🥈 เงิน (Silver) พุ่งขึ้นเกือบ 1%

เงิน (Silver) ทดสอบระดับ $39 ต่อออนซ์ วันนี้
-
ราคาทำระดับสูงสุดนับตั้งแต่ 25 กรกฎาคม
-
ในช่วงเซสชัน ราคาขยับขึ้น กว่า 1% ก่อนลดลงเหลือ ราว 0.8%
-
ถือเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่ปรับตัวได้แข็งแกร่งที่สุดของวันนี้
ปัจจัยหนุน:
เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยงเปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ
-
ความเชื่อมั่นในตลาด โลหะมีค่า ปรับตัวขึ้น
-
ทองคำ (Gold) พุ่งเหนือ $3,400 ทะลุจุดสูงสุดเมื่อ 6 สิงหาคม และทำระดับสูงสุดนับตั้งแต่ 23 กรกฎาคม
-
การปรับตัวขึ้นสะท้อน ความคาดหวังการลดดอกเบี้ยของ Fed ในการประชุมเดือนกันยายน
-
ประเด็นนี้ได้รับแรงหนุนจากคำกล่าวของ ประธาน Fed สาขานิวยอร์ก John C. Williams ที่บอกว่า การประชุมเดือนกันยายนและต่อ ๆ ไปจะขึ้นอยู่กับ ข้อมูลจริง ("data-dependent")
-
ตลาดกำหนดความน่าจะเป็นการลดดอกเบี้ย 85% ในเดือนหน้า
มุมมองทางเทคนิค:
-
เงินทะลุ จุดสูงสุดเมื่อ 21 สิงหาคม หลังดีดตัวจาก EMA30
-
โซนระหว่าง EMA30–EMA50 กลายเป็น แนวรับสำคัญ
-
ข้อมูลการถือสัญญาสเปกคิวเลทีฟชี้ อาจมีการกลับเข้าตลาดของผู้ซื้อ คล้ายกับช่วง มกราคม, เมษายน และพฤษภาคม ซึ่งตามมาด้วยการปรับตัวขึ้นแรงหลังช่วงการรวมตัวของราคา