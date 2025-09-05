สรุปข่าวเช้า

- Wall Street ปิดตลาดด้วยการปรับตัวขึ้น – S&P 500 และ Dow Jones พุ่งขึ้น 0.8% แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์, Nasdaq เพิ่มขึ้น 1% และ Russell 2000 เพิ่มขึ้น 1.3% การมองบวกมาจากความคาดหวังว่า Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย
- บรรยากาศการลงทุนได้รับแรงหนุนจากข้อมูลตลาดแรงงานที่อ่อนแอในสหรัฐฯ – รายงาน ADP แสดงให้เห็นการจ้างงานที่ชะลอตัว นักลงทุนกำลังรอ รายงานทางการจาก BLS ซึ่งอาจยืนยันความจำเป็นในการลดดอกเบี้ย
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 4 เดือน เพิ่มความน่าสนใจให้กับหุ้น ขณะที่ทองคำยังใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และราคาน้ำมันปรับตัวลงก่อนการประชุม OPEC+
- ที่ญี่ปุ่น ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคออกมาดีกว่าคาด – ค่าจ้างเพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบรายปี และ การใช้จ่ายภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้น 2.2% เมื่อเทียบรายปี
- ในบรรดาหุ้นที่พุ่งขึ้นบน Wall Street American Eagle โดดเด่นด้วยการดีดตัวกว่า 38% จากการคาดการณ์ยอดขายที่แข็งแกร่ง T. Rowe Price ก็ปรับขึ้น (+5.8%) หลังประกาศความร่วมมือกับ Goldman Sachs
- Broadcom ทำผลงานเหนือความคาดหมายในไตรมาส 3 ปี 2025 – รายได้เพิ่มขึ้น 22% YoY แตะ 16 พันล้านดอลลาร์ กำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 1.69 ดอลลาร์ เทียบกับที่คาด 1.66 ดอลลาร์ และ ธุรกิจ AI เติบโต 63% แตะ 5.2 พันล้านดอลลาร์ โดยคาดว่าไตรมาสหน้าแตะ 6.2 พันล้านดอลลาร์ บริษัทประกาศสัญญา AI ใหม่มูลค่า 10 พันล้านดอลลาร์กับ OpenAI และปรับเพิ่มคาดการณ์ไตรมาส 4 เป็น 17.4 พันล้านดอลลาร์ ส่งผลให้หุ้นปรับขึ้น 3–4.6% ในการซื้อขายนอกเวลาทำการ
- ตลาดคริปโทแสดงสัญญาณความระมัดระวัง – Bitcoin เคลื่อนไหวราว 110,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ นักลงทุนเข้าซื้อเมื่อราคาย่อตัว แต่ นักวิเคราะห์เตือนว่าการปิดเหนือ 112,000 ดอลลาร์เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อหลีกเลี่ยงการปรับฐานลึก ขณะเดียวกันการเพิ่มขึ้นของ hashrate ในเครือข่าย Bitcoin บ่งชี้ถึงความมั่นคงด้านเทคโนโลยี แต่ความผันผวนตามฤดูกาลในเดือนกันยายนยังคงสร้างความกังวล
- ราคาทองคำกำลังปรับฐานหลังทำสถิติสูงสุด – นักลงทุนขายทำกำไร รอทิศทางที่ชัดเจนขึ้นจากนโยบายการเงินของ Fed ส่งผลให้ราคาทองคำถอยลงชั่วคราว
