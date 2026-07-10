ปฏิทินเศรษฐกิจ: SK Hynix และข้อมูลตลาดแรงงานแคนาดา คือไฮไลต์สำคัญของวันนี้ 💡

สกุลเงินดิจิทัลและสินค้าโภคภัณฑ์เป็นกลุ่มที่ปรับตัวขึ้นโดดเด่นในช่วงเริ่มต้นการซื้อขายวันนี้ ขณะที่ดัชนีหุ้นหลักยังคงเคลื่อนไหวในแดนลบเล็กน้อย ก่อนการเปิดตลาดหุ้นยุโรป
ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญประจำวันนี้
วันนี้ตลาดจะจับตาข้อมูลเงินเฟ้อจากยุโรปเป็นหลัก โดยตัวเลข CPI และ HICP ของเยอรมนีสำหรับเดือนมิถุนายนยืนยันผลสุดท้ายที่
- CPI: 2.3% YoY
- HICP: 2.4% YoY
ลดลงจากเดือนพฤษภาคมที่อยู่ที่ 2.6% และ 2.7% ตามลำดับ
เวลา 09:00 น. จะมีการประกาศ ดัชนี CPI ของสาธารณรัฐเช็ก โดยตลาดคาดว่าจะชะลอลงสู่ 1.5% YoY จาก 2.1% YoY
ตัวเลขดังกล่าว สอดคล้องกับแนวโน้มเงินเฟ้อที่ชะลอตัวในภูมิภาค หลังจากโปแลนด์รายงานเงินเฟ้อที่ 2.5% YoY และผู้ว่าการธนาคารกลางโปแลนด์ Adam Glapiński ส่งสัญญาณเชิงผ่อนคลายเมื่อวานนี้
ในช่วงบ่าย เวลา 14:30 น. ตลาดจะหันไปจับตา รายงานตลาดแรงงานของแคนาดา
นักวิเคราะห์คาดว่าจะมีการจ้างงานใหม่เพียง 10,000 ตำแหน่ง ลดลงอย่างมากจาก 87,800 ตำแหน่ง ในเดือนก่อน
หากตัวเลขออกมาต่ำกว่าคาด อาจยิ่งเพิ่มความคาดหวังว่าธนาคารกลางแคนาดา (BoC) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในระยะข้างหน้า
แหล่งที่มา: xStation
ภาพรวมความเชื่อมั่นของตลาดก่อนเปิดการซื้อขาย
Bitcoin ปรับตัวขึ้น 1.00% เคลื่อนไหวในกรอบ 63,760–63,950 ดอลลาร์ สะท้อนบรรยากาศเชิงบวกในตลาดคริปโทเคอร์เรนซีที่ต่อเนื่องจากช่วงหลายวันที่ผ่านมา
ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 0.57% อยู่ที่ 72.22–72.28 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ Brent ปรับตัวขึ้น 0.49% อยู่ที่ 76.42–76.47 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล โดยได้รับแรงหนุนจากความตึงเครียดบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ หลังจากฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ราคา Silver ปรับตัวขึ้น 0.30%
ส่วน Gold ปรับตัวลดลงเล็กน้อย 0.27% มาอยู่ที่ประมาณ 4,112 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งสะท้อนว่าความต้องการถือครองสินทรัพย์ปลอดภัยยังอยู่ในระดับจำกัด เมื่อเทียบกับช่วงหลายสัปดาห์ก่อน
ดัชนีและคู่สกุลเงินที่มีความผันผวนสูงสุด
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของดัชนีหุ้นสหรัฐฯ เคลื่อนไหวในแดนลบอย่างชัดเจน
- US100 ลดลง 0.37%
- US500 ลดลง 0.16%
นับเป็นการอ่อนตัวหลังจากตลาดฟื้นตัวแข็งแกร่งเมื่อวันพฤหัสบดี ซึ่งได้รับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์
ด้านฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นยุโรปยังเคลื่อนไหวค่อนข้างทรงตัว
- UK100 เพิ่มขึ้น 0.36%
- DE40, EU50 และ SPA35 ปรับตัวลดลงเพียง 0.07–0.26%
ในตลาดอัตราแลกเปลี่ยน USDJPY มีความเคลื่อนไหวโดดเด่นที่สุด โดยลดลง 0.45% มาอยู่ที่ 161.60 สะท้อนการแข็งค่าของเงินเยน หลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังญี่ปุ่น Katayama ประกาศแผนเพิ่มการลงทุนของกองทุนบำนาญ GPIF ในสินทรัพย์ภายในประเทศ
หุ้นรายบริษัทที่ต้องจับตา
ไฮไลต์สำคัญของการซื้อขายวันนี้คือการเข้าจดทะเบียนในตลาด Nasdaq ของ SK Hynix ผ่านการออก ADR
การเสนอขายได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม โดยมีความต้องการซื้อสูงกว่าจำนวนเสนอขายมากกว่า 7 เท่า และคาดว่าจะสามารถระดมทุนได้สูงถึง 24.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
นอกจากนี้ ตลาดยังจับตาผลประกอบการรายไตรมาสของ Delta Air Lines ซึ่งคาดว่าจะเป็นตัวกำหนดทิศทางของหุ้นกลุ่มสายการบินในช่วงเริ่มต้นการซื้อขายของตลาดสหรัฐฯ วันนี้
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