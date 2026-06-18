SpaceX คือฟองสบู่หรือไม่? นักลงทุนได้สะท้อน “อนาคตอันยิ่งใหญ่” เข้าไปในราคาแล้ว

SpaceX เป็นฟองสบู่หรือไม่? นักลงทุนได้ “price in” อนาคตอันยิ่งใหญ่ไปแล้วหรือยัง
- ธุรกิจด้านอวกาศของ Elon Musk ยังคงครองพาดหัวข่าวการเงินอย่างต่อเนื่อง และมีเหตุผลรองรับอยู่ไม่น้อย โดย SpaceX ซึ่งเข้าตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน ปัจจุบันมีมูลค่าบริษัทมากกว่า 2.6 ล้านล้านดอลลาร์ แซงหน้า Amazon ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนขนาดยักษ์ที่มีกำไรสุทธิในปี 2025 ถึง 77.7 พันล้านดอลลาร์
- ในทางกลับกัน SpaceX รายงานผลขาดทุนทางบัญชีมากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 ขณะที่ปี 2024 มีกำไรไม่ถึง 1 พันล้านดอลลาร์ คำถามจึงเกิดขึ้นว่า นี่คือ “ฟองสบู่” หรือเป็นเพียงโครงสร้างการประเมินมูลค่าของบริษัทเชิงยุทธศาสตร์ที่ขับเคลื่อนด้วยอนาคต? และคำตอบทั้งสองอาจไม่ได้ขัดแย้งกันโดยสิ้นเชิง
การประเมินมูลค่าไม่ใช่วิทยาศาสตร์ตายตัว
- ตำราการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานให้แนวทางที่เป็นประโยชน์ แต่ไม่ได้เป็นกฎตายตัวทางคณิตศาสตร์ในการกำหนดมูลค่าหุ้น นักลงทุนทุกคนรู้ดีว่ากรอบการวิเคราะห์มีความสำคัญ แต่ในความเป็นจริง ตลาดมักสะท้อนพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนจากโมเดลดั้งเดิมอย่างมีนัยสำคัญ
- ปัจจุบัน นักลงทุนบางส่วนยินดีซื้อหุ้น SpaceX ที่ระดับมูลค่าซึ่งคิดเป็น 150–200 เท่าของรายได้ (sales multiple) ซึ่งถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับมาตรฐานตลาดทั่วไป
- คำถามคือ: มีเหตุผลรองรับความคาดหวังนี้หรือไม่?
- SpaceX มีเทคโนโลยีจรวดที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ ซึ่งช่วยลดต้นทุนการปล่อยจรวดอย่างมีนัยสำคัญ และลดอุปสรรคในการขยายกิจกรรมออกนอกโลก จุดนี้เองที่ทำให้บริษัทมีความแตกต่างจากคู่แข่งอย่างชัดเจน
- นอกจากนี้ อุตสาหกรรมอวกาศยังมี barrier to entry สูงมาก คู่แข่งรายใหม่ต้องเผชิญทั้งความเสี่ยงด้านเทคนิค ความล้มเหลว และต้นทุนมหาศาลที่อาจใช้เวลาหลายสิบปีกว่าจะสร้างความสามารถแข่งขันได้จริง
เมื่อ “วิสัยทัศน์” กลายเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่า
- เมื่อรวมโครงการในอนาคต เช่น ศูนย์ข้อมูลนอกโลก การขยาย AI และโครงสร้างพื้นฐานในอวกาศเข้ามาในสมการ การประเมินมูลค่าก็ยิ่งซับซ้อนและมีลักษณะเชิงคาดการณ์มากขึ้น
- อุตสาหกรรมอวกาศมีศักยภาพระยะยาวมหาศาล แต่การตีมูลค่าปัจจุบันให้กับโครงการที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง เช่น บนดวงจันทร์ ดาวอังคาร หรือ data center ในวงโคจร ถือเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง
- ปัญหาคือ รายได้จากโครงการเหล่านี้ยังแทบไม่มีในปัจจุบัน ในลักษณะเดียวกับ Tesla ในอดีต นักลงทุนกำลังให้มูลค่ากับ “อนาคตที่ยังไม่แน่นอน” ราวกับว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแล้ว
ความไม่สมดุลระหว่างราคาและพื้นฐาน
ที่มูลค่ากว่า 2.66 ล้านล้านดอลลาร์ เทียบกับรายได้ปี 2025 เพียง 18.67 พันล้านดอลลาร์ SpaceX แทบไม่มี margin of error เหลืออยู่เลย นักลงทุนกำลังสะท้อนสมมติฐานการเติบโตแบบเกือบสมบูรณ์แบบในหลายธุรกิจพร้อมกัน
แรงเก็งกำไรมีบทบาทสำคัญ
ความต้องการลงทุนใน SpaceX ไม่ได้มาจากปัจจัยพื้นฐานเพียงอย่างเดียว แต่ส่วนหนึ่งมาจาก momentum trading และการเก็งกำไรในธีมการเติบโตระยะยาว
เมื่อรวมกับ free float ที่ค่อนข้างจำกัด ทำให้แรงซื้อกระจุกตัว และเพิ่มความผันผวนของราคาอย่างรุนแรง
สัญญาณของ “ฟองสบู่”
ในหลายมิติ มูลค่าของ SpaceX มีลักษณะคล้ายฟองสบู่เชิงเก็งกำไร แต่ไม่ได้หมายความว่าตลาดต้องพังทันที
ตราบใดที่นักลงทุนยังเชื่อใน narrative ราคาอาจยังคงสูงต่อไป หรือแม้กระทั่งปรับขึ้นได้อีก อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นเมื่อการคาดหวังเริ่มห่างไกลจากความเป็นจริงมากเกินไป
บทสรุป
แม้ SpaceX จะเป็นบริษัทที่มีเทคโนโลยีและข้อได้เปรียบเชิงโครงสร้างที่แข็งแกร่ง แต่คำถามสำคัญยังคงอยู่ที่ “ราคาปัจจุบันสะท้อนอนาคตไปไกลแค่ไหนแล้ว”
และเมื่อทุกอย่างถูก price in ไปหมดแล้ว สิ่งเดียวที่ตลาดเหลือให้ตอบคือ
“จะมีอะไรใหม่ที่ดีกว่าความคาดหวังเดิมได้อีกหรือไม่”
SpaceX (SPCX.US) share price chart
Source: xStation5
Eryk Szmyd Financial Markets Analyst, XTB
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