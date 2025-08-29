สรุปข่าวเช้า

สหรัฐฯ
ดัชนีหลักปิดบวกเมื่อคืนนี้: S&P 500 +0.32%, Nasdaq +0.53%
อย่างไรก็ตาม สัญญาล่วงหน้าบ่งชี้การอ่อนตัว: US500 -0.07%, US100 -0.15%
หุ้น Nvidia -0.79% หลังงบออกมาดีกว่าคาดเล็กน้อย แต่ยังเผชิญแรงขาย
ยุโรป
ฟิวเจอร์สดัชนียุโรปอ่อนตัวก่อนเปิดตลาด:
DE40 -0.11%
FRA40 -0.03% (แม้ยังมีความเสี่ยงการเมืองต่อเนื่อง)
เอเชีย
ตลาดโดยรวมเป็นบวก:
CH50cash +0.93%, CHN.cash +0.11%
JP225 -0.3% หลัง Morgan Stanley เตือนความเสี่ยงตลาดจีน
สินค้าโภคภัณฑ์ & ภูมิรัฐศาสตร์
น้ำมันดิบ ดีดกลับเหนือ $64/บาร์เรล
ความไม่แน่นอนยังคงอยู่ หลังเยอรมนีมองว่าไม่น่ามีการพบกันระหว่าง Putin – Zelensky ในเร็ว ๆ นี้
สหรัฐฯ – ข้อมูลเศรษฐกิจ
ตลาดจับตา Core PCE (ก.ค.) คาด +2.9% YoY
หากไม่เกินคาด มีโอกาสสูงขึ้นที่ Fed จะลดดอกเบี้ย ก.ย. (ตลาดให้ความน่าจะเป็น 85%)
Christopher Waller ชี้ดอกเบี้ยสหรัฐฯ กำลังเข้าสู่ระดับ Neutral แต่ความเร็วในการปรับลดคือสิ่งสำคัญ
ญี่ปุ่น
อัตราการว่างงานลดลง → บวกต่อแนวโน้มขึ้นดอกเบี้ย
เงินเฟ้อโตเกียว ชะลอลง: 2.5% YoY (จาก 2.9%)
การผลิตภาคอุตสาหกรรม -1.6% MoM (แย่กว่าคาด -1.1%)
ยอดค้าปลีก +0.3% YoY (ต่ำกว่าคาด +1.8%)
ค่าเงิน
EUR/USD ยังคงเหนือ 1.16 แต่ต่ำกว่า 1.17
คริปโต & ทองคำ
Bitcoin กลับมาอ่อนตัว ทดสอบแนว $110,000
ทองคำ ยืนเหนือ $3,400/ออนซ์
หากเงินเฟ้อสหรัฐฯ ต่ำกว่าคาด → มีโอกาสทดสอบใกล้ All-time High
หากเงินเฟ้อสูงกว่าคาด → เสี่ยงเจอแรงขาย
มุมมองวันนี้
เป็นวันสุดท้ายของเดือน → อาจเกิดความผันผวนสูง
จับตาตลาดที่มีแนวโน้มชัดเจน เช่น หุ้นสหรัฐฯ และทองคำ
สุดสัปดาห์นี้ รอตัวเลข PMI จีน