สรุปข่าวเช้า

14:19 21 สิงหาคม 2025
  • Wall Street ปิดลบเมื่อวานนี้ แม้ว่าการขาดทุนในช่วงต้นวันบางส่วนจะถูกชดเชยเมื่อ นักลงทุนเริ่ม “ซื้อเมื่อราคาลง” (S&P 500: -0.24%, Nasdaq: -0.67%, DJIA: +0.04%, Russell 2000: -0.32%) การขายหุ้นเทคโนโลยีสิ้นสุดลงแล้วในตลาดเอเชีย ขณะที่ US100 ทรงตัว
  • ผู้ว่าการ Fed Lisa Cook, ที่ถูกกล่าวหาว่า ปลอมเอกสารคำขอกู้เงิน, กล่าวว่าเธอจะไม่ยอมให้ รัฐบาลของ Donald Trump ข่มขู่ให้ลาออกจากตำแหน่งที่ Fed Cook เพิ่มว่าเธอกำลังรวบรวมเอกสารที่ถูกต้องเพื่อ ตอบทุกคำถามอย่างละเอียด
  • ความเชื่อมั่นในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกผสมผสาน แม้หุ้นเทคโนโลยีจะมี แนวโน้มเชิงบวก ดัชนี MSCI Asia Pacific กว้าง -0.5% เช่นเดียวกับตลาดใน ปักกิ่ง (CHN.cash: -0.3%), ฮ่องกง (HK.cash: -0.3%) และ โตเกียว (JP225: -0.6%) ในขณะที่ดัชนีใน อินเดีย (Nifty 50: +0.3%), เกาหลีใต้ (Kospi: +0.4%), สิงคโปร์ (SG20cash: +0.3%) และ ออสเตรเลีย (AU200.cash: +0.7%) กำลังเพิ่มขึ้น
  • หุ้น Biomed ในจีนปรับตัวขึ้น หลัง นายกรัฐมนตรี Li Qiang กล่าวว่าควรเพิ่มการสนับสนุน R&D ในภาคนี้
  • นิวซีแลนด์รายงานขาดดุลการค้าครั้งแรก (-NZD 578m) ตั้งแต่เดือนมกราคม การส่งออกเติบโตแต่ ช้ากว่าการนำเข้า ส่งผลให้ ดุลการค้าขาดดุล
  • ประธาน RBNZ Christian Hawkesby กล่าวว่า ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่สูงขึ้นและการลดอัตราดอกเบี้ย กำลังช่วยสนับสนุน เศรษฐกิจนิวซีแลนด์
  • Composite PMI ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้นเป็น 54.9 ในเดือนสิงหาคม (ก่อนหน้า 53.9) กิจกรรมเร่งตัวทั้งใน การผลิตและบริการ การจ้างงานเพิ่มขึ้นชัดเจนเนื่องจากงานที่ต้องทำเพิ่มขึ้น ขณะที่ กิจกรรมส่งออกฟื้นตัว แม้มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับศุลกากร
  • ในญี่ปุ่น Composite PMI เพิ่มเป็น 51.9 (ก่อนหน้า 51.6) แสดงถึง การเติบโตเร็วที่สุดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ผลลัพธ์มาจาก ภาคบริการเป็นหลัก ขณะที่ การลดลงของการผลิตแทบจะหยุด ช่วยโดย กำลังผลิตโรงงานที่สูงขึ้น
  • ความผันผวนของตลาด Forex จำกัดในช่วงเริ่มต้นของเซสชัน ดัชนีดอลลาร์ (USDIDX) ทรงตัว สกุลเงิน G10 ที่อ่อนแอที่สุด ขณะนี้คือ ฟรังก์สวิส (USDCHF) และ ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUDUSD) -0.1% เทียบกับดอลลาร์ EURUSD ทรงตัวที่ 1.164
  • OIL.WTI เพิ่มขึ้น 0.3% ขณะที่ NATGAS Futures ทรงตัวหลัง rollover ทองคำลดลง 0.3% อยู่ที่ $3,340 ต่อออนซ์ ขณะที่เงินทรงตัว
  • ในตลาดคริปโต ความ pessimism ยังคงครองตลาด Bitcoin ลดลง 0.3% อยู่ที่ $114,100, Ethereum -0.75% อยู่ที่ $4,315 ขณะที่ Chainlink (-3%), Polygon (-1.6%) และ Ripple (-1.3%) ก็ลดลงด้วย
12.09.2025
20:00

 17:14

