กราฟประจำวัน: SILVER ยังไม่ยอมแพ้ 📈 เงินทุนไหลกลับเข้าสู่ตลาดอีกครั้ง 🔍

SILVER ฟื้นตัวต่อเนื่อง (+2.1%) หลังจากการย่อตัวช่วงท้ายตลาดเมื่อวาน และกลับมาทดสอบแนวต้านเชิงจิตวิทยาที่ระดับ 80 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โลหะมีค่าทั้งหมดยังคงรักษาแนวโน้มขาขึ้นไว้ได้ แม้จะมีเหตุการณ์ทางทหารในช่องแคบฮอร์มุซ ขณะที่แรงซื้อเก็งกำไรที่กลับมาอีกครั้งยังคงเป็นแรงหนุนต่อการฟื้นตัวในรอบนี้
สัญญา SILVER ฟื้นตัวกลับมาได้ประมาณครึ่งหนึ่งของการย่อตัวช่วงปิดตลาดเมื่อวาน การทะลุเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 3 เส้นสำคัญ (EMA10, EMA30 และ EMA100) ส่งสัญญาณชัดเจนถึงโมเมนตัมขาขึ้น อย่างไรก็ตาม หากราคาไม่สามารถทะลุระดับ $80 ได้อย่างยั่งยืน มีความเป็นไปได้สูงว่าจะเกิดการแกว่งตัวสะสมกำลังบริเวณเส้นค่าเฉลี่ยเหล่านี้ มากกว่าการเบรกเอาต์ต่อเนื่อง
Source: xStation5
อะไรเป็นแรงขับเคลื่อน SILVER วันนี้?
ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่า (Dollar Weakness)
ตลาดกำลังปรับคาดการณ์ไปสู่ภาพการคลี่คลายความตึงเครียด ดัชนีดอลลาร์ (USDIDX) ยังคงทดสอบแนวรับสำคัญบริเวณ 97.50–97.80 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบประมาณ 2 เดือน การกลับมาสู่ระดับก่อนความขัดแย้งกับอิหร่านสะท้อนว่าตลาดกำลัง price in ฉากทัศน์สันติภาพอย่างจริงจัง และลดพรีเมียมความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ลง ขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ยังต่ำกว่าจุดสูงสุดของเดือนเมษายนราว 10 bps ซึ่งช่วยเพิ่มความน่าสนใจของสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนอย่างโลหะมีค่า
ความเฉยชาต่อความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical Apathy)
แม้จะมีเหตุปะทะเกี่ยวข้องกับเรือพิฆาตของสหรัฐฯ ในบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ แต่ราคาเงินยังคงกลับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นได้อย่างรวดเร็ว การกลับไปสู่พฤติกรรมก่อนเหตุการณ์ (ดอลลาร์อ่อน น้ำมันลด และบอนด์ยีลด์ทรงตัว) สะท้อนว่านักลงทุนมองความตึงเครียดในภูมิภาคเป็นเพียง “noise” ชั่วคราว และหันไปให้ความสำคัญกับมุมมองเชิงบวกของข้อตกลงสันติภาพแบบหนึ่งหน้า
การสะสมสถานะในเงิน (Silver Accumulation / Hot Money กลับมา)
ข้อมูลจาก CME Group ระบุว่า ปริมาณการซื้อขายฟิวเจอร์สและออปชันของเงินเริ่มฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดรายเดือน สะท้อนการกลับมาของแรงเก็งกำไร การที่กิจกรรมตลาดกลับสู่ระดับปกติพร้อมกับการยืนเหนือจุดดีดทางเทคนิค บ่งชี้ว่าเงินทุนไม่ได้ไหลออกจากตลาดแล้ว แต่กำลังกลับมาวางโพสิชันเพื่อโอกาสเบรกเอาต์ โดยมองว่าการย่อตัวก่อนหน้านี้เป็นจังหวะสะสมสถานะซื้อระยะยาว
Daily volume of silver derivatives (dark blue - futures; light blue - options). Source: CME Group
📣 Final Call! เวิร์กช็อปกำลังจะเริ่มแล้ว
ปฏิทินเศรษฐกิจ: NFP และถ้อยแถลงจากธนาคารกลาง เตรียมแย่งความสนใจจากข่าวสงคราม (08.05.2026)
Morning wrap: ดัชนียังปรับขึ้น แม้เกิดเหตุยิงกันในช่องแคบฮอร์มุซ 📈💥
ข่าวเด่นวันนี้ 8 พ.ค.