สรุปข่าวเช้า

- ตามรายงาน หน่วยงานกำกับดูแลของจีนกำลังพิจารณามาตรการใหม่เพื่อลดการเก็งกำไรในตลาด รวมถึงการผ่อนคลายข้อจำกัดในการทำชอร์ตเซลและการเปิดตัวเครื่องมือการซื้อขายใหม่ ๆ
- หลังจากมีข่าวนี้ ดัชนีหุ้นจีนปรับตัวลดลง ปัจจุบันร่วงลงระหว่าง 1.20%–1.60%
- โกลด์แมน แซคส์ คาดว่า ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) เดือนสิงหาคมจะเพิ่มขึ้นเพียง +60k ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยมีความเสี่ยงด้านลบจากปัจจัยฤดูกาล
- ธนาคารยังคาดว่า อัตราการว่างงานจะเพิ่มขึ้นเป็น 4.3% ขณะที่ค่าแรงจะเติบโต +0.3% m/m จากปัจจัยด้านปฏิทิน ข้อมูลเหล่านี้จะสนับสนุนแนวโน้มการปรับลดดอกเบี้ยของเฟดในเดือนกันยายน
- ทรัมป์ แสดงความมั่นใจว่าจะมีการบรรลุข้อตกลงสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครน โดยอ้างว่าการเจรจากับ ปูติน และ เซเลนสกี กำลังดำเนินอยู่
- เทสลา ประกาศว่า บริการ Robotaxi rideshare ได้เปิดให้ลูกค้าทั่วไปใช้งานแล้ว หลังจากก่อนหน้านี้จำกัดให้เฉพาะนักลงทุนและอินฟลูเอนเซอร์เท่านั้น
- การบริโภคภาคครัวเรือนในออสเตรเลียเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้น 5.1% y/y ซึ่งเป็นอัตราที่เร็วที่สุดนับตั้งแต่ปลายปี 2023 ยืนยันข้อมูลการบริโภคที่แข็งแกร่งในไตรมาส 2 ที่ประกาศไปเมื่อต้นสัปดาห์ ความแข็งแกร่งของข้อมูลนี้ทำให้ความเป็นไปได้ที่ RBA จะปรับลดดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 29–30 กันยายนลดลง
- อาคาซาวะ หัวหน้าผู้เจรจาการค้าของญี่ปุ่นกล่าวว่า เขาจะเดินทางไปสหรัฐฯ หลังจากจัดการปัญหาด้านเอกสารเสร็จสิ้น โดยจะยังคงผลักดันการปรับภาษีศุลกากรให้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้
- มอร์แกน สแตนลีย์ ระบุว่า คำตัดสินล่าสุดด้านการผูกขาดไม่ได้บั่นทอนความเป็นผู้นำของ Google
- ตลาดคริปโตกำลังเก็งว่า MicroStrategy (MSTR) อาจถูกบรรจุเข้าสู่ดัชนี S&P 500 ในวันศุกร์นี้ โดยบริษัทมีมูลค่าตลาดประมาณ 98 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และถือครอง 636,505 BTC ซึ่งตรงตามเกณฑ์ทั้งหมด
หน้านี้มีการใช้คุกกี้ คุกกี้คือไฟล์ที่จัดเก็บไว้ในเบราว์เซอร์ของคุณและเว็บไซต์ส่วนใหญ่ ใช้เพื่อช่วยปรับประสบการณ์การใช้งานเว็บของคุณให้เป็นส่วนตัว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา คุณสามารถจัดการคุกกี้ได้โดยคลิก "การตั้งค่า" หากคุณยอมรับการใช้คุกกี้ของเรา ให้คลิก "ยอมรับทั้งหมด"