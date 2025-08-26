อ่านเพิ่มเติม

สรุปข่าวเช้า

13:48 26 สิงหาคม 2025
  • หุ้นในภูมิภาค APAC ส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง หลังจากเซสชันตลาดโลกที่อ่อนแอเมื่อวาน แม้จะมีการตอบรับเชิงบวกต่อคำกล่าวของ Powell ในวันศุกร์
  • ฟิวเจอร์สดัชนียุโรป แสดงแนวโน้มเปิดตลาดต่ำกว่า โดย สัญญาฟิวเจอร์ส Euro Stoxx 50 (EU50) ลดลงเกือบ 0.4%
  • อัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD ยังคงเหนือ 1.16; USD/JPY อยู่ราว 148 ยูโรเป็นสกุลเงินที่แข็งค่าที่สุดในขณะนี้ ขณะที่ ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) อ่อนค่ามากขึ้น
  • ทรัมป์ขู่เก็บภาษีเพิ่มเติม กับประเทศที่เรียกเก็บภาษีดิจิทัลหรือมีข้อกำหนดที่ถือว่าเลือกปฏิบัติต่อบริษัทเทคโนโลยีสหรัฐ หากมาตรการเหล่านี้ไม่ถูกยกเลิก สหรัฐจะใช้มาตรการจำกัดการส่งออกเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์ รวมถึงเก็บภาษีสินค้าส่งออกจากประเทศเหล่านี้ไปยังสหรัฐ
  • ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศปลด Lisa Cook ทันที จากตำแหน่งสมาชิก คณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐ (Fed)
  • Lisa Cook ปฏิเสธข้อกล่าวหา โดยระบุว่าไม่มีเหตุผลที่จะถูกปลดและไม่ได้มีเจตนาลาออก; ประธานาธิบดีไม่มีอำนาจตามกฎหมายในการปลดเธอ Cook ตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปที่ Fed
  • RBA ยังคงเห็นความเสี่ยงสำคัญ ที่เกิดจากนโยบายภาษีสหรัฐในรายงานการประชุม แม้ว่าสถานการณ์ร้ายแรงที่สุดยังไม่เกิดขึ้น
  • คณะกรรมการ RBA ประเมินว่าอาจจำเป็นต้องลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ในปีข้างหน้า – มีข้อถกเถียงทั้งการปรับลดแบบค่อยเป็นค่อยไปและแบบรวดเร็ว
  • สถานการณ์ตลาดแรงงานยังคงค่อนข้างตึงตัว เงินเฟ้อสูงกว่าเป้าหมายเล็กน้อย และอุปสงค์ในประเทศเติบโต นโยบายการเงินปัจจุบันถูกอธิบายว่าค่อนข้างจำกัด มีการถกเถียงว่าควรปรับลดอัตราดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไปหรือเร็วขึ้น – การตัดสินใจขึ้นอยู่กับข้อมูลจากเศรษฐกิจโลก
  • RBA พิจารณาเร่งการลดพอร์ตพันธบัตร แต่เห็นว่าไม่จำเป็นในขณะนี้
  • ในช่วงต้นวัน เราเห็นราคาสินค้าโภคภัณฑ์พลังงาน (ก๊าซธรรมชาติและน้ำมันดิบ) ปรับตัวลดลงอย่างแพร่หลาย ขณะที่ โลหะมีค่าเพิ่มขึ้น ท่ามกลางความไม่แน่นอนของตลาด
  • เหตุการณ์สำคัญวันนี้ ได้แก่: คำสั่งซื้อสินค้าคงทนสหรัฐ (ก.ค.), ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค Conference Board (ส.ค.), คาดการณ์ GDP Atlanta Fed, รายงานการประชุม Riksbank, การตัดสินใจ NBH (ฮังการี), การเจรจาโครงการนิวเคลียร์อิหร่าน, สุนทรพจน์ของสมาชิก Fed & BoE, การประมูลพันธบัตรในอิตาลีและสหรัฐ
หุ้น:
กลับไป

ข่าวในตลาดการเงิน

12.09.2025
20:00

🎁 โปรพิเศษ! โบนัส 20% 🎁

⏰ เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง18/09 👉 คลิกดูรายละเอียด & เข้าร่วมตอนนี้เลย! *หมายเหตุ: โปรโมชั่นนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

 17:14

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดจับตาดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ และการคาดการณ์เงินเฟ้อ

การซื้อขายวันนี้ในยุโรปและสหรัฐฯ การซื้อขายวันนี้จะไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ แต่สิ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจคือ ผลสำรวจเบื้องต้นเดือนกันยายนจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน...

 13:14

ข่าวเด่น: การประมาณการ GDP ของสหราชอาณาจักรปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ตัวเลขการผลิตออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

สหราชอาณาจักร (UK) การผลิตภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Production) YoY: +0.2% (ก่อนหน้า 0.0%) MoM: -1.3% (คาด 0.1%, ก่อนหน้า...
ข่าวเพิ่มเติม

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก