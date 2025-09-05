อ่านเพิ่มเติม

สรุปข่าวเช้า

13:49 5 กันยายน 2025
  • Wall Street ปิดตลาดด้วยการปรับตัวขึ้น – S&P 500 และ Dow Jones พุ่งขึ้น 0.8% แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์, Nasdaq เพิ่มขึ้น 1% และ Russell 2000 เพิ่มขึ้น 1.3% การมองบวกมาจากความคาดหวังว่า Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย
  • บรรยากาศการลงทุนได้รับแรงหนุนจากข้อมูลตลาดแรงงานที่อ่อนแอในสหรัฐฯ – รายงาน ADP แสดงให้เห็นการจ้างงานที่ชะลอตัว นักลงทุนกำลังรอ รายงานทางการจาก BLS ซึ่งอาจยืนยันความจำเป็นในการลดดอกเบี้ย
  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 4 เดือน เพิ่มความน่าสนใจให้กับหุ้น ขณะที่ทองคำยังใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และราคาน้ำมันปรับตัวลงก่อนการประชุม OPEC+
  • ที่ญี่ปุ่น ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคออกมาดีกว่าคาด – ค่าจ้างเพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบรายปี และ การใช้จ่ายภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้น 2.2% เมื่อเทียบรายปี
  • ในบรรดาหุ้นที่พุ่งขึ้นบน Wall Street American Eagle โดดเด่นด้วยการดีดตัวกว่า 38% จากการคาดการณ์ยอดขายที่แข็งแกร่ง T. Rowe Price ก็ปรับขึ้น (+5.8%) หลังประกาศความร่วมมือกับ Goldman Sachs
  • Broadcom ทำผลงานเหนือความคาดหมายในไตรมาส 3 ปี 2025 – รายได้เพิ่มขึ้น 22% YoY แตะ 16 พันล้านดอลลาร์ กำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 1.69 ดอลลาร์ เทียบกับที่คาด 1.66 ดอลลาร์ และ ธุรกิจ AI เติบโต 63% แตะ 5.2 พันล้านดอลลาร์ โดยคาดว่าไตรมาสหน้าแตะ 6.2 พันล้านดอลลาร์ บริษัทประกาศสัญญา AI ใหม่มูลค่า 10 พันล้านดอลลาร์กับ OpenAI และปรับเพิ่มคาดการณ์ไตรมาส 4 เป็น 17.4 พันล้านดอลลาร์ ส่งผลให้หุ้นปรับขึ้น 3–4.6% ในการซื้อขายนอกเวลาทำการ
  • ตลาดคริปโทแสดงสัญญาณความระมัดระวัง – Bitcoin เคลื่อนไหวราว 110,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ นักลงทุนเข้าซื้อเมื่อราคาย่อตัว แต่ นักวิเคราะห์เตือนว่าการปิดเหนือ 112,000 ดอลลาร์เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อหลีกเลี่ยงการปรับฐานลึก ขณะเดียวกันการเพิ่มขึ้นของ hashrate ในเครือข่าย Bitcoin บ่งชี้ถึงความมั่นคงด้านเทคโนโลยี แต่ความผันผวนตามฤดูกาลในเดือนกันยายนยังคงสร้างความกังวล
  • ราคาทองคำกำลังปรับฐานหลังทำสถิติสูงสุด – นักลงทุนขายทำกำไร รอทิศทางที่ชัดเจนขึ้นจากนโยบายการเงินของ Fed ส่งผลให้ราคาทองคำถอยลงชั่วคราว
หุ้น:
กลับไป

ข่าวในตลาดการเงิน

12.09.2025
20:00

🎁 โปรพิเศษ! โบนัส 20% 🎁

⏰ เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง18/09 👉 คลิกดูรายละเอียด & เข้าร่วมตอนนี้เลย! *หมายเหตุ: โปรโมชั่นนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

 17:14

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดจับตาดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ และการคาดการณ์เงินเฟ้อ

การซื้อขายวันนี้ในยุโรปและสหรัฐฯ การซื้อขายวันนี้จะไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ แต่สิ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจคือ ผลสำรวจเบื้องต้นเดือนกันยายนจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน...

 13:14

ข่าวเด่น: การประมาณการ GDP ของสหราชอาณาจักรปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ตัวเลขการผลิตออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

สหราชอาณาจักร (UK) การผลิตภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Production) YoY: +0.2% (ก่อนหน้า 0.0%) MoM: -1.3% (คาด 0.1%, ก่อนหน้า...
ข่าวเพิ่มเติม

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก