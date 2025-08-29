อ่านเพิ่มเติม

🥈 เงิน (Silver) พุ่งขึ้นเกือบ 1%

08:30 29 สิงหาคม 2025

เงิน (Silver) ทดสอบระดับ $39 ต่อออนซ์ วันนี้

  • ราคาทำระดับสูงสุดนับตั้งแต่ 25 กรกฎาคม

  • ในช่วงเซสชัน ราคาขยับขึ้น กว่า 1% ก่อนลดลงเหลือ ราว 0.8%

  • ถือเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่ปรับตัวได้แข็งแกร่งที่สุดของวันนี้

ปัจจัยหนุน:

  • ความเชื่อมั่นในตลาด โลหะมีค่า ปรับตัวขึ้น

  • ทองคำ (Gold) พุ่งเหนือ $3,400 ทะลุจุดสูงสุดเมื่อ 6 สิงหาคม และทำระดับสูงสุดนับตั้งแต่ 23 กรกฎาคม

  • การปรับตัวขึ้นสะท้อน ความคาดหวังการลดดอกเบี้ยของ Fed ในการประชุมเดือนกันยายน

  • ประเด็นนี้ได้รับแรงหนุนจากคำกล่าวของ ประธาน Fed สาขานิวยอร์ก John C. Williams ที่บอกว่า การประชุมเดือนกันยายนและต่อ ๆ ไปจะขึ้นอยู่กับ ข้อมูลจริง ("data-dependent")

  • ตลาดกำหนดความน่าจะเป็นการลดดอกเบี้ย 85% ในเดือนหน้า

มุมมองทางเทคนิค:

  • เงินทะลุ จุดสูงสุดเมื่อ 21 สิงหาคม หลังดีดตัวจาก EMA30

  • โซนระหว่าง EMA30–EMA50 กลายเป็น แนวรับสำคัญ

  • ข้อมูลการถือสัญญาสเปกคิวเลทีฟชี้ อาจมีการกลับเข้าตลาดของผู้ซื้อ คล้ายกับช่วง มกราคม, เมษายน และพฤษภาคม ซึ่งตามมาด้วยการปรับตัวขึ้นแรงหลังช่วงการรวมตัวของราคา

 

 

12.09.2025
20:00

 17:14

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดจับตาดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ และการคาดการณ์เงินเฟ้อ

การซื้อขายวันนี้ในยุโรปและสหรัฐฯ การซื้อขายวันนี้จะไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ แต่สิ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจคือ ผลสำรวจเบื้องต้นเดือนกันยายนจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน...

 13:14

ข่าวเด่น: การประมาณการ GDP ของสหราชอาณาจักรปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ตัวเลขการผลิตออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

สหราชอาณาจักร (UK) การผลิตภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Production) YoY: +0.2% (ก่อนหน้า 0.0%) MoM: -1.3% (คาด 0.1%, ก่อนหน้า...
