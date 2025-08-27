สรุปข่าวเช้า

อ่านเพิ่มเติม

  • หุ้นเทคโนโลยีในเอเชียปรับตัวขึ้น หลังจากการซื้อขายที่บวกในวอลล์สตรีทเมื่อวานนี้ นำโดยความคาดหมายของนักลงทุนต่อ ผลประกอบการของ Nvidia เพื่อประเมินความต้องการชิปและว่าการฟื้นตัวของตลาดโลกตั้งแต่เดือนเมษายนสามารถดำเนินต่อได้หรือไม่ Nvidia จะรายงานผลประกอบการหลังตลาดสหรัฐปิด โดยราคาหุ้นอยู่ใกล้ระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH)
  • AI ยังคงเป็นจุดสนใจ โดยหุ้น Cambricon ของจีนพุ่งขึ้นสูงสุด 8.2% ทำระดับสูงสุดใหม่ หลังรายงานกำไรแข็งแกร่ง ขณะที่หุ้น Nikon กระโดด 21% หลังมีรายงานว่า EssilorLuxottica (ผู้ผลิต Ray-Ban) อาจเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้น
  • ฟิวเจอร์หุ้นสหรัฐและยุโรปปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย ก่อนรายงานของ Nvidia อย่างไรก็ตาม ความรู้สึกโดยรวมในเอเชีย (นอกกลุ่มเทค) อ่อนแอกว่า ดัชนีหุ้นจีนปรับตัวลดลงมากที่สุดวันนี้
  • ดัชนีดอลลาร์ปรับตัวขึ้น 0.2% พลิกกลับหลังจากที่ลดลงในวันอังคาร ซึ่งเกี่ยวข้องกับ การเคลื่อนไหวของทรัมป์ในการถอดผู้ว่าการ Fed Lisa Cook
  • ทองคำปรับตัวลดลงเกือบ 0.5%
  • พันธบัตรรัฐบาลคงตัว หลังจากที่ลดลงก่อนหน้านี้ในระยะยาวของสหรัฐ ฝรั่งเศส และสหราชอาณาจักร
  • CPI ของออสเตรเลียร้อนแรงกว่าคาด เพิ่มขึ้น 2.8% ในเดือนกรกฎาคม เทียบกับคาดการณ์ 2.3% และ 1.9% ก่อนหน้า
  • งานก่อสร้างเพิ่มขึ้น 3% ต่อไตรมาส เทียบกับคาดการณ์ 1% และ 0% ก่อนหน้า
  • แม้ข้อมูลจะมีแนวโน้ม กดดันเงินเฟ้อ แต่ AUD แข็งค่าเพียงเล็กน้อยเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ
  • ราคาน้ำมันทรงตัว หลังวอชิงตันประกาศ เก็บภาษีใหม่ต่ออินเดีย
  • US API Crude Oil Stock Change: -0.974M (คาด -1.7M, ก่อนหน้า -2.4M)
  • ข้อมูลกำไรอุตสาหกรรมจีนชี้ว่าการลดลงช้าลงในเดือนกรกฎาคม บ่งชี้ว่า มาตรการควบคุมกำลังผลิตส่วนเกินอาจช่วยลดแรงกดดันลง
  • ทรัมป์ประกาศเก็บภาษี 50% กับสินค้าที่เลือกจากอินเดีย เป็นระดับ ภาษีที่รุนแรงที่สุดในเอเชีย เพื่อตอบโต้การซื้อ น้ำมันรัสเซียของอินเดีย ซึ่งสะท้อนถึง การเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในความสัมพันธ์สหรัฐ–อินเดีย

 

12.09.2025
20:00

 17:14

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดจับตาดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ และการคาดการณ์เงินเฟ้อ

การซื้อขายวันนี้ในยุโรปและสหรัฐฯ การซื้อขายวันนี้จะไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ แต่สิ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจคือ ผลสำรวจเบื้องต้นเดือนกันยายนจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน...

 13:14

ข่าวเด่น: การประมาณการ GDP ของสหราชอาณาจักรปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ตัวเลขการผลิตออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

สหราชอาณาจักร (UK) การผลิตภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Production) YoY: +0.2% (ก่อนหน้า 0.0%) MoM: -1.3% (คาด 0.1%, ก่อนหน้า...
ข่าวเพิ่มเติม

