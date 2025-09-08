อ่านเพิ่มเติม

สรุปข่าวเช้า

13:16 8 กันยายน 2025

อัพเดตตลาดเอเชีย – ช่วงเช้าวันจันทร์

  • หุ้น: ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวขึ้นเล็กน้อย Nikkei ของญี่ปุ่น +1.5% หลังตัวเลข GDP ปรับขึ้นเกินคาด และความไม่แน่นอนจากการลาออกของนายกรัฐมนตรีอิชิบะ ส่วนจีนปรับตัวขึ้นเล็กน้อยแม้ตัวเลขการค้าต่างประเทศน่าผิดหวัง ฮ่องกงปรับขึ้น ส่วนออสเตรเลียลดลงเล็กน้อย

  • ค่าเงิน: เยนอ่อนค่าหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในญี่ปุ่น (USD/JPY ทะลุ 148.57) สกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์อ่อนค่า ยูโรคงตัว ดอลลาร์สหรัฐลดลงเล็กน้อยหลังตัวเลขแรงงานสหรัฐอ่อนแอ หยวนจีนคงตัวแม้กังวลเรื่องการส่งออก

  • ข้อมูลเศรษฐกิจ:

    • GDP ญี่ปุ่นไตรมาส 2 ปรับขึ้นเป็น 2.2% ต่อปี (0.5% ต่อไตรมาส) สูงกว่าที่คาดการณ์ ชี้การบริโภคภาคเอกชนเพิ่มขึ้น เป็นไตรมาสที่ 5 ติดต่อกันที่เศรษฐกิจขยายตัว

    • ข้อมูลการค้าจีนเดือนสิงหาคม การส่งออกเพิ่มขึ้นแต่ต่ำกว่าคาด การส่งออกไปสหรัฐลดลง 33% YoY แสดงผลกระทบด้านลบจากภาษี

  • สินค้าโภคภัณฑ์: ราคาทองยังสูง (~3,600 ดอลลาร์/ออนซ์) เนื่องจากจีนซื้อทอง น้ำมันปรับตัวขึ้น แม้ OPEC+ เปลี่ยนนโยบายการผลิต สัญญา NATGAS เพิ่มขึ้นกว่า 3%

  • OPEC+: ประกาศเพิ่มการผลิตในเดือนตุลาคม ตามกลยุทธ์ตลาดของซาอุดีอาระเบีย

  • ธนาคารประชาชนจีน: เพิ่มสำรองทองเดือนสิงหาคม 0.06 ล้านออนซ์ เป็นเดือนที่ 10 ติดต่อกัน รวมสำรองทองทั้งหมด 74.02 ล้านออนซ์ตั้งแต่เริ่มซื้ออีกครั้งเมื่อพฤศจิกายนปีที่แล้ว

  • คริปโตเคอร์เรนซี: มีความคาดหวังในเชิงบวก Bitcoin แทบไม่เปลี่ยน แต่หลายเหรียญ Altcoin ปรับตัวขึ้นเช่น Dogecoin +3.5%, Sandbox +2%

หุ้น:
กลับไป

ข่าวในตลาดการเงิน

12.09.2025
20:00

🎁 โปรพิเศษ! โบนัส 20% 🎁

⏰ เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง18/09 👉 คลิกดูรายละเอียด & เข้าร่วมตอนนี้เลย! *หมายเหตุ: โปรโมชั่นนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

 17:14

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดจับตาดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ และการคาดการณ์เงินเฟ้อ

การซื้อขายวันนี้ในยุโรปและสหรัฐฯ การซื้อขายวันนี้จะไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ แต่สิ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจคือ ผลสำรวจเบื้องต้นเดือนกันยายนจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน...

 13:14

ข่าวเด่น: การประมาณการ GDP ของสหราชอาณาจักรปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ตัวเลขการผลิตออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

สหราชอาณาจักร (UK) การผลิตภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Production) YoY: +0.2% (ก่อนหน้า 0.0%) MoM: -1.3% (คาด 0.1%, ก่อนหน้า...
ข่าวเพิ่มเติม

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก