเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับ Seagate ในช่วงวัฏจักรอุตสาหกรรมรอบถัดไป

นอกจากนี้ การปรับตัวดีขึ้นของกระแสเงินสดยังมาพร้อมกับ การเปลี่ยนแปลงในคุณภาพของกำไร ซึ่งสะท้อนว่าการฟื้นตัวของบริษัทไม่ได้เกิดขึ้นเพียงจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น แต่ยังมาจากประสิทธิภาพการดำเนินงานและโครงสร้างธุรกิจที่ดีขึ้นด้วย

รายได้จากการดำเนินงาน (Operating Income) ที่เพิ่มขึ้น และผลตอบแทนจากเงินลงทุน (Return on Invested Capital) ที่สูงขึ้น สะท้อนว่าในปัจจุบัน Seagate กำลังเข้าสู่ช่วงของ ธุรกิจที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creating Business) มากขึ้น

ไม่ใช่เพียงบริษัทที่กำลังฟื้นตัวจากภาวะขาลงชั่วคราวเท่านั้น

หากเงินลงทุนที่จัดสรรไปยัง

  • การพัฒนาเทคโนโลยี HAMR (Heat Assisted Magnetic Recording)
  • การขยายกำลังการผลิต
  • การเติบโตของแพลตฟอร์ม Lyve

ยังคงสามารถสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าต้นทุนเงินทุนของบริษัท (Cost of Capital) ได้อย่างต่อเนื่อง

สิ่งนี้จะถือเป็นการปรับปรุงพื้นฐานทางเศรษฐกิจของธุรกิจ Seagate อย่างมีนัยสำคัญ

จนกระทั่งไม่นานมานี้ ปัจจัยหลักที่ทำให้นักลงทุนมีมุมมองเชิงลบต่อ Seagate คือความกังวลเกี่ยวกับ

อนาคตของตลาดฮาร์ดดิสก์แบบดั้งเดิม (Traditional Hard Drive Market)

หลายฝ่ายมองว่า HDD อาจเป็นเทคโนโลยีที่กำลังถูกแทนที่ และเข้าสู่ช่วงปลายของวงจรชีวิต

อย่างไรก็ตาม การเติบโตของ AI กำลังเปลี่ยนมุมมองดังกล่าว เพราะความต้องการจัดเก็บข้อมูลจำนวนมหาศาลกำลังทำให้ HDD กลับมามีบทบาทสำคัญอีกครั้งในฐานะโครงสร้างพื้นฐานหลักของยุคปัญญาประดิษฐ์

Seagate ไม่ได้เป็นเพียงผู้ผลิตอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอีกต่อไป

ผลประกอบการล่าสุดชี้ให้เห็นว่า Seagate ไม่ได้แข่งขันในฐานะผู้ผลิตอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป

แต่บริษัทกำลังค่อย ๆ เปลี่ยนบทบาทเป็น ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสำคัญสำหรับเศรษฐกิจโลกที่ขับเคลื่อนด้วย AI และข้อมูล

อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าความเสี่ยงทั้งหมดได้หายไปแล้ว

อุตสาหกรรมจัดเก็บข้อมูลยังคงมีลักษณะเป็น วัฏจักร (Cyclical Industry) และการปรับตัวดีขึ้นของผลประกอบการในปัจจุบันส่วนหนึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากสภาพแวดล้อมด้านอุปสงค์ที่เอื้ออำนวยเป็นพิเศษ

การแข่งขันจากเทคโนโลยีจัดเก็บข้อมูลบนพื้นฐานของเซมิคอนดักเตอร์ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญ โดยเฉพาะในงานที่ต้องการประสิทธิภาพสูงสุด

ราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นทำให้ความคาดหวังของนักลงทุนสูงขึ้น

นอกจากนี้ การปรับตัวขึ้นอย่างมากของราคาหุ้น Seagate ได้ส่งผลให้นักลงทุนมีความคาดหวังต่อผลประกอบการในอนาคตสูงขึ้น

มิติด้านมูลค่าตลาดก็ไม่สามารถมองข้ามได้เช่นกัน

การเพิ่มขึ้นของ Valuation ของ Seagate ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงจากปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งขึ้นเท่านั้น

แต่ยังมาจากการเปลี่ยนแปลงมุมมองของนักลงทุนที่มีต่อบริษัทด้วย

เป็นเวลาหลายปีที่ Seagate ถูกมองว่าเป็นบริษัทในอุตสาหกรรมที่เติบโตเต็มที่แล้ว และมีโอกาสเติบโตจำกัด

แต่ปัจจุบัน นักลงทุนเริ่มมองเห็นบริษัทในฐานะหนึ่งในผู้ได้รับประโยชน์จากแนวโน้มระยะยาวของการเพิ่มขึ้นของปริมาณข้อมูลทั่วโลก

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงมุมมองของตลาดที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วก็เป็นเครื่องเตือนใจว่า

เรื่องราวการลงทุนแทบไม่เคลื่อนไหวเป็นเส้นตรง

หลังจากช่วงเวลาที่ราคาปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง มักเกิดการปรับฐาน โดยเฉพาะเมื่อความคาดหวังของตลาดเพิ่มขึ้นเร็วกว่าผลประกอบการจริง

ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดไม่ได้มีเพียงด้านการเงิน

แต่คือ วิธีที่นักลงทุนมอง Seagate ในปัจจุบัน

บริษัทกำลังค่อย ๆ เปลี่ยนจากภาพลักษณ์ของผู้ผลิตเทคโนโลยีเก่าที่กำลังถดถอย ไปสู่การเป็นหนึ่งในผู้ได้รับประโยชน์จากการเติบโตระยะยาวของความต้องการข้อมูล

หาก AI ยังคงผลักดันความต้องการโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดเก็บข้อมูลต่อไป Seagate อาจอยู่ในตำแหน่งที่แข็งแกร่งกว่าที่ตลาดเคยคาดการณ์ไว้

คำถามสำคัญสำหรับนักลงทุน

ดังนั้น คำถามสำคัญสำหรับนักลงทุนจึงไม่ใช่อีกต่อไปว่า

Seagate จะสามารถผ่านวัฏจักรอุตสาหกรรมครั้งใหม่ได้หรือไม่

แต่คือ

การปรับตัวดีขึ้นของผลประกอบการในปัจจุบันเป็นจุดเริ่มต้นของบทใหม่ในประวัติศาสตร์ Seagate หรือเป็นเพียงจุดสูงสุดชั่วคราวจากสภาวะตลาดที่เอื้ออำนวย

ความเสี่ยงสำคัญ

ทุกแนวคิดการลงทุนที่แข็งแกร่งย่อมมีอีกด้านหนึ่งที่ต้องพิจารณา

ในกรณีของ Seagate ปัจจัยสนับสนุนการเติบโตระยะยาวมีน้ำหนักมาก แต่ผู้ลงทุนต้องตระหนักว่าบริษัทดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมที่มี

  • ความผันผวนสูง
  • ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์

1. ความเป็นวัฏจักรของอุตสาหกรรมจัดเก็บข้อมูล

ผลประกอบการที่ดีขึ้นในปัจจุบันอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงระยะยาว

แต่ก็มีความเป็นไปได้เช่นกันว่า ผลประโยชน์บางส่วนที่บริษัทได้รับในขณะนี้เกิดจากสภาวะตลาดที่ดีเป็นพิเศษ

ความเสี่ยงใหญ่ที่สุดยังคงเป็นลักษณะวัฏจักรของอุตสาหกรรม

ประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นหลายครั้งว่า ช่วงเวลาที่อุปสงค์แข็งแกร่งมักกระตุ้นให้บริษัทต่าง ๆ เพิ่มกำลังการผลิต

ซึ่งท้ายที่สุดอาจนำไปสู่

  • ปริมาณสินค้าเกินความต้องการ (Oversupply)
  • แรงกดดันด้านราคา

หากการลงทุนในศูนย์ข้อมูล AI ชะลอตัว Seagate อาจกลับมาเผชิญแรงกดดันจากการปรับสมดุลของอุปสงค์อีกครั้ง

2. การแข่งขันจากเทคโนโลยี SSD

อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญคือการแข่งขันจากเทคโนโลยีจัดเก็บข้อมูลบนพื้นฐานของเซมิคอนดักเตอร์

ปัจจุบัน SSD ยังคงครองตลาดในงานที่ต้องการความเร็วสูงสุด

ขณะที่ HDD ยังคงมีความสำคัญในตลาดที่ให้ความสำคัญกับ

ต้นทุนต่อพื้นที่จัดเก็บข้อมูลจำนวนมหาศาล

คำถามสำคัญคือ

การลดลงของราคาหน่วยความจำ NAND Flash ในอนาคต จะค่อย ๆ ลดความได้เปรียบทางเศรษฐกิจของ HDD หรือไม่

อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่า SSD จะเข้ามาแทนที่ HDD ได้ทันที

เพราะความแตกต่างด้านต้นทุนต่อเทราไบต์ยังคงเป็นข้อได้เปรียบหลักของ Seagate

แต่การรักษาความได้เปรียบนี้จำเป็นต้องอาศัยการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เช่น

  • เทคโนโลยี HAMR รุ่นใหม่
  • การเพิ่มความหนาแน่นในการจัดเก็บข้อมูล

3. การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่

อีกหนึ่งความเสี่ยงคือการกระจุกตัวของลูกค้า

ผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลรายใหญ่มีอำนาจต่อรองสูง และการตัดสินใจลงทุนของพวกเขาสามารถส่งผลโดยตรงต่ออัตราการเติบโตของตลาดทั้งหมด

แม้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดก็ยังต้องแข่งขันในตลาดที่

  • ราคา
  • ประสิทธิภาพต้นทุน

เป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจซื้อ

4. ความเสี่ยงด้าน Valuation

เป็นเวลาหลายปีที่ Seagate ถูกมองว่าเป็นบริษัทในอุตสาหกรรมที่กำลังถดถอย

แต่ผลประกอบการที่ดีขึ้นและการเปลี่ยนแปลงมุมมองจากกระแส AI ทำให้นักลงทุนกลับมาให้ความสนใจมากขึ้น

ราคาหุ้นในปัจจุบันสะท้อนสมมติฐานว่า

  • ความสามารถในการทำกำไรระดับสูงจะดำเนินต่อไป
  • ตลาดจัดเก็บข้อมูลจะขยายตัวต่อเนื่อง

หากเกิดความผิดหวังเกี่ยวกับ

  • อัตรากำไร
  • การเติบโตของรายได้
  • การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI

อาจนำไปสู่การปรับฐานของ Valuation อย่างรุนแรง

มุมมองด้านมูลค่า (Valuation Perspective)

การประเมินมูลค่า Seagate Technology Holdings ในส่วนนี้ใช้วิธี Discounted Cash Flow (DCF)

อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน หรือการกำหนดมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทอย่างแม่นยำ

ปัจจุบัน Seagate อยู่ในช่วงเวลาสำคัญของประวัติศาสตร์บริษัท

เป็นเวลาหลายปีที่บริษัทถูกมองว่าเป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ที่เติบโตเต็มที่แล้ว

แต่การพัฒนาของ AI ได้เปลี่ยนมุมมองต่ออุตสาหกรรมจัดเก็บข้อมูลทั้งหมด

ปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้นจาก

  • โมเดล AI
  • บริการคลาวด์
  • แอปพลิเคชันดิจิทัล

กำลังเพิ่มความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้จัดเก็บและบริหารข้อมูล

จากราคาหุ้นปัจจุบันที่ 853 ดอลลาร์สหรัฐ

เมื่อเทียบกับมูลค่าที่ประเมินจาก DCF ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 1,081 ดอลลาร์สหรัฐ

จะสะท้อนโอกาสการเพิ่มขึ้นของราคา (Upside Potential) ประมาณ 27%

ซึ่งบ่งชี้ว่า หาก Seagate สามารถรักษาระดับความสามารถในการทำกำไรที่แข็งแกร่ง และตลาดจัดเก็บข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วย AI ยังคงขยายตัวต่อไป

ราคาหุ้นในปัจจุบันอาจยังมีพื้นที่สำหรับการปรับตัวขึ้นเพิ่มเติม

ตลาดเริ่มรับรู้การเปลี่ยนแปลงของ Seagate แล้ว

ในขณะเดียวกัน ตลาดได้เริ่มสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของ Seagate บางส่วนแล้ว

การปรับตัวขึ้นของราคาหุ้นบริษัทไม่ได้เกิดขึ้นจากผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้นเพียงอย่างเดียว

แต่ยังมาจากการเปลี่ยนแปลงมุมมองของนักลงทุนที่มีต่อธุรกิจของบริษัท

ปัจจุบัน ตลาดเริ่มมอง Seagate ไม่ใช่เพียงผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์แบบดั้งเดิมอีกต่อไป

แต่เป็นหนึ่งในผู้ได้รับประโยชน์จากแนวโน้มระยะยาวของการเพิ่มขึ้นของปริมาณข้อมูลทั่วโลก

อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงสำคัญที่สุดยังคงอยู่ที่ความเป็นไปได้ว่า การปรับตัวดีขึ้นของความสามารถในการทำกำไรในปัจจุบัน อาจได้รับแรงหนุนจากปัจจัยเชิงวัฏจักรบางส่วน

หากเกิดเหตุการณ์เช่น

  • การชะลอตัวของการลงทุนในศูนย์ข้อมูล
  • แรงกดดันด้านราคาอีกครั้ง
  • การแข่งขันที่รุนแรงขึ้นจากเทคโนโลยีจัดเก็บข้อมูลบนพื้นฐานเซมิคอนดักเตอร์

สิ่งเหล่านี้อาจจำกัดอัตรากำไรในอนาคตได้

ดังนั้น คำถามสำคัญสำหรับนักลงทุนจึงไม่ใช่ว่า

Seagate มีสถานะที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับหลายปีก่อนหรือไม่

เพราะตัวเลขทางการเงินแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่า บริษัทมีพัฒนาการที่ดีขึ้น

แต่คำถามที่สำคัญกว่าคือ

การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันเป็นการเปลี่ยนบทบาทของ Seagate อย่างถาวรภายในระบบนิเวศ AI หรือเป็นเพียงอีกหนึ่งช่วงของวัฏจักรอุตสาหกรรมจัดเก็บข้อมูลแบบเดิม

บทสรุป: Seagate จะกลายเป็นหนึ่งในผู้ชนะระยะยาวของการปฏิวัติ AI ได้หรือไม่?

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีครั้งใหญ่มักสร้างผู้ชนะที่ยากต่อการระบุในช่วงเริ่มต้น

สำหรับ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ความสนใจของนักลงทุนส่วนใหญ่ยังคงมุ่งไปที่บริษัทที่ให้บริการด้านพลังประมวลผล

เช่น

  • NVIDIA
  • AMD
  • Broadcom

บริษัทเหล่านี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของยุคเทคโนโลยีใหม่ เพราะโซลูชันของพวกเขาช่วยให้เกิดการพัฒนาโมเดล AI ที่มีความก้าวหน้าสูงที่สุด

อย่างไรก็ตาม ทุกการปฏิวัติทางเทคโนโลยีไม่ได้ต้องการเพียงนวัตกรรมที่อยู่ในจุดสนใจเท่านั้น

แต่ยังต้องการโครงสร้างพื้นฐานที่ทำงานอยู่เบื้องหลัง

AI ไม่ได้พึ่งพาเพียงแค่ชิปประมวลผล

แต่ยังต้องการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลมหาศาล เพื่อรองรับข้อมูลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากระบบดิจิทัลสมัยใหม่

และนี่คือจุดที่ Seagate เข้ามามีบทบาท

เป็นเวลาหลายปีที่ Seagate ถูกมองว่าเป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ที่เติบโตเต็มที่แล้ว และมีโอกาสเติบโตจำกัด

แต่การพัฒนาของ AI ได้เปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของตลาดข้อมูลทั้งหมด

ปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากศูนย์ข้อมูล ทำให้เทคโนโลยีจัดเก็บข้อมูลกลับมามีความสำคัญเชิงกลยุทธ์อีกครั้ง

ปัจจุบัน Seagate มีองค์ประกอบหลายอย่างที่ทำให้บริษัทเป็นโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจ ได้แก่

  • ดำเนินธุรกิจในตลาดที่มีผู้เล่นหลักจำนวนจำกัด
  • พัฒนาเทคโนโลยี HAMR อย่างต่อเนื่อง
  • ได้รับประโยชน์จากความต้องการโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลที่เพิ่มขึ้น
  • เริ่มเปลี่ยนแนวโน้มเหล่านี้ให้กลายเป็นผลลัพธ์ทางการเงินที่จับต้องได้

อัตรากำไรที่สูงขึ้น

กระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง

และงบดุลที่ดีขึ้น

สะท้อนว่า การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันอาจเป็นมากกว่าเพียงความคาดหวังในอนาคต

อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าแนวคิดการลงทุนใน Seagate ปราศจากความเสี่ยง

บริษัทยังคงดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมที่มีความเป็นวัฏจักร

ต้องแข่งขันกับเทคโนโลยีจัดเก็บข้อมูลทางเลือก

และต้องพิสูจน์ว่าสามารถรักษาระดับความสามารถในการทำกำไรในปัจจุบันได้ต่อเนื่องในอีกหลายปีข้างหน้า

นอกจากนี้ ตลาดได้สะท้อนความคาดหวังเชิงบวกบางส่วนเข้าไปในราคาหุ้นแล้ว ทำให้ความคาดหวังต่อผลประกอบการในอนาคตเพิ่มสูงขึ้น

ความย้อนแย้งที่น่าสนใจของเรื่องราวนี้

หนึ่งในผู้ได้รับประโยชน์จากการปฏิวัติ AI อาจไม่ใช่บริษัทที่สร้างชิปประมวลผลที่เร็วที่สุด

แต่เป็นบริษัทที่หลายปีที่ผ่านมาเคยถูกมองว่าเป็นผู้ผลิตเทคโนโลยีเก่าที่กำลังหมดความสำคัญ

อย่างไรก็ตาม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไม่ได้ขึ้นอยู่กับการสร้างโปรเซสเซอร์ที่เร็วขึ้นเท่านั้น

แต่ยังต้องอาศัยโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้มนุษย์สามารถ

  • จัดเก็บข้อมูล
  • บริหารจัดการข้อมูล
  • ใช้ประโยชน์จากข้อมูลจำนวนมหาศาล

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และนี่คือเหตุผลที่ Seagate ยังคงเป็นบริษัทที่ควรจับตามอง

ไม่ใช่เพราะบริษัทอยู่ใจกลางกระแส AI ในปัจจุบัน

แต่เพราะหากไม่มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดเก็บข้อมูล

ระบบนิเวศ AI ทั้งหมดก็อาจไม่สามารถขยายตัวได้ในระดับที่ตลาดคาดหวัง

 

10 กรกฎาคม 2026, 09:40

หุ้นกลาโหมเผชิญแรงขายหลัง NATO Summit 🚩 Rheinmetall ร่วง 4% ด้าน KNDS เลื่อน IPO
10 กรกฎาคม 2026, 09:03

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนเข้าสู่ฤดูกาลประกาศผลประกอบการ ⏰
9 กรกฎาคม 2026, 15:18

US100 รีบาวด์ 1% 🔼 SK hynix ได้รับแรงซื้อสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ก่อนเปิดตัวใน Nasdaq
9 กรกฎาคม 2026, 15:13

อิหร่านต้องการบรรลุ "ข้อตกลง" จริงหรือ? Trump เปลี่ยนท่าทีต่ออิหร่านและสเปน 💡
ข่าวตลาดหุ้น
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก