  
20:00 · 11 มิถุนายน 2026

🚀 วิเคราะห์ SpaceX ก่อนการ IPO

SpaceX กำลังเตรียมเข้าสู่หนึ่งใน IPO ที่ได้รับการจับตามองมากที่สุดในโลกบนตลาด NASDAQ

ชมวิดีโอวิเคราะห์ล่าสุดเกี่ยวกับโอกาสการลงทุน แนวโน้มราคา และสิ่งที่นักลงทุนควรรู้ก่อนตลาดเปิด เพื่อเตรียมลงทุนใน SPCX.US บน XTB ได้ตั้งแต่วันซื้อขายวันแรก

 

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