อ่านเพิ่มเติม
20:49 · 5 พฤษภาคม 2026

Shopify และ Eaton หุ้นร่วงลง 📉 หลังบริษัทสหรัฐฯ เปิดเผยผลประกอบการล่าสุด

Shopify และ Eaton หุ้นปรับตัวลดลง 📉 ท่ามกลางความผันผวนของตลาดหุ้นสหรัฐฯ หลังการประกาศผลประกอบการ โดยแม้ตัวเลขพื้นฐานจะออกมาค่อนข้างแข็งแกร่ง แต่แรงขายทำกำไรยังคงกดดันราคา

Shopify – หุ้นลดลงกว่า 6% หลังประกาศงบ

  • รายได้: 3.17 พันล้านดอลลาร์ (สูงกว่าคาด 3.09 พันล้าน)
  • รายได้จากการดำเนินงาน: 382 ล้านดอลลาร์ (สูงกว่าคาด 329.2 ล้าน)
  • MRR: 212 ล้านดอลลาร์ (ตามคาด)
  • GMV: 100.74 พันล้านดอลลาร์ (สูงกว่าคาด 98.77 พันล้าน)
  • ค่าใช้จ่าย Q2 (OPEX): 35–36% ของรายได้

โดยรวม แม้ผลประกอบการจะออกมาดีกว่าคาดในหลายรายการ แต่ตลาดยังคงตอบสนองในเชิงลบจากแรงขายทำกำไรหลังข่าวงบประกาศ

American Electric Power หุ้นปรับตัวขึ้นเล็กน้อย 📈 หลังประกาศผลประกอบการ

แหล่งที่มา: xStation5

  • รายได้: 6.02 พันล้านดอลลาร์ (สูงกว่าคาด 5.75 พันล้าน)
  • EPS จากการดำเนินงาน: 1.64 ดอลลาร์ (สูงกว่าคาด 1.57)
  • แนวโน้มปี 2026: ไม่เปลี่ยนแปลง
  • EPS ทั้งปี: 6.15–6.45 ดอลลาร์ (เทียบคาดการณ์ 6.34 ดอลลาร์)

Pfizer

แหล่งที่มา: xStation5

  • EPS: 0.75 ดอลลาร์ (สูงกว่าคาด 0.72)
  • รายได้: 14.45 พันล้านดอลลาร์ (สูงกว่าคาด 13.84 พันล้าน)
  • แนวโน้มปี 2026: คงเดิม
  • EPS ทั้งปี: 2.80–3.00 ดอลลาร์
  • รายได้ทั้งปี: 59.5–62.5 พันล้านดอลลาร์ (เทียบคาด 61.43 พันล้าน)

Source: xStation5

BioNTech

  • EPS: -$1.95
  • Revenue: €118.1M (below €168.4M)
  • Operating loss: €677.5M (wider than €658.6M est.)
  • FY revenue guidance: €2.0B–€2.3B
  • Site closures: Germany, Singapore, CureVac
  • Workforce reduction: ~1,860 positions
  • Cost savings: up to €500M annually by 2029
  • Share buyback: up to $1B

Marathon Digital Holdings

แหล่งที่มา: xStation5

  • EPS: 1.65 ดอลลาร์ (สูงกว่าคาด 0.74)
  • EBITDA: 2.76 พันล้านดอลลาร์ (สูงกว่าคาด 2.29 พันล้าน)
  • การซื้อหุ้นคืน: เพิ่มขึ้น 5 พันล้านดอลลาร์

หุ้นปรับตัวขึ้นเล็กน้อยหลังประกาศผลประกอบการที่แข็งแกร่ง

Eaton

แหล่งที่มา: xStation5

  • EPS: 2.81 ดอลลาร์ (สูงกว่าคาด 2.75)
  • รายได้: 7.45 พันล้านดอลลาร์ (สูงกว่าคาด 7.13 พันล้าน)

รายได้ตามกลุ่มธุรกิจ

  • Electrical Americas: 3.6 พันล้านดอลลาร์ (สูงกว่าคาด 3.46 พันล้าน)
  • Aerospace: 1.18 พันล้านดอลลาร์ (สูงกว่าคาด 1.11 พันล้าน)
  • Electrical Global: 1.95 พันล้านดอลลาร์ (สูงกว่าคาด 1.78 พันล้าน)

แนวโน้ม

  • EPS Q2: 3.00–3.10 ดอลลาร์ (เทียบคาด 3.14)
  • EPS ทั้งปี: 13.05–13.50 ดอลลาร์
  • การเติบโตแบบ Organic: 9–11% (ทั้ง Q2 และทั้งปี)

DuPont

  • EPS: $0.55 (above $0.48)
  • Revenue: $1.68B (above $1.66B)
  • Q2 EPS: ~$0.59 (vs $0.58 est.)
  • Q2 EBITDA: ~$430M (vs $439.3M est.)
  • FY EBITDA: $1.73B–$1.76B
  • FY revenue: $7.16B–$7.22B
  • FY EPS: $2.35–$2.40 (raised from $2.25–$2.30)

Archer Daniels Midland

แหล่งที่มา: xStation5

  • รายได้: 20.49 พันล้านดอลลาร์ (ต่ำกว่าคาด 20.61 พันล้าน)
  • EPS: 0.71 ดอลลาร์ (สูงกว่าคาด 0.65)

ปริมาณการแปรรูป

  • Oilseeds: 9.30 ล้านตัน (เทียบคาด 9.31 ล้านตัน)
  • Corn: 4.54 ล้านตัน (เทียบคาด 4.61 ล้านตัน)

Source: xStation5

6 พฤษภาคม 2026, 19:18

Good results, weak reaction. Arista Networks ปรับตัวลงแม้ผลประกอบการออกมาดีกว่าคาด
6 พฤษภาคม 2026, 19:16

Market Wrap: รายงานจาก Axios หนุนตลาดยุโรป; Novo Nordisk โดดเด่นที่สุดของวัน❓🚀
6 พฤษภาคม 2026, 15:31

การเริ่มต้นปีที่ยอดเยี่ยมอย่างมากของ AMD!
6 พฤษภาคม 2026, 08:44

ข่าวเด่นวันนี้ 6 พ.ค.
หุ้น
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก