สรุปข่าวเช้า

- เซสชันเอเชีย-แปซิฟิกมีแนวโน้มตลาดผสม ดัชนี JP225 ของญี่ปุ่นลดลง 0.95% ดัชนีจีนแกว่งตัวระหว่าง −/+0.50% ขณะที่ดัชนี AU200.cash ของออสเตรเลียลดลง 0.50%
- ทองคำเพิ่มขึ้น 0.56% สู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 3,655 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และเงินทะลุ 41 ดอลลาร์ครั้งแรกตั้งแต่ปี 2011 ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเล็กน้อย (USDIDX: −0.11%)
- ในออสเตรเลีย การสำรวจของ NAB เดือนสิงหาคมแสดงให้เห็นความเชื่อมั่นของธุรกิจลดลงเหลือ 4 (จาก 8) ขณะที่สภาพธุรกิจดีขึ้นเป็น 7 (จาก 5) การจ้างงานเพิ่มขึ้นเป็น 6 กำไรเพิ่มเป็น 4 และหนังสือสั่งซื้อกลับมาเป็นบวกเป็นครั้งแรกในรอบสองปี
- เอกอัครราชทูตด้านการค้าของญี่ปุ่น Akazawa ยืนยันว่าอัตราภาษีของสหรัฐฯ สำหรับสินค้าญี่ปุ่นรวมถึงรถยนต์จะลดลงภายในวันที่ 16 กันยายน อย่างไรก็ตาม ความขัดแย้งยังไม่คลี่คลาย และ Akazawa จะดำเนินการเจรจาต่อในวอชิงตัน
- กรุงโซลปฏิเสธข้อเรียกร้องของสหรัฐฯ ที่คล้ายกับญี่ปุ่น เกี่ยวกับการลงทุนมูลค่า 3.5 แสนล้านดอลลาร์ การเจรจาล่าช้าเนื่องจากทั้งสองฝ่ายกำลังหาทางออก
- กระทรวงพาณิชย์จีนจัดการเจรจากับเจ้าหน้าที่แคนาดา รวมถึงนายกรัฐมนตรีของซัสแคตเชวันและเลขานุการรัฐสภาของนายกรัฐมนตรี การหารือมุ่งเน้นไปที่การค้าขาย การเกษตร และความร่วมมือด้านพลังงาน แสดงถึงความเปิดกว้างของปักกิ่งทั้งในระดับรัฐบาลกลางและระดับจังหวัด
- นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศส François Bayrou ถูกถอดออกจากตำแหน่งในการลงมติไว้วางใจ แม้ว่าผลลัพธ์จะคาดไว้ ผลกระทบต่อตลาดจำกัด ค่าเงินยูโรแทบไม่เคลื่อนไหว
- ตลาดกำลังประเมินการลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed อย่างรุนแรง ความเป็นไปได้ในการปรับลด 50 จุดพื้นฐานในเดือนกันยายนขึ้นอยู่กับรายงาน CPI วันพฤหัสบดี (ปัจจุบัน 12%)
- ในทางตรงข้ามกับกระแสหลัก CEO ของ Goldman Sachs David Solomon ระบุว่านโยบายของ Fed ไม่ได้ “เข้มงวดเป็นพิเศษ” โดยชี้ให้เห็นความอยากเสี่ยงที่แข็งแกร่ง เขาเตือนว่านโยบายการค้าชะลอการลงทุน แต่สภาพโดยรวมยังเอื้อต่อธุรกิจ
