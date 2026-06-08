Silver ร่วงแรง 7% 📉 โลหะมีค่าเผชิญแรงขายกดดันหนักทั่วตลาด

Silver ปรับตัวลงเกือบ 7% ในวันนี้ โดยลงมาทดสอบบริเวณ 68 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และหลุดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 200 วัน (EMA200, เส้นสีแดง) บนกราฟรายวัน
เส้น EMA200 ถือเป็นระดับสำคัญด้านโมเมนตัม ซึ่งการหลุดลงต่ำกว่าระดับนี้อาจสะท้อนแนวโน้มความอ่อนแอที่ยืดเยื้อของราคาโลหะมีค่า ท่ามกลางแรงกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่พุ่งขึ้น และดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าอย่างรวดเร็ว
แรงขายยิ่งถูกเร่งจากตัวเลขตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่ออกมาแข็งแกร่งเกินคาด โดยรายงาน Non-Farm Payrolls (NFP) ล่าสุดระบุว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ เพิ่มการจ้างงาน 172,000 ตำแหน่งในเดือนพฤษภาคม ขณะที่ตัวเลขปรับทบทวนของสองเดือนก่อนหน้าเพิ่มขึ้นรวมอีก 92,000 ตำแหน่ง
ขณะเดียวกัน ราคาทองคำ แพลทินัม และพัลลาเดียม ต่างก็ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญเช่นกัน
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Source: xStation5
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (USDIDX) กำลังอยู่ในหนึ่งในช่วงการแข็งค่าที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบหลายปี โดยสามารถทะลุระดับ 100 ขึ้นไปได้อย่างชัดเจน และแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก
ความกังวลเกี่ยวกับท่าทีที่เข้มงวดมากขึ้นของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) และความเป็นไปได้ของการขึ้นดอกเบี้ยในปี 2026 กำลังเพิ่มสูงขึ้น ตามแนวโน้มเงินเฟ้อของเศรษฐกิจสหรัฐฯ
นอกจากนี้ ส่วนประกอบด้านราคาในดัชนี ISM ยังสะท้อนแรงกดดันด้านราคาที่อยู่ในระดับสูงมาก ขณะที่อัตราเงินเฟ้อ CPI และ PCE ยังคงอยู่สูงกว่าเป้าหมายของ Fed อย่างมีนัยสำคัญ
Source: xStation5
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