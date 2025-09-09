สรุปข่าวเช้า

อ่านเพิ่มเติม

13:19 9 กันยายน 2025
  • เซสชันเอเชีย-แปซิฟิกมีแนวโน้มตลาดผสม ดัชนี JP225 ของญี่ปุ่นลดลง 0.95% ดัชนีจีนแกว่งตัวระหว่าง −/+0.50% ขณะที่ดัชนี AU200.cash ของออสเตรเลียลดลง 0.50%
  • ทองคำเพิ่มขึ้น 0.56% สู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 3,655 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และเงินทะลุ 41 ดอลลาร์ครั้งแรกตั้งแต่ปี 2011 ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเล็กน้อย (USDIDX: −0.11%)
  • ในออสเตรเลีย การสำรวจของ NAB เดือนสิงหาคมแสดงให้เห็นความเชื่อมั่นของธุรกิจลดลงเหลือ 4 (จาก 8) ขณะที่สภาพธุรกิจดีขึ้นเป็น 7 (จาก 5) การจ้างงานเพิ่มขึ้นเป็น 6 กำไรเพิ่มเป็น 4 และหนังสือสั่งซื้อกลับมาเป็นบวกเป็นครั้งแรกในรอบสองปี
  • เอกอัครราชทูตด้านการค้าของญี่ปุ่น Akazawa ยืนยันว่าอัตราภาษีของสหรัฐฯ สำหรับสินค้าญี่ปุ่นรวมถึงรถยนต์จะลดลงภายในวันที่ 16 กันยายน อย่างไรก็ตาม ความขัดแย้งยังไม่คลี่คลาย และ Akazawa จะดำเนินการเจรจาต่อในวอชิงตัน
  • กรุงโซลปฏิเสธข้อเรียกร้องของสหรัฐฯ ที่คล้ายกับญี่ปุ่น เกี่ยวกับการลงทุนมูลค่า 3.5 แสนล้านดอลลาร์ การเจรจาล่าช้าเนื่องจากทั้งสองฝ่ายกำลังหาทางออก
  • กระทรวงพาณิชย์จีนจัดการเจรจากับเจ้าหน้าที่แคนาดา รวมถึงนายกรัฐมนตรีของซัสแคตเชวันและเลขานุการรัฐสภาของนายกรัฐมนตรี การหารือมุ่งเน้นไปที่การค้าขาย การเกษตร และความร่วมมือด้านพลังงาน แสดงถึงความเปิดกว้างของปักกิ่งทั้งในระดับรัฐบาลกลางและระดับจังหวัด
  • นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศส François Bayrou ถูกถอดออกจากตำแหน่งในการลงมติไว้วางใจ แม้ว่าผลลัพธ์จะคาดไว้ ผลกระทบต่อตลาดจำกัด ค่าเงินยูโรแทบไม่เคลื่อนไหว
  • ตลาดกำลังประเมินการลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed อย่างรุนแรง ความเป็นไปได้ในการปรับลด 50 จุดพื้นฐานในเดือนกันยายนขึ้นอยู่กับรายงาน CPI วันพฤหัสบดี (ปัจจุบัน 12%)
  • ในทางตรงข้ามกับกระแสหลัก CEO ของ Goldman Sachs David Solomon ระบุว่านโยบายของ Fed ไม่ได้ “เข้มงวดเป็นพิเศษ” โดยชี้ให้เห็นความอยากเสี่ยงที่แข็งแกร่ง เขาเตือนว่านโยบายการค้าชะลอการลงทุน แต่สภาพโดยรวมยังเอื้อต่อธุรกิจ
ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดจับตาดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ และการคาดการณ์เงินเฟ้อ

การซื้อขายวันนี้ในยุโรปและสหรัฐฯ การซื้อขายวันนี้จะไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ แต่สิ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจคือ ผลสำรวจเบื้องต้นเดือนกันยายนจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน...

ข่าวเด่น: การประมาณการ GDP ของสหราชอาณาจักรปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ตัวเลขการผลิตออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

สหราชอาณาจักร (UK) การผลิตภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Production) YoY: +0.2% (ก่อนหน้า 0.0%) MoM: -1.3% (คาด 0.1%, ก่อนหน้า...
