สรุปข่าวเช้า

สหรัฐฯ

  • ดัชนีหลักปิดบวกเมื่อคืนนี้: S&P 500 +0.32%, Nasdaq +0.53%

  • อย่างไรก็ตาม สัญญาล่วงหน้าบ่งชี้การอ่อนตัว: US500 -0.07%, US100 -0.15%

  • หุ้น Nvidia -0.79% หลังงบออกมาดีกว่าคาดเล็กน้อย แต่ยังเผชิญแรงขาย

ยุโรป

  • ฟิวเจอร์สดัชนียุโรปอ่อนตัวก่อนเปิดตลาด:

    • DE40 -0.11%

    • FRA40 -0.03% (แม้ยังมีความเสี่ยงการเมืองต่อเนื่อง)

เอเชีย

  • ตลาดโดยรวมเป็นบวก:

    • CH50cash +0.93%, CHN.cash +0.11%

    • JP225 -0.3% หลัง Morgan Stanley เตือนความเสี่ยงตลาดจีน

สินค้าโภคภัณฑ์ & ภูมิรัฐศาสตร์

  • น้ำมันดิบ ดีดกลับเหนือ $64/บาร์เรล

  • ความไม่แน่นอนยังคงอยู่ หลังเยอรมนีมองว่าไม่น่ามีการพบกันระหว่าง Putin – Zelensky ในเร็ว ๆ นี้

สหรัฐฯ – ข้อมูลเศรษฐกิจ

  • ตลาดจับตา Core PCE (ก.ค.) คาด +2.9% YoY

  • หากไม่เกินคาด มีโอกาสสูงขึ้นที่ Fed จะลดดอกเบี้ย ก.ย. (ตลาดให้ความน่าจะเป็น 85%)

  • Christopher Waller ชี้ดอกเบี้ยสหรัฐฯ กำลังเข้าสู่ระดับ Neutral แต่ความเร็วในการปรับลดคือสิ่งสำคัญ

ญี่ปุ่น

  • อัตราการว่างงานลดลง → บวกต่อแนวโน้มขึ้นดอกเบี้ย

  • เงินเฟ้อโตเกียว ชะลอลง: 2.5% YoY (จาก 2.9%)

  • การผลิตภาคอุตสาหกรรม -1.6% MoM (แย่กว่าคาด -1.1%)

  • ยอดค้าปลีก +0.3% YoY (ต่ำกว่าคาด +1.8%)

ค่าเงิน

  • EUR/USD ยังคงเหนือ 1.16 แต่ต่ำกว่า 1.17

คริปโต & ทองคำ

  • Bitcoin กลับมาอ่อนตัว ทดสอบแนว $110,000

  • ทองคำ ยืนเหนือ $3,400/ออนซ์

    • หากเงินเฟ้อสหรัฐฯ ต่ำกว่าคาด → มีโอกาสทดสอบใกล้ All-time High

    • หากเงินเฟ้อสูงกว่าคาด → เสี่ยงเจอแรงขาย

มุมมองวันนี้

  • เป็นวันสุดท้ายของเดือน → อาจเกิดความผันผวนสูง

  • จับตาตลาดที่มีแนวโน้มชัดเจน เช่น หุ้นสหรัฐฯ และทองคำ

  • สุดสัปดาห์นี้ รอตัวเลข PMI จีน

หุ้น:
