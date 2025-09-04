สรุปข่าวเช้า

อ่านเพิ่มเติม

13:19 4 กันยายน 2025
  • ตามรายงาน หน่วยงานกำกับดูแลของจีนกำลังพิจารณามาตรการใหม่เพื่อลดการเก็งกำไรในตลาด รวมถึงการผ่อนคลายข้อจำกัดในการทำชอร์ตเซลและการเปิดตัวเครื่องมือการซื้อขายใหม่ ๆ
  • หลังจากมีข่าวนี้ ดัชนีหุ้นจีนปรับตัวลดลง ปัจจุบันร่วงลงระหว่าง 1.20%–1.60%
  • โกลด์แมน แซคส์ คาดว่า ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) เดือนสิงหาคมจะเพิ่มขึ้นเพียง +60k ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยมีความเสี่ยงด้านลบจากปัจจัยฤดูกาล
  • ธนาคารยังคาดว่า อัตราการว่างงานจะเพิ่มขึ้นเป็น 4.3% ขณะที่ค่าแรงจะเติบโต +0.3% m/m จากปัจจัยด้านปฏิทิน ข้อมูลเหล่านี้จะสนับสนุนแนวโน้มการปรับลดดอกเบี้ยของเฟดในเดือนกันยายน
  • ทรัมป์ แสดงความมั่นใจว่าจะมีการบรรลุข้อตกลงสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครน โดยอ้างว่าการเจรจากับ ปูติน และ เซเลนสกี กำลังดำเนินอยู่
  • เทสลา ประกาศว่า บริการ Robotaxi rideshare ได้เปิดให้ลูกค้าทั่วไปใช้งานแล้ว หลังจากก่อนหน้านี้จำกัดให้เฉพาะนักลงทุนและอินฟลูเอนเซอร์เท่านั้น
  • การบริโภคภาคครัวเรือนในออสเตรเลียเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้น 5.1% y/y ซึ่งเป็นอัตราที่เร็วที่สุดนับตั้งแต่ปลายปี 2023 ยืนยันข้อมูลการบริโภคที่แข็งแกร่งในไตรมาส 2 ที่ประกาศไปเมื่อต้นสัปดาห์ ความแข็งแกร่งของข้อมูลนี้ทำให้ความเป็นไปได้ที่ RBA จะปรับลดดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 29–30 กันยายนลดลง
  • อาคาซาวะ หัวหน้าผู้เจรจาการค้าของญี่ปุ่นกล่าวว่า เขาจะเดินทางไปสหรัฐฯ หลังจากจัดการปัญหาด้านเอกสารเสร็จสิ้น โดยจะยังคงผลักดันการปรับภาษีศุลกากรให้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้
  • มอร์แกน สแตนลีย์ ระบุว่า คำตัดสินล่าสุดด้านการผูกขาดไม่ได้บั่นทอนความเป็นผู้นำของ Google
  • ตลาดคริปโตกำลังเก็งว่า MicroStrategy (MSTR) อาจถูกบรรจุเข้าสู่ดัชนี S&P 500 ในวันศุกร์นี้ โดยบริษัทมีมูลค่าตลาดประมาณ 98 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และถือครอง 636,505 BTC ซึ่งตรงตามเกณฑ์ทั้งหมด
12.09.2025
20:00

 17:14

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดจับตาดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ และการคาดการณ์เงินเฟ้อ

การซื้อขายวันนี้ในยุโรปและสหรัฐฯ การซื้อขายวันนี้จะไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ แต่สิ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจคือ ผลสำรวจเบื้องต้นเดือนกันยายนจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน...

 13:14

ข่าวเด่น: การประมาณการ GDP ของสหราชอาณาจักรปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ตัวเลขการผลิตออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

สหราชอาณาจักร (UK) การผลิตภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Production) YoY: +0.2% (ก่อนหน้า 0.0%) MoM: -1.3% (คาด 0.1%, ก่อนหน้า...
