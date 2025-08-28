สรุปข่าวเช้า

อ่านเพิ่มเติม

  • Stocks hold momentum: การคาดการณ์ยอดขายที่อ่อนแอของ Nvidia กดดันตลาดในช่วงสั้น แต่ การฟื้นตัวโดยรวมยังคงแข็งแกร่ง
  • US100 ปรับขึ้นเกือบ 0.3% วันนี้ ฟื้นตัวหลังจากขาดทุนในช่วงต้น
  • S&P 500 futures ก็ปรับตัวขึ้น หลังจากร่วงลง 0.4% ในช่วงต้น; ดัชนีปิดที่ ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อวันพุธ
  • หุ้น Nvidia ร่วงเกือบ 3% ในการซื้อขายนอกเวลาหลังจากรายได้จาก data center ต่ำกว่าคาด ($41.1 พันล้าน vs $41.29 พันล้านที่คาด) อย่างไรก็ตาม CEO Jensen Huang เน้นถึงความต้องการที่แข็งแกร่งในโซลูชัน AI
  • European equities: ฟิวเจอร์สเพิ่มขึ้น 0.2%, ในขณะที่หุ้นเทคโนโลยีจีนดีดตัวแรง
  • Chipmakers พุ่งขึ้น; SMIC กระโดด 12% หลังจากมีรายงานเกี่ยวกับการเพิ่มกำลังการผลิตชิป AI ในปี 2026
  • Dollar index ลดลงเป็นวันที่สามติดต่อกัน
  • พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุสั้นอ่อนตัว; อัตราผลตอบแทนพันธบัตร 2 ปี ขยับขึ้น 1 จุดเป็น 3.62%
  • Oil ลดลงเนื่องจากนักลงทุนไม่สนแรงกดดันของสหรัฐที่มีต่ออินเดียให้ลดการนำเข้าน้ำมันดิบจากรัสเซีย
  • Japan: ความต้องการอ่อนแอในการประมูลพันธบัตรอายุ 2 ปี เนื่องจากนักลงทุนเตรียมรับมือกับ การปรับขึ้นดอกเบี้ยของ BoJ
  • India: หุ้นร่วงลงมากถึง 0.8% หลังจาก มาตรการภาษีของ Trump ต่อการส่งออกไปสหรัฐ มีผลบังคับใช้
หุ้น:
