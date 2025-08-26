สรุปข่าวเช้า

- หุ้นในภูมิภาค APAC ส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง หลังจากเซสชันตลาดโลกที่อ่อนแอเมื่อวาน แม้จะมีการตอบรับเชิงบวกต่อคำกล่าวของ Powell ในวันศุกร์
- ฟิวเจอร์สดัชนียุโรป แสดงแนวโน้มเปิดตลาดต่ำกว่า โดย สัญญาฟิวเจอร์ส Euro Stoxx 50 (EU50) ลดลงเกือบ 0.4%
- อัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD ยังคงเหนือ 1.16; USD/JPY อยู่ราว 148 ยูโรเป็นสกุลเงินที่แข็งค่าที่สุดในขณะนี้ ขณะที่ ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) อ่อนค่ามากขึ้น
- ทรัมป์ขู่เก็บภาษีเพิ่มเติม กับประเทศที่เรียกเก็บภาษีดิจิทัลหรือมีข้อกำหนดที่ถือว่าเลือกปฏิบัติต่อบริษัทเทคโนโลยีสหรัฐ หากมาตรการเหล่านี้ไม่ถูกยกเลิก สหรัฐจะใช้มาตรการจำกัดการส่งออกเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์ รวมถึงเก็บภาษีสินค้าส่งออกจากประเทศเหล่านี้ไปยังสหรัฐ
- ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศปลด Lisa Cook ทันที จากตำแหน่งสมาชิก คณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐ (Fed)
- Lisa Cook ปฏิเสธข้อกล่าวหา โดยระบุว่าไม่มีเหตุผลที่จะถูกปลดและไม่ได้มีเจตนาลาออก; ประธานาธิบดีไม่มีอำนาจตามกฎหมายในการปลดเธอ Cook ตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปที่ Fed
- RBA ยังคงเห็นความเสี่ยงสำคัญ ที่เกิดจากนโยบายภาษีสหรัฐในรายงานการประชุม แม้ว่าสถานการณ์ร้ายแรงที่สุดยังไม่เกิดขึ้น
- คณะกรรมการ RBA ประเมินว่าอาจจำเป็นต้องลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ในปีข้างหน้า – มีข้อถกเถียงทั้งการปรับลดแบบค่อยเป็นค่อยไปและแบบรวดเร็ว
- สถานการณ์ตลาดแรงงานยังคงค่อนข้างตึงตัว เงินเฟ้อสูงกว่าเป้าหมายเล็กน้อย และอุปสงค์ในประเทศเติบโต นโยบายการเงินปัจจุบันถูกอธิบายว่าค่อนข้างจำกัด มีการถกเถียงว่าควรปรับลดอัตราดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไปหรือเร็วขึ้น – การตัดสินใจขึ้นอยู่กับข้อมูลจากเศรษฐกิจโลก
- RBA พิจารณาเร่งการลดพอร์ตพันธบัตร แต่เห็นว่าไม่จำเป็นในขณะนี้
- ในช่วงต้นวัน เราเห็นราคาสินค้าโภคภัณฑ์พลังงาน (ก๊าซธรรมชาติและน้ำมันดิบ) ปรับตัวลดลงอย่างแพร่หลาย ขณะที่ โลหะมีค่าเพิ่มขึ้น ท่ามกลางความไม่แน่นอนของตลาด
- เหตุการณ์สำคัญวันนี้ ได้แก่: คำสั่งซื้อสินค้าคงทนสหรัฐ (ก.ค.), ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค Conference Board (ส.ค.), คาดการณ์ GDP Atlanta Fed, รายงานการประชุม Riksbank, การตัดสินใจ NBH (ฮังการี), การเจรจาโครงการนิวเคลียร์อิหร่าน, สุนทรพจน์ของสมาชิก Fed & BoE, การประมูลพันธบัตรในอิตาลีและสหรัฐ
