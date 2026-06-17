  
09:10 · 17 มิถุนายน 2026

🚀 SpaceX เข้าซื้อ Cursor มูลค่า 60,000 ล้านดอลลาร์: ทำไม Elon Musk ถึงต้องการ Cursor มากขนาดนี้?

🚀 SpaceX ซื้อ Cursor 6 หมื่นล้านดอลลาร์

ทำไม Elon Musk ถึงยอมจ่ายแพงขนาดนี้?

  • หลายคนรู้จัก SpaceX ในฐานะบริษัทอวกาศ
  • แต่หลังดีลล่าสุด มันอาจไม่ใช่ "บริษัทอวกาศ" อีกต่อไป
  • เมื่อ SpaceX ประกาศเข้าซื้อ Cursor ผู้พัฒนา AI Coding Assistant ชื่อดัง ด้วยมูลค่ามหาศาลถึง 60,000 ล้านดอลลาร์ ตลาดเริ่มตั้งคำถามทันทีว่า
  • Elon Musk มองเห็นอะไรใน Cursor?

Cursor ไม่ใช่แค่เครื่องมือเขียนโค้ด

  • ในหมู่นักพัฒนา Cursor กลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือ AI ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก
  • แทนที่จะเขียนโค้ดทุกบรรทัดด้วยตัวเอง
  • นักพัฒนาสามารถทำงานร่วมกับ AI เพื่อสร้างซอฟต์แวร์ได้เร็วขึ้นอย่างมหาศาล
  • หลายคนเชื่อว่าอนาคตของ AI จะไม่ได้วัดกันแค่ว่าใครมีโมเดลที่ฉลาดที่สุด
  • แต่จะวัดกันว่าใครสามารถเปลี่ยน AI ให้กลายเป็น "ผลผลิต" ได้จริง
  • และ Cursor คือหนึ่งในผู้นำของโลกใบนั้น

Musk กำลังสร้างอาณาจักร AI?

  • ก่อนหน้านี้ Musk ได้ก่อตั้ง xAI
  • ลงทุนสร้าง Data Center ขนาดใหญ่
  • และพัฒนาโมเดล AI ของตัวเองอย่างต่อเนื่อง
  • การซื้อ Cursor จึงดูเหมือนเป็นอีกชิ้นส่วนสำคัญของจิ๊กซอว์

เพราะผู้เล่น AI รายใหญ่ในวันนี้ต่างต้องการควบคุมทุกอย่างด้วยตัวเอง

✅ โมเดล AI

✅ Data Center

✅ แพลตฟอร์ม

✅ แอปพลิเคชันที่ผู้ใช้ใช้งานจริง

Cursor เติมเต็มภาพนี้ได้อย่างสมบูรณ์

ทำไม SpaceX ถึงได้ประโยชน์?

เบื้องหลังธุรกิจของ SpaceX เต็มไปด้วยซอฟต์แวร์

ทั้งระบบปล่อยจรวด

เครือข่าย Starlink

ระบบอัตโนมัติ

รวมถึงโครงการ AI ในอนาคต

หากทีมวิศวกรสามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ได้เร็วขึ้น

นั่นหมายถึงต้นทุนที่ลดลง และนวัตกรรมที่เกิดขึ้นเร็วกว่าเดิม

60,000 ล้านดอลลาร์ แพงเกินไปหรือไม่?

  • แน่นอนว่าตัวเลขนี้สูงมาก
  • และสะท้อนว่าตลาดกำลังเดิมพันกับการเติบโตในอนาคต
  • แต่ในโลก AI ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
  • ผู้ชนะในวันนี้ อาจกลายเป็นผู้แพ้ในวันพรุ่งนี้ได้เช่นกัน
  • นั่นคือความเสี่ยงที่ SpaceX กำลังยอมรับ

ดีลที่อาจเปลี่ยนอนาคตของ SpaceX

  • ที่ผ่านมา SpaceX ถูกจดจำในฐานะบริษัทจรวด
  • แต่หลังจากนี้ อาจถึงเวลาที่นักลงทุนต้องเริ่มมองบริษัทในอีกมุมหนึ่ง
  • ไม่ใช่แค่ "ผู้นำด้านอวกาศ"
  • แต่อาจเป็นหนึ่งในผู้เล่นรายใหญ่ของโลก AI ด้วย
  • และในอีกหลายปีข้างหน้า
  • ดีล Cursor อาจถูกจดจำในฐานะจุดเปลี่ยนสำคัญ
  • ไม่ต่างจากวันที่จรวด Falcon ถูกปล่อยขึ้นสู่อวกาศสำเร็จเป็นครั้งแรก 🚀

 

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