ข่าวเด่น: SNB ไม่ปรับอัตราดอกเบี้ย ยังคงอยู่ที่ 0%

08:30 น. BST, สวิตเซอร์แลนด์ – การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ SNB (ไตรมาส 3) สำหรับเดือนธันวาคม:
จริง: 0.00%; คาดการณ์: 0.00%; ก่อนหน้า: 0.00%
ธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์ (SNB) คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0% (เงินฝาก sight ได้ดอกเบี้ยตามอัตรานโยบายจนถึงระดับกำหนด โดยมีส่วนลด 0.25 จุดเปอร์เซ็นต์เหนือระดับนั้น) และยังพร้อมเข้ามาแทรกแซงในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา (FX) หากจำเป็น อัตราเงินเฟ้อปรับขึ้นเล็กน้อยเป็น 0.2% แต่แรงกดดันโดยรวมยังคงไม่เปลี่ยนแปลง คาดการณ์ยังอยู่ในกรอบความมั่นคงด้านราคา โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 0.2% (2025), 0.5% (2026) และ 0.7% (2027) สมมติอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ 0%
การเติบโตของเศรษฐกิจโลกอ่อนตัวลงท่ามกลางภาษีของสหรัฐฯ และความไม่แน่นอน และเศรษฐกิจสวิตเซอร์แลนด์ในไตรมาส 2 ชะลอตัวหลังจากไตรมาส 1 ที่แข็งแกร่ง อัตราการว่างงานปรับสูงขึ้นเล็กน้อย ภาษีส่งผลกระทบต่อการส่งออกและการลงทุนโดยเฉพาะเครื่องจักรและการผลิตนาฬิกา ดังนั้น SNB ยังคาดการณ์การเติบโต GDP ที่ 1–1.5% ในปี 2025 และต่ำกว่า 1% เล็กน้อยในปี 2026 โดยความเสี่ยงส่วนใหญ่เกี่ยวกับนโยบายการค้าของสหรัฐฯ และสภาพเศรษฐกิจโลก