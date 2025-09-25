อ่านเพิ่มเติม

ข่าวเด่น: SNB ไม่ปรับอัตราดอกเบี้ย ยังคงอยู่ที่ 0%

16:16 25 กันยายน 2025

08:30 น. BST, สวิตเซอร์แลนด์ – การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ SNB (ไตรมาส 3) สำหรับเดือนธันวาคม:

จริง: 0.00%; คาดการณ์: 0.00%; ก่อนหน้า: 0.00%

เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยง

เปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ

ธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์ (SNB) คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0% (เงินฝาก sight ได้ดอกเบี้ยตามอัตรานโยบายจนถึงระดับกำหนด โดยมีส่วนลด 0.25 จุดเปอร์เซ็นต์เหนือระดับนั้น) และยังพร้อมเข้ามาแทรกแซงในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา (FX) หากจำเป็น อัตราเงินเฟ้อปรับขึ้นเล็กน้อยเป็น 0.2% แต่แรงกดดันโดยรวมยังคงไม่เปลี่ยนแปลง คาดการณ์ยังอยู่ในกรอบความมั่นคงด้านราคา โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 0.2% (2025), 0.5% (2026) และ 0.7% (2027) สมมติอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ 0%

การเติบโตของเศรษฐกิจโลกอ่อนตัวลงท่ามกลางภาษีของสหรัฐฯ และความไม่แน่นอน และเศรษฐกิจสวิตเซอร์แลนด์ในไตรมาส 2 ชะลอตัวหลังจากไตรมาส 1 ที่แข็งแกร่ง อัตราการว่างงานปรับสูงขึ้นเล็กน้อย ภาษีส่งผลกระทบต่อการส่งออกและการลงทุนโดยเฉพาะเครื่องจักรและการผลิตนาฬิกา ดังนั้น SNB ยังคาดการณ์การเติบโต GDP ที่ 1–1.5% ในปี 2025 และต่ำกว่า 1% เล็กน้อยในปี 2026 โดยความเสี่ยงส่วนใหญ่เกี่ยวกับนโยบายการค้าของสหรัฐฯ และสภาพเศรษฐกิจโลก

 

 

หุ้น:
กลับไป

ข่าวในตลาดการเงิน

26.09.2025
16:34

กาแฟดีดตัวขึ้น 2.5% หลังสต็อก ICE ร่วงลง 📈

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า กาแฟอาราบิก้า (COFFEE) บน ICE วันนี้พุ่งขึ้นเกือบ 2.5% กลายเป็นสินค้าเกษตรที่ทำผลงานดีที่สุด แรงหนุนหลักมาจาก สต็อกกาแฟที่ ICE ลดลงอย่างมาก การลดลงอย่างรวดเร็วของสต็อก...

 16:29

ตลาดเด่นวันนี้ : EURUSD

ยูโรวันนี้เป็นสกุลเงินที่แข็งค่าที่สุดในกลุ่ม G10 โดยฟื้นตัวขึ้นประมาณ 0.15% เมื่อเทียบกับดอลลาร์ หลังจากที่เผชิญแรงปรับฐานรุนแรงที่สุดในรอบสองเดือนติดต่อกันสองวัน...

 15:16

ข่าวเด่น: GDP สเปนออกมาดีกว่าคาดการณ์

ข้อมูลสำคัญ: GDP (รายไตรมาส) (Q2): 0.8% (คาดการณ์ 0.7%; ก่อนหน้า 0.6%) GDP (รายปี): 3.1% (คาดการณ์ 2.8%; ก่อนหน้า 2.8%) ตัวเลข...
ข่าวเพิ่มเติม

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก