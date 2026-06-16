หุ้น SpaceX พุ่งต่อเนื่อง 🔼 เพิ่มขึ้นเกือบ 30% นับตั้งแต่ IPO ที่สร้างสถิติใหม่

หุ้น SpaceX ปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วเกือบ 30% นับตั้งแต่วันเปิดตัวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา และขนาดของการปรับขึ้นครั้งนี้ถือว่าน่าทึ่งอย่างมาก
หุ้นยังคงปรับขึ้นอีก 3% ในช่วง premarket ของวันนี้ โดยเข้าใกล้ระดับ 200 ดอลลาร์ และสะท้อนมูลค่าตลาดราว 2.6 ล้านล้านดอลลาร์ ในขณะเดียวกัน กลุ่มนักวิจารณ์ที่มองว่ามูลค่าหุ้นได้ “หลุดออกจากความเป็นจริง” ยังคงออกมาแสดงความเห็น แต่ท้ายที่สุดแล้วพวกเขาไม่ใช่ผู้ที่กำลังเข้าซื้อหุ้นนี้อยู่
“ไม่มีราคาสูงสุดของหุ้น” และผู้สนับสนุนแนวคิด “การปฏิวัติอวกาศ” ดูเหมือนจะพร้อมจ่ายในทุกระดับราคาเพื่อถือหุ้นในบริษัทเรือธงของ Elon Musk
SpaceX: การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเป็นเรื่องยาก
กรณีขาขึ้น (bull case) ของหุ้นนี้ตั้งอยู่บนเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ ความเป็นผู้นำของ SpaceX ในธุรกิจการปล่อยดาวเทียมสู่วงโคจร อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดที่สูงมากสำหรับคู่แข่ง ศักยภาพด้านเทคโนโลยี และความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของเครือข่าย Starlink
ความขัดแย้งในยูเครนเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณค่าการใช้งานจริงของ Starlink ปัจจัยทั้งหมดนี้ เมื่อรวมกับเสน่ห์ส่วนตัวของ Elon Musk วิสัยทัศน์ที่ทะเยอทะยาน และพันธกิจของบริษัทที่ดึงดูดนักลงทุนได้มากกว่ามิติทางการเงินเพียงอย่างเดียว ทำให้เกิด “พรีเมียมด้านมูลค่า” ที่สูงมาก ซึ่งยากจะอธิบายด้วยการวิเคราะห์พื้นฐานแบบดั้งเดิม
อย่างไรก็ตาม นั่นไม่ได้หมายความว่าหุ้นจะไม่สามารถปรับขึ้นต่อได้ หรือจะนำไปสู่ความล้มเหลวในอนาคตโดยอัตโนมัติ เป็นไปได้อย่างยิ่งว่า SpaceX อาจยังคงท้าทายกรอบการประเมินมูลค่าแบบเดิมต่อไปอีกระยะหนึ่ง
แต่หากบรรยากาศตลาดโดยรวมแย่ลง ความเป็นจริงทางเศรษฐกิจอาจตามทันบริษัทในที่สุด ผู้บริหารภายในยังอยู่ภายใต้ข้อจำกัดการขายหุ้น (lock-up) และจะไม่สามารถขายหุ้นได้อีกหลายเดือน หากราคาหุ้น SpaceX เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจากระดับปัจจุบันที่ 400 ดอลลาร์ต่อหุ้น มูลค่าตลาดของบริษัทจะสูงกว่า Nvidia โดยสมมติว่าปัจจัยอื่นคงที่
อย่างไรก็ตาม SpaceX รายงานผลขาดทุนสุทธิ 4.94 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 หลังจากมีกำไรสุทธิน้อยกว่า 800 ล้านดอลลาร์ในปี 2024 ในขณะที่ Nvidia สร้างกำไรสุทธิมากกว่า 120 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 เพียงปีเดียว คิดเป็นการเติบโต 64% ต่อปี
เป็นเรื่องยากที่จะประเมินว่าราคาหุ้น SpaceX จะไปได้ไกลแค่ไหน และมูลค่า 3 ล้านล้านดอลลาร์จะเกิดขึ้นได้ในระยะเวลาอันใกล้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือ จากระดับที่สูงมากในปัจจุบัน ทุกการปรับตัวขึ้นเพิ่มเติมกำลังทำให้เรื่องราวนี้เข้าไปสู่พื้นที่ที่นักลงทุนจำนวนมากมองว่าเริ่ม “หลุดจากกรอบการประเมินมูลค่าแบบดั้งเดิม”
การรายงานผลในรูปแบบของตัวเอง?
หลังจากการเข้าตลาดครั้งแรก SpaceX ดูเหมือนต้องการกำหนดกติกาใหม่ของการสื่อสารกับนักลงทุน บริษัทมีแผนจะเผยแพร่ผลประกอบการเฉพาะบนเว็บไซต์ของบริษัทและบน X โดยไม่ใช้บริการของสำนักข่าวการเงินแบบดั้งเดิม
นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบมาตรฐานที่บริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่ใช้ ซึ่งมักกระจายข่าวผลประกอบการผ่านระบบข่าวทางการเงินและผู้ให้บริการข้อมูลการลงทุน สำหรับนักลงทุน นี่หมายถึงการพึ่งพาช่องทางสื่อสารที่บริษัทควบคุมโดยตรงมากขึ้น
สำหรับ SpaceX กลยุทธ์นี้ช่วยให้บริษัทควบคุมการสื่อสาร จังหวะเวลา และการนำเสนอข้อมูลได้มากขึ้น แต่ข้อเสียคือผู้เข้าร่วมตลาดบางส่วน โดยเฉพาะผู้ที่พึ่งพาระบบข้อมูลการเงินแบบดั้งเดิม อาจเข้าถึงข้อมูลได้ยากขึ้น
แนวทางนี้สอดคล้องกับสไตล์การสื่อสารของ Elon Musk ที่มักเลือกสื่อสารโดยตรงกับนักลงทุนและสาธารณะผ่าน X มากกว่าสื่อการเงินแบบเดิม
face reduced accessibility to corporate disclosures. The decision is consistent with Elon Musk's broader communication style, which has long favored direct engagement with investors and the public through X rather than conventional media channels.
SpaceX shares (SPCX.US), M1 timeframe
หุ้น SpaceX (SPCX.US), กรอบเวลา M1
Source: xStation5
Eryk Szmyd นักวิเคราะห์การเงิน, XTB
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