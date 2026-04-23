อ่านเพิ่มเติม
21:21 · 23 เมษายน 2026

ServiceNow ร่วง 13% หลังประกาศผลประกอบการ 📉 การเทขายหุ้นกลุ่มซอฟต์แวร์เริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง?

The sharp sell-off in ServiceNow shares following its Q1 2026 results may seem exaggerated at first glance. The company did not disappoint in the traditional sense: revenue came in at $3.77 billion versus $3.75 billion expected, while adjusted earnings per share reached $0.97, exactly in line with consensus. Despite this, the stock dropped significantly, as the market was expecting more than just “solid” results. In ServiceNow’s case, investors were looking for clear acceleration, stronger AI monetization, and confirmation that the company remains one of the most dynamic assets in the entire software sector. The broader software space is also under pressure in premarket trading. Snowflake is down around 3%, Salesforce over 4%, HubSpot 4.5%, Workday 5%, and Atlassian roughly 6%. IBM is also falling more than 7% after reporting weaker software revenue data.

The biggest disappointment: subscription growth

ประเด็นสำคัญของรายงานอยู่ที่ รายได้ subscription ซึ่งเป็นแกนหลักของโมเดลธุรกิจของ ServiceNow

รายได้ subscription เติบโต แต่ยังไม่แข็งแรงพอ

รายได้ subscription อยู่ที่ 3.67 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่าคาดเล็กน้อย และเติบโตประมาณ +22% YoY

อย่างไรก็ตาม ตลาดคาดหวังการเติบโตที่ แข็งแกร่งกว่านี้อย่างมีนัยสำคัญ

ฝ่ายบริหารอธิบายว่า การเติบโตหายไปประมาณ 75 basis points จากการล่าช้าในการปิดดีล on-premise ขนาดใหญ่ในตะวันออกกลาง ซึ่งเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในภูมิภาค

เป็นปัญหา “จังหวะเวลา” ไม่ใช่ความต้องการ

ในเชิงพื้นฐาน นี่ดูเหมือนเป็นปัญหาเรื่อง การเลื่อนเวลาการรับรู้รายได้ มากกว่าการอ่อนตัวของดีมานด์

แต่ในภาวะตลาดปัจจุบัน นักลงทุนให้น้ำหนักกับ momentum มากกว่ารายละเอียดเชิงคุณภาพ

การปรับเพิ่มคาดการณ์แต่ไม่ช่วยสร้างความมั่นใจ

โดยปกติ การปรับเพิ่ม guidance ทั้งปีควรเป็นปัจจัยบวกต่อหุ้น

ServiceNow ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ subscription ทั้งปีเป็น 15.74–15.78 พันล้านดอลลาร์ จากเดิม 15.53–15.57 พันล้านดอลลาร์

ฝ่ายบริหารระบุว่าได้รวมสมมติฐานแบบระมัดระวังเกี่ยวกับดีลที่ล่าช้าในตะวันออกกลางแล้ว

สิ่งนี้สะท้อนว่า:

  • บริษัทไม่ได้เห็นสัญญาณอ่อนแอเชิงโครงสร้าง
  • แต่ตลาดมองว่าเป็นเพียงการ “พยุงความเชื่อมั่น” มากกว่าปัจจัยหนุนการเติบโต

เรื่องเล่า AI ยังนำหน้าการสร้างรายได้จริง

คำถามสำคัญของ ServiceNow ไม่ใช่ว่าบริษัทเติบโตหรือไม่ แต่คือ “เติบโตเร็วพอหรือไม่” เพื่อรองรับสถานะ AI beneficiary

บริษัทกำลังวางตัวเป็น “AI control tower” สำหรับองค์กร

แต่ตลาดตอนนี้ต้องการมากกว่า narrative:

  • ต้องเห็นผลกระทบทางการเงินที่ชัดเจน
  • และเห็นการเร่งตัวของการเติบโต

ฝ่ายบริหารคาดว่า AI product จะสร้างรายได้มากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ในปี 2026 และอาจแตะ 1.5 พันล้านดอลลาร์

แต่ความคาดหวังล่วงหน้าไม่เพียงพอ หากยังไม่เห็นจุดเร่งตัวในผลประกอบการปัจจุบัน

พื้นฐานยังแข็งแรง

ความแตกต่างระหว่างปฏิกิริยาตลาดกับความเป็นจริงทางธุรกิจชัดเจนมาก

ServiceNow ยังคง:

  • เติบโตแข็งแกร่ง
  • ปรับเพิ่มคาดการณ์
  • ซื้อหุ้นคืนเชิงรุก
  • และเดินหน้าดีล M&A เชิงกลยุทธ์

บริษัทซื้อหุ้นคืนประมาณ 20 ล้านหุ้น มากกว่าสองเท่าของทั้งปี 2025
และปิดดีล Armis มูลค่า 7.75 พันล้านดอลลาร์ เร็วกว่ากำหนด

ทั้งหมดนี้ไม่ใช่สัญญาณของธุรกิจที่อ่อนแอ

ทำไมตลาดตอบสนองรุนแรง

เหตุผลหลักอยู่ที่การประเมินมูลค่า

ServiceNow ถูกมองไม่ใช่แค่หุ้นซอฟต์แวร์เติบโต แต่เป็นหนึ่งใน “แกนหลักของ AI enterprise story”

ดังนั้น:

  • มาตรฐานความคาดหวังสูงมาก
  • ผลลัพธ์แค่ “ดี” ไม่เพียงพออีกต่อไป

ตลาดต้องการ “การยกระดับ narrative” ไม่ใช่แค่ตัวเลขที่เกินคาดเล็กน้อย

วิกฤตความอดทน ไม่ใช่วิกฤตธุรกิจ

การปรับตัวลงครั้งนี้จึงสะท้อนการ “รีเซ็ตความคาดหวัง” มากกว่าปัญหาพื้นฐานของบริษัท

ระยะสั้น:

  • ความผันผวนยังสูง
  • sentiment ยังเปราะบาง

ระยะยาว:

  • คำถามอยู่ที่ดีลที่ล่าช้าจะกลับมาได้หรือไม่
  • และ AI จะเร่งการเติบโตได้จริงหรือไม่

การประเมินมูลค่า

ปัจจุบัน ServiceNow ซื้อขายที่ประมาณ 23 เท่าของกำไรล่วงหน้า (forward P/E) และอาจลดลงใกล้ 21 เท่า หลังเปิดตลาด สะท้อนการลดลงของความคาดหวัง

สรุป

นี่ไม่ใช่เรื่องของธุรกิจที่อ่อนแอ แต่เป็นเรื่องของ:

  • ความคาดหวังที่สูงเกินไป
  • การเติบโตที่ยังไม่เร่งตัวพอ
  • และตลาดที่ต้องการหลักฐาน AI ที่ชัดเจนกว่านี้

กล่าวโดยสรุป คือ “การรีเซ็ตความคาดหวัง” มากกว่าปัญหาเชิงโครงสร้างของ ServiceNow

Source: xStation5

23 เมษายน 2026, 21:19

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก