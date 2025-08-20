SoftBank เข้าซื้อหุ้น Intel หุ้นปรับตัวขึ้น 5%

หุ้น Intel (INTC.US) ปรับตัวขึ้นกว่า 5% ก่อนเปิดตลาดวอลล์สตรีท หลังมีข่าวว่า SoftBank จะลงทุน 2 พันล้านดอลลาร์ ในผู้ผลิตชิปสหรัฐ โดย SoftBank จะซื้อหุ้นที่ราคา 23 ดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าราคาปิดล่าสุดเล็กน้อย การลงทุนครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อความเชื่อมั่นใน Intel หลังหลายปีที่บริษัทเสียส่วนแบ่งในตลาดชิป AI ให้กับ Nvidia และ TSMC
สำหรับ SoftBank การลงทุนครั้งนี้ช่วยขยายการถือหุ้นในสหรัฐฯ ร่วมกับการถือหุ้นใน Arm Holdings และการลงทุนในโครงการ Stargate นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่าในช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลโดนัลด์ ทรัมป์ กำลังพิจารณาเข้าถือหุ้น Intel สูงสุด 10% โดยแปลงเงินอุดหนุนภายใต้ CHIPS Act เป็นหุ้น แต่ข่าวดังกล่าวเคยกดดันราคาหุ้นในช่วงนั้น
ที่มา: xStation