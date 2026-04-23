ServiceNow ร่วง 13% หลังประกาศผลประกอบการ 📉 การเทขายหุ้นกลุ่มซอฟต์แวร์เริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง?

The biggest disappointment: subscription growth
ประเด็นสำคัญของรายงานอยู่ที่ รายได้ subscription ซึ่งเป็นแกนหลักของโมเดลธุรกิจของ ServiceNow
รายได้ subscription เติบโต แต่ยังไม่แข็งแรงพอ
รายได้ subscription อยู่ที่ 3.67 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่าคาดเล็กน้อย และเติบโตประมาณ +22% YoY
อย่างไรก็ตาม ตลาดคาดหวังการเติบโตที่ แข็งแกร่งกว่านี้อย่างมีนัยสำคัญ
ฝ่ายบริหารอธิบายว่า การเติบโตหายไปประมาณ 75 basis points จากการล่าช้าในการปิดดีล on-premise ขนาดใหญ่ในตะวันออกกลาง ซึ่งเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในภูมิภาค
เป็นปัญหา “จังหวะเวลา” ไม่ใช่ความต้องการ
ในเชิงพื้นฐาน นี่ดูเหมือนเป็นปัญหาเรื่อง การเลื่อนเวลาการรับรู้รายได้ มากกว่าการอ่อนตัวของดีมานด์
แต่ในภาวะตลาดปัจจุบัน นักลงทุนให้น้ำหนักกับ momentum มากกว่ารายละเอียดเชิงคุณภาพ
การปรับเพิ่มคาดการณ์แต่ไม่ช่วยสร้างความมั่นใจ
โดยปกติ การปรับเพิ่ม guidance ทั้งปีควรเป็นปัจจัยบวกต่อหุ้น
ServiceNow ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ subscription ทั้งปีเป็น 15.74–15.78 พันล้านดอลลาร์ จากเดิม 15.53–15.57 พันล้านดอลลาร์
ฝ่ายบริหารระบุว่าได้รวมสมมติฐานแบบระมัดระวังเกี่ยวกับดีลที่ล่าช้าในตะวันออกกลางแล้ว
สิ่งนี้สะท้อนว่า:
- บริษัทไม่ได้เห็นสัญญาณอ่อนแอเชิงโครงสร้าง
- แต่ตลาดมองว่าเป็นเพียงการ “พยุงความเชื่อมั่น” มากกว่าปัจจัยหนุนการเติบโต
เรื่องเล่า AI ยังนำหน้าการสร้างรายได้จริง
คำถามสำคัญของ ServiceNow ไม่ใช่ว่าบริษัทเติบโตหรือไม่ แต่คือ “เติบโตเร็วพอหรือไม่” เพื่อรองรับสถานะ AI beneficiary
บริษัทกำลังวางตัวเป็น “AI control tower” สำหรับองค์กร
แต่ตลาดตอนนี้ต้องการมากกว่า narrative:
- ต้องเห็นผลกระทบทางการเงินที่ชัดเจน
- และเห็นการเร่งตัวของการเติบโต
ฝ่ายบริหารคาดว่า AI product จะสร้างรายได้มากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ในปี 2026 และอาจแตะ 1.5 พันล้านดอลลาร์
แต่ความคาดหวังล่วงหน้าไม่เพียงพอ หากยังไม่เห็นจุดเร่งตัวในผลประกอบการปัจจุบัน
พื้นฐานยังแข็งแรง
ความแตกต่างระหว่างปฏิกิริยาตลาดกับความเป็นจริงทางธุรกิจชัดเจนมาก
ServiceNow ยังคง:
- เติบโตแข็งแกร่ง
- ปรับเพิ่มคาดการณ์
- ซื้อหุ้นคืนเชิงรุก
- และเดินหน้าดีล M&A เชิงกลยุทธ์
บริษัทซื้อหุ้นคืนประมาณ 20 ล้านหุ้น มากกว่าสองเท่าของทั้งปี 2025
และปิดดีล Armis มูลค่า 7.75 พันล้านดอลลาร์ เร็วกว่ากำหนด
ทั้งหมดนี้ไม่ใช่สัญญาณของธุรกิจที่อ่อนแอ
ทำไมตลาดตอบสนองรุนแรง
เหตุผลหลักอยู่ที่การประเมินมูลค่า
ServiceNow ถูกมองไม่ใช่แค่หุ้นซอฟต์แวร์เติบโต แต่เป็นหนึ่งใน “แกนหลักของ AI enterprise story”
ดังนั้น:
- มาตรฐานความคาดหวังสูงมาก
- ผลลัพธ์แค่ “ดี” ไม่เพียงพออีกต่อไป
ตลาดต้องการ “การยกระดับ narrative” ไม่ใช่แค่ตัวเลขที่เกินคาดเล็กน้อย
วิกฤตความอดทน ไม่ใช่วิกฤตธุรกิจ
การปรับตัวลงครั้งนี้จึงสะท้อนการ “รีเซ็ตความคาดหวัง” มากกว่าปัญหาพื้นฐานของบริษัท
ระยะสั้น:
- ความผันผวนยังสูง
- sentiment ยังเปราะบาง
ระยะยาว:
- คำถามอยู่ที่ดีลที่ล่าช้าจะกลับมาได้หรือไม่
- และ AI จะเร่งการเติบโตได้จริงหรือไม่
การประเมินมูลค่า
ปัจจุบัน ServiceNow ซื้อขายที่ประมาณ 23 เท่าของกำไรล่วงหน้า (forward P/E) และอาจลดลงใกล้ 21 เท่า หลังเปิดตลาด สะท้อนการลดลงของความคาดหวัง
สรุป
นี่ไม่ใช่เรื่องของธุรกิจที่อ่อนแอ แต่เป็นเรื่องของ:
- ความคาดหวังที่สูงเกินไป
- การเติบโตที่ยังไม่เร่งตัวพอ
- และตลาดที่ต้องการหลักฐาน AI ที่ชัดเจนกว่านี้
กล่าวโดยสรุป คือ “การรีเซ็ตความคาดหวัง” มากกว่าปัญหาเชิงโครงสร้างของ ServiceNow
Source: xStation5
