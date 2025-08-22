สรุปข่าวเช้า

- ตลาดหุ้นเอเชีย-แปซิฟิกปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในวันนี้ ยกเว้นดัชนีญี่ปุ่น JP225 (-0.25%) และออสเตรเลีย AU200.cash (-0.35%) ขณะที่ดัชนีอื่น ๆ อยู่ในแดนบวก โดยดัชนีหุ้นจีนปรับตัวเพิ่มขึ้นระหว่าง 0.20% ถึง 0.95%
- ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) และดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ต่างปรับตัวแข็งค่า ดอลลาร์ออสเตรเลียได้รับแรงหนุนจากความเชื่อมั่นที่ดีขึ้น ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งแกร่งจากข้อมูล PMI ที่แข็งแกร่งโดยรวม ตลาด FX อยู่ในกรอบแคบก่อนคำกล่าวของพาวเวลล์ที่ Jackson Hole นักลงทุนมีความระมัดระวังและความอยากเสี่ยงจำกัด
- ตลาดคาดว่าพาวเวลล์จะเน้นการตัดสินใจตามข้อมูล โดยไม่ให้สัญญาณชัดเจนเกี่ยวกับการตัดสินใจในเดือนกันยายน หลังจากความคิดเห็นเชิงเข้มงวดของเฟดและตัวเลข PMI ที่แข็งแกร่ง นักลงทุนได้ลดความน่าจะเป็นของการลดอัตราดอกเบี้ย 25 bps ในเดือนกันยายนเหลือ 73.3% อย่างไรก็ตาม Goldman Sachs คาดว่าพาวเวลล์อาจส่งสัญญาณผ่อนคลาย เปิดทางให้มีการลดอัตราดอกเบี้ยสามครั้งเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน
- ประธานเฟดบอสตัน Susan Collins แสดงท่าทีเปิดกว้างต่อการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน พร้อมเตือนว่าภาษีศุลกากรอาจส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคและทำให้ตลาดแรงงานอ่อนแอลง ขณะเดียวกัน Austan Goolsbee จากเฟดชิคาโกกล่าวว่าการประชุม FOMC เดือนกันยายนยังคง “เปิด” โดยอ้างถึงสัญญาณเศรษฐกิจที่ผสมผสานและความเสี่ยงภาวะเงินเฟ้อชะลอตัวพร้อมกัน
- ในฝั่งบริษัท Nvidia CEO ของบริษัทขอบคุณหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐที่อนุมัติการส่งออกชิป H20 ไปจีน พร้อมเน้นว่าผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีภัยต่อความมั่นคงของชาติ เขายืนยันว่าการเจรจากับรัฐบาลสหรัฐเกี่ยวกับชิป AI รุ่นใหม่ยังดำเนินอยู่ แต่เน้นว่าการตัดสินใจขั้นสุดท้ายขึ้นอยู่กับหน่วยงานกำกับดูแล นอกจากนี้ Nvidia จะจัดงาน GTC ครั้งแรกที่วอชิงตัน แสดงถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัฐบาลสหรัฐ
- สำหรับญี่ปุ่น ดัชนี CPI แกนกลางอยู่ที่ 3.1% ต่อปี (คาดการณ์ 3.0%, ก่อนหน้า 3.3%) ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปชะลอตัว
