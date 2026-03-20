อ่านเพิ่มเติม
08:35 · 20 มีนาคม 2026

Silver ร่วง 7.5% 🚩Gold มุ่งสู่การปิดสัปดาห์ที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่ปี 1983

Open account Download free app
Open account Download free app

ตลาดโลหะมีค่าในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเผชิญแรงขายหนักอย่างผิดปกติ

  • ทองคำ (Gold) ปรับตัวลดลงประมาณ 10% ในรอบสัปดาห์ มุ่งสู่การปิดสัปดาห์ที่แย่ที่สุดตั้งแต่ปี 1983

  • เงิน (Silver) ร่วงเกิน 10% ในวันนี้ก่อนฟื้นตัวเล็กน้อยหลัง “แตะ” แนวรับสำคัญใกล้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (EMA200)

แรงขายเกิดขึ้นแม้ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์สูงและความเสี่ยง stagflation ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งโดยปกติจะสนับสนุนความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย โดยเฉพาะทองคำ แต่โลหะมีค่ากลับปรับตัวเหมือนสินทรัพย์ตาม momentum ลดลงพร้อมกับพันธบัตรและดัชนีหุ้น

ปัจจัยนี้เกี่ยวข้องกับความคาดหวังที่เปลี่ยนไปเกี่ยวกับนโยบายของ Federal Reserve

  • การคาดการณ์การลดดอกเบี้ยถูกเลื่อนไปถึงช่วงฤดูใบไม้ร่วง ส่งผลบวกต่อทั้งดอลลาร์สหรัฐและผลตอบแทนพันธบัตร

  • ขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงย้ำมุมมองว่าธนาคารกลาง รวมถึง Fed จะระมัดระวังในการผ่อนคลายนโยบายการเงินเนื่องจากความเสี่ยงเงินเฟ้อยังคงสูง

กราฟ SILVER และ GOLD (D1)

  • เงินหยุดการปรับตัวลดลงหลังแตะ EMA200 (เส้นสีแดง)

  • แท่งเทียนรายวันวันนี้มี “ไส้ล่าง” ยาวขึ้น แสดงถึงความต้องการในระดับนี้

  • อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเงินมีการใช้งานทางอุตสาหกรรมสูง จึงอาจยังอ่อนไหวต่อแรงช็อกที่ขับเคลื่อนโดยราคาน้ำมัน ซึ่งอาจชะลอเศรษฐกิจโลกและความต้องการอุตสาหกรรมโดยรวม

 

แหล่งที่มา: xStation5

สำหรับ ทองคำ (Gold) ราคาตอบสนองต่อแนวรับทั้งจาก EMA200 (เส้นสีแดง) และโซนแรงขายก่อนหน้านี้ช่วงปลายเดือนมกราคม-ต้นเดือนกุมภาพันธ์ (ประมาณ 4,500 ดอลลาร์ต่อออนซ์)

  • การฟื้นตัวจากระดับปัจจุบันอาจเปิดทางสู่การทดสอบ 5,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์

  • ในขณะเดียวกัน การปรับฐานลึกลงไปอีกอาจดันราคาลงใกล้ 4,000 ดอลลาร์ ซึ่งเคยมีแรงตอบสนองราคาที่แข็งแกร่งในฤดูใบไม้ร่วง 2025

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย
เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก