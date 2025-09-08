สรุปข่าวเช้า

อัพเดตตลาดเอเชีย – ช่วงเช้าวันจันทร์
-
หุ้น: ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวขึ้นเล็กน้อย Nikkei ของญี่ปุ่น +1.5% หลังตัวเลข GDP ปรับขึ้นเกินคาด และความไม่แน่นอนจากการลาออกของนายกรัฐมนตรีอิชิบะ ส่วนจีนปรับตัวขึ้นเล็กน้อยแม้ตัวเลขการค้าต่างประเทศน่าผิดหวัง ฮ่องกงปรับขึ้น ส่วนออสเตรเลียลดลงเล็กน้อย
-
ค่าเงิน: เยนอ่อนค่าหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในญี่ปุ่น (USD/JPY ทะลุ 148.57) สกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์อ่อนค่า ยูโรคงตัว ดอลลาร์สหรัฐลดลงเล็กน้อยหลังตัวเลขแรงงานสหรัฐอ่อนแอ หยวนจีนคงตัวแม้กังวลเรื่องการส่งออก
-
ข้อมูลเศรษฐกิจ:
-
GDP ญี่ปุ่นไตรมาส 2 ปรับขึ้นเป็น 2.2% ต่อปี (0.5% ต่อไตรมาส) สูงกว่าที่คาดการณ์ ชี้การบริโภคภาคเอกชนเพิ่มขึ้น เป็นไตรมาสที่ 5 ติดต่อกันที่เศรษฐกิจขยายตัว
-
ข้อมูลการค้าจีนเดือนสิงหาคม การส่งออกเพิ่มขึ้นแต่ต่ำกว่าคาด การส่งออกไปสหรัฐลดลง 33% YoY แสดงผลกระทบด้านลบจากภาษี
-
-
สินค้าโภคภัณฑ์: ราคาทองยังสูง (~3,600 ดอลลาร์/ออนซ์) เนื่องจากจีนซื้อทอง น้ำมันปรับตัวขึ้น แม้ OPEC+ เปลี่ยนนโยบายการผลิต สัญญา NATGAS เพิ่มขึ้นกว่า 3%
-
OPEC+: ประกาศเพิ่มการผลิตในเดือนตุลาคม ตามกลยุทธ์ตลาดของซาอุดีอาระเบีย
-
ธนาคารประชาชนจีน: เพิ่มสำรองทองเดือนสิงหาคม 0.06 ล้านออนซ์ เป็นเดือนที่ 10 ติดต่อกัน รวมสำรองทองทั้งหมด 74.02 ล้านออนซ์ตั้งแต่เริ่มซื้ออีกครั้งเมื่อพฤศจิกายนปีที่แล้ว
-
คริปโตเคอร์เรนซี: มีความคาดหวังในเชิงบวก Bitcoin แทบไม่เปลี่ยน แต่หลายเหรียญ Altcoin ปรับตัวขึ้นเช่น Dogecoin +3.5%, Sandbox +2%