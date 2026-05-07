SILVER พุ่งแรง 5.75% 🚀

การปรับตัวขึ้นของราคาเงิน (Silver) และโลหะมีค่าอื่น ๆ ส่วนใหญ่เกิดจากการปรับลดลงของความคาดหวังเงินเฟ้อ (inflation expectations) โดยได้รับแรงหนุนจากความหวังเกี่ยวกับสันติภาพระยะยาวระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ หรืออย่างน้อยที่สุดคือการกลับมาเปิดใช้งานช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง
ก่อนหน้านี้ โลหะมีค่าอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างหนักจากการปรับตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลก (bond yields) ซึ่งทำให้สินทรัพย์ปลอดภัยน่าสนใจน้อยลง เนื่องจากนักลงทุนสามารถได้รับผลตอบแทนที่สูงและมั่นคงจากพันธบัตรมากกว่า
อย่างไรก็ตาม ความคาดหวังเชิงบวกต่อสถานการณ์สันติภาพในตะวันออกกลาง และการปรับตัวลงของ bond yields (ซึ่งหมายถึงราคาพันธบัตรปรับขึ้น) ได้กลับมาสนับสนุนความน่าสนใจของโลหะมีค่าอีกครั้ง หลังจากช่วงที่ถูกเทขายก่อนหน้านี้
ถึงอย่างนั้น ระดับราคาที่ค่อนข้างสูงในเชิงประวัติศาสตร์ และความกังวลเกี่ยวกับความผันผวนที่สูงในช่วงต้นปี 2026 อาจเป็นปัจจัยจำกัดการกลับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งได้ในระยะถัดไป
SILVER กำลังฟื้นตัวไปพร้อมกับการปรับตัวขึ้นของราคา (ซึ่งหมายถึงผลตอบแทนพันธบัตรลดลง) ของสัญญาฟิวเจอร์สพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี (US 10-year Treasury futures – TNOTE; แสดงเป็นสีฟ้า)
การปรับตัวขึ้นต่อไปจะขึ้นอยู่กับการตอบสนองของราคาเงินต่อแนวต้านในปัจจุบันที่กำลังถูกทดสอบบริเวณระดับ 82 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ที่มา: xStation5
หลังจากการปรับฐาน ราคา gold ได้ทะลุขึ้นเหนือโซน POC ของ volume profile บริเวณ 4,550–4,600 ซึ่งเป็นจุดที่มีปริมาณการซื้อขายสะสมในอดีตมากที่สุด และพบแรงหนุน (support) ที่แข็งแกร่งในบริเวณดังกล่าว
การรีบาวด์ครั้งนี้ยังสามารถทะลุเส้นค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเชิงลบของ anchored VWAP ได้อีกด้วย ซึ่งในเชิงเทคนิคหมายความว่า โลหะมีค่ากำลังเปิดทางไปสู่โอกาสการปรับตัวขึ้นต่อไปยังโซนค่าเฉลี่ยของ VWAP (เส้นสีน้ำเงินบนกราฟ) รวมถึงโซนคลัสเตอร์วอลุ่มถัดไปบริเวณ 5,140 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ทิศทางราคาทองคำในระยะถัดไปอาจขึ้นอยู่กับพัฒนาการของการเจรจาสันติภาพในตะวันออกกลาง และทิศทางของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากในหลายช่วงที่ผ่านมา ทองคำมักมีความสัมพันธ์เชิงกลับ (inverse correlation) กับค่าเงินดอลลาร์
ที่มา: xStation
กราฟประจำวัน: SILVER ยังไม่ยอมแพ้ 📈 เงินทุนไหลกลับเข้าสู่ตลาดอีกครั้ง 🔍
