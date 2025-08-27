สรุปข่าวเช้า

- หุ้นเทคโนโลยีในเอเชียปรับตัวขึ้น หลังจากการซื้อขายที่บวกในวอลล์สตรีทเมื่อวานนี้ นำโดยความคาดหมายของนักลงทุนต่อ ผลประกอบการของ Nvidia เพื่อประเมินความต้องการชิปและว่าการฟื้นตัวของตลาดโลกตั้งแต่เดือนเมษายนสามารถดำเนินต่อได้หรือไม่ Nvidia จะรายงานผลประกอบการหลังตลาดสหรัฐปิด โดยราคาหุ้นอยู่ใกล้ระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH)
- AI ยังคงเป็นจุดสนใจ โดยหุ้น Cambricon ของจีนพุ่งขึ้นสูงสุด 8.2% ทำระดับสูงสุดใหม่ หลังรายงานกำไรแข็งแกร่ง ขณะที่หุ้น Nikon กระโดด 21% หลังมีรายงานว่า EssilorLuxottica (ผู้ผลิต Ray-Ban) อาจเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้น
- ฟิวเจอร์หุ้นสหรัฐและยุโรปปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย ก่อนรายงานของ Nvidia อย่างไรก็ตาม ความรู้สึกโดยรวมในเอเชีย (นอกกลุ่มเทค) อ่อนแอกว่า ดัชนีหุ้นจีนปรับตัวลดลงมากที่สุดวันนี้
- ดัชนีดอลลาร์ปรับตัวขึ้น 0.2% พลิกกลับหลังจากที่ลดลงในวันอังคาร ซึ่งเกี่ยวข้องกับ การเคลื่อนไหวของทรัมป์ในการถอดผู้ว่าการ Fed Lisa Cook
- ทองคำปรับตัวลดลงเกือบ 0.5%
- พันธบัตรรัฐบาลคงตัว หลังจากที่ลดลงก่อนหน้านี้ในระยะยาวของสหรัฐ ฝรั่งเศส และสหราชอาณาจักร
- CPI ของออสเตรเลียร้อนแรงกว่าคาด เพิ่มขึ้น 2.8% ในเดือนกรกฎาคม เทียบกับคาดการณ์ 2.3% และ 1.9% ก่อนหน้า
- งานก่อสร้างเพิ่มขึ้น 3% ต่อไตรมาส เทียบกับคาดการณ์ 1% และ 0% ก่อนหน้า
- แม้ข้อมูลจะมีแนวโน้ม กดดันเงินเฟ้อ แต่ AUD แข็งค่าเพียงเล็กน้อยเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ
- ราคาน้ำมันทรงตัว หลังวอชิงตันประกาศ เก็บภาษีใหม่ต่ออินเดีย
- US API Crude Oil Stock Change: -0.974M (คาด -1.7M, ก่อนหน้า -2.4M)
- ข้อมูลกำไรอุตสาหกรรมจีนชี้ว่าการลดลงช้าลงในเดือนกรกฎาคม บ่งชี้ว่า มาตรการควบคุมกำลังผลิตส่วนเกินอาจช่วยลดแรงกดดันลง
- ทรัมป์ประกาศเก็บภาษี 50% กับสินค้าที่เลือกจากอินเดีย เป็นระดับ ภาษีที่รุนแรงที่สุดในเอเชีย เพื่อตอบโต้การซื้อ น้ำมันรัสเซียของอินเดีย ซึ่งสะท้อนถึง การเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในความสัมพันธ์สหรัฐ–อินเดีย