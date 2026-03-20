Silver ร่วง 7.5% 🚩Gold มุ่งสู่การปิดสัปดาห์ที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่ปี 1983

ตลาดโลหะมีค่าในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเผชิญแรงขายหนักอย่างผิดปกติ
ทองคำ (Gold) ปรับตัวลดลงประมาณ 10% ในรอบสัปดาห์ มุ่งสู่การปิดสัปดาห์ที่แย่ที่สุดตั้งแต่ปี 1983
เงิน (Silver) ร่วงเกิน 10% ในวันนี้ก่อนฟื้นตัวเล็กน้อยหลัง “แตะ” แนวรับสำคัญใกล้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (EMA200)
แรงขายเกิดขึ้นแม้ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์สูงและความเสี่ยง stagflation ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งโดยปกติจะสนับสนุนความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย โดยเฉพาะทองคำ แต่โลหะมีค่ากลับปรับตัวเหมือนสินทรัพย์ตาม momentum ลดลงพร้อมกับพันธบัตรและดัชนีหุ้น
ปัจจัยนี้เกี่ยวข้องกับความคาดหวังที่เปลี่ยนไปเกี่ยวกับนโยบายของ Federal Reserve
การคาดการณ์การลดดอกเบี้ยถูกเลื่อนไปถึงช่วงฤดูใบไม้ร่วง ส่งผลบวกต่อทั้งดอลลาร์สหรัฐและผลตอบแทนพันธบัตร
ขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงย้ำมุมมองว่าธนาคารกลาง รวมถึง Fed จะระมัดระวังในการผ่อนคลายนโยบายการเงินเนื่องจากความเสี่ยงเงินเฟ้อยังคงสูง
กราฟ SILVER และ GOLD (D1)
เงินหยุดการปรับตัวลดลงหลังแตะ EMA200 (เส้นสีแดง)
แท่งเทียนรายวันวันนี้มี “ไส้ล่าง” ยาวขึ้น แสดงถึงความต้องการในระดับนี้
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเงินมีการใช้งานทางอุตสาหกรรมสูง จึงอาจยังอ่อนไหวต่อแรงช็อกที่ขับเคลื่อนโดยราคาน้ำมัน ซึ่งอาจชะลอเศรษฐกิจโลกและความต้องการอุตสาหกรรมโดยรวม
แหล่งที่มา: xStation5
สำหรับ ทองคำ (Gold) ราคาตอบสนองต่อแนวรับทั้งจาก EMA200 (เส้นสีแดง) และโซนแรงขายก่อนหน้านี้ช่วงปลายเดือนมกราคม-ต้นเดือนกุมภาพันธ์ (ประมาณ 4,500 ดอลลาร์ต่อออนซ์)
การฟื้นตัวจากระดับปัจจุบันอาจเปิดทางสู่การทดสอบ 5,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ในขณะเดียวกัน การปรับฐานลึกลงไปอีกอาจดันราคาลงใกล้ 4,000 ดอลลาร์ ซึ่งเคยมีแรงตอบสนองราคาที่แข็งแกร่งในฤดูใบไม้ร่วง 2025
Source: xStation5
🔴LIVE: ทองเป็น Safe Haven จริงหรือไม่
หุ้นยุโรปฟื้นตัว หลังราคาน้ำมันใกล้ระดับ 110 ดอลลาร์สหรัฐ
EURUSD อยู่ภายใต้แรงกดดันจากธนาคารกลางสหรัฐ อ่าวเปอร์เซีย และเงินเฟ้อ
สรุปข่าวเช้า 20 มี.ค.