Shopify และ Eaton หุ้นร่วงลง 📉 หลังบริษัทสหรัฐฯ เปิดเผยผลประกอบการล่าสุด

Shopify และ Eaton หุ้นปรับตัวลดลง 📉 ท่ามกลางความผันผวนของตลาดหุ้นสหรัฐฯ หลังการประกาศผลประกอบการ โดยแม้ตัวเลขพื้นฐานจะออกมาค่อนข้างแข็งแกร่ง แต่แรงขายทำกำไรยังคงกดดันราคา
Shopify – หุ้นลดลงกว่า 6% หลังประกาศงบ
- รายได้: 3.17 พันล้านดอลลาร์ (สูงกว่าคาด 3.09 พันล้าน)
- รายได้จากการดำเนินงาน: 382 ล้านดอลลาร์ (สูงกว่าคาด 329.2 ล้าน)
- MRR: 212 ล้านดอลลาร์ (ตามคาด)
- GMV: 100.74 พันล้านดอลลาร์ (สูงกว่าคาด 98.77 พันล้าน)
- ค่าใช้จ่าย Q2 (OPEX): 35–36% ของรายได้
โดยรวม แม้ผลประกอบการจะออกมาดีกว่าคาดในหลายรายการ แต่ตลาดยังคงตอบสนองในเชิงลบจากแรงขายทำกำไรหลังข่าวงบประกาศ
American Electric Power หุ้นปรับตัวขึ้นเล็กน้อย 📈 หลังประกาศผลประกอบการ
- รายได้: 6.02 พันล้านดอลลาร์ (สูงกว่าคาด 5.75 พันล้าน)
- EPS จากการดำเนินงาน: 1.64 ดอลลาร์ (สูงกว่าคาด 1.57)
- แนวโน้มปี 2026: ไม่เปลี่ยนแปลง
- EPS ทั้งปี: 6.15–6.45 ดอลลาร์ (เทียบคาดการณ์ 6.34 ดอลลาร์)
Pfizer
- EPS: 0.75 ดอลลาร์ (สูงกว่าคาด 0.72)
- รายได้: 14.45 พันล้านดอลลาร์ (สูงกว่าคาด 13.84 พันล้าน)
- แนวโน้มปี 2026: คงเดิม
- EPS ทั้งปี: 2.80–3.00 ดอลลาร์
- รายได้ทั้งปี: 59.5–62.5 พันล้านดอลลาร์ (เทียบคาด 61.43 พันล้าน)
BioNTech
- EPS: -$1.95
- Revenue: €118.1M (below €168.4M)
- Operating loss: €677.5M (wider than €658.6M est.)
- FY revenue guidance: €2.0B–€2.3B
- Site closures: Germany, Singapore, CureVac
- Workforce reduction: ~1,860 positions
- Cost savings: up to €500M annually by 2029
- Share buyback: up to $1B
Marathon Digital Holdings
- EPS: 1.65 ดอลลาร์ (สูงกว่าคาด 0.74)
- EBITDA: 2.76 พันล้านดอลลาร์ (สูงกว่าคาด 2.29 พันล้าน)
- การซื้อหุ้นคืน: เพิ่มขึ้น 5 พันล้านดอลลาร์
หุ้นปรับตัวขึ้นเล็กน้อยหลังประกาศผลประกอบการที่แข็งแกร่ง
Eaton
- EPS: 2.81 ดอลลาร์ (สูงกว่าคาด 2.75)
- รายได้: 7.45 พันล้านดอลลาร์ (สูงกว่าคาด 7.13 พันล้าน)
รายได้ตามกลุ่มธุรกิจ
- Electrical Americas: 3.6 พันล้านดอลลาร์ (สูงกว่าคาด 3.46 พันล้าน)
- Aerospace: 1.18 พันล้านดอลลาร์ (สูงกว่าคาด 1.11 พันล้าน)
- Electrical Global: 1.95 พันล้านดอลลาร์ (สูงกว่าคาด 1.78 พันล้าน)
แนวโน้ม
- EPS Q2: 3.00–3.10 ดอลลาร์ (เทียบคาด 3.14)
- EPS ทั้งปี: 13.05–13.50 ดอลลาร์
- การเติบโตแบบ Organic: 9–11% (ทั้ง Q2 และทั้งปี)
DuPont
- EPS: $0.55 (above $0.48)
- Revenue: $1.68B (above $1.66B)
- Q2 EPS: ~$0.59 (vs $0.58 est.)
- Q2 EBITDA: ~$430M (vs $439.3M est.)
- FY EBITDA: $1.73B–$1.76B
- FY revenue: $7.16B–$7.22B
- FY EPS: $2.35–$2.40 (raised from $2.25–$2.30)
Archer Daniels Midland
- รายได้: 20.49 พันล้านดอลลาร์ (ต่ำกว่าคาด 20.61 พันล้าน)
- EPS: 0.71 ดอลลาร์ (สูงกว่าคาด 0.65)
ปริมาณการแปรรูป
- Oilseeds: 9.30 ล้านตัน (เทียบคาด 9.31 ล้านตัน)
- Corn: 4.54 ล้านตัน (เทียบคาด 4.61 ล้านตัน)
