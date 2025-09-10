สรุปข่าวเช้า

- ฟิวเจอร์สดัชนีสหรัฐและยุโรปเปิดวันด้วยการปรับตัวขึ้นอย่างระมัดระวัง (US100, US500: +0.1%; EU50 และ US30: ไม่เปลี่ยนแปลง)
- Apple (AAPL.US) ขยายการปรับตัวลงจากเมื่อวานในช่วงหลังตลาดปิด (-0.1%) หลังการเปิดตัว iPhone 17 ซีรีส์ แม้ว่าราคาล่าสุดจะช่วยสนับสนุนกำไรขั้นต้น (เช่น iPhone 17 Pro Max รุ่นพรีเมียมที่ $1,999) นักลงทุนยังคงระมัดระวังท่ามกลางการแข่งขันจากผู้ผลิตรายอื่นและความล่าช้าโดยรวมของ Apple ในการนำ AI มาใช้งาน
- Emmanuel Macron แต่งตั้ง Sébastien Lecronu รัฐมนตรีกลาโหมปัจจุบันและสมาชิกเก่าแก่ของกลุ่มการเมืองของเขา เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ หลังรัฐบาล Bayrou ล่มสลาย ฝรั่งเศสยังคงได้รับผลกระทบอย่างมากในวันนี้ เนื่องจากมีการประท้วงทั่วประเทศ "Block Everything" ที่เรียกร้องโดยพรรคฝ่ายซ้าย
- Donald Trump กำลังกดดันสหภาพยุโรปให้เก็บภาษีสูงสุด 100% ต่อจีนและอินเดีย สำหรับการนำเข้าน้ำมันรัสเซีย ตามรายงานของ Financial Times และ CNBC ประธานาธิบดีสหรัฐยังประกาศความพร้อมที่จะตอบโต้ด้วยมาตรการเดียวกัน หากสหภาพยุโรปดำเนินการ Trump และฝ่ายบริหารของเขาเริ่มแสดงความไม่พอใจต่อความล้มเหลวในการก้าวหน้าในสงครามยูเครนและความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้นระหว่างมอสโก ปักกิ่ง และนิวเดลี
- ศาลรัฐบาลกลางที่ดูแลคดีของ Fed Governor Lisa Cook ต่อ Trump ตัดสินว่าเธอยังคงสามารถดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ที่ Fed ได้ในระหว่างการพิจารณาคดี คำตัดสินเบื้องต้นนี้ถือเป็นการสกัดความพยายามของฝ่ายบริหารในการ exert อิทธิพลต่อโครงสร้างและกิจกรรมของ Fed
- ดัชนีเอเชีย-แปซิฟิกส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น ต่อเนื่องจากความเชื่อมั่นของ Wall Street เมื่อวานนี้ การปรับตัวขึ้นสูงสุดอยู่ที่เซี่ยงไฮ้และฮ่องกง (S20cash, CNH.cash, HK.cash: ประมาณ +1.1%) ฟิวเจอร์สนิเคอิ 225 ของญี่ปุ่นปรับขึ้น (JP225: +0.45%) เช่นเดียวกับ S&P/ASX 200 ของออสเตรเลีย (AU200.cash: +0.35%) ดัชนี TAIEX ของไต้หวันทำระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ (+1.4%) ขณะที่ Nifty 50 ของอินเดียไม่คำนึงถึงความกังวลทางภูมิรัฐศาสตร์ (+0.6%)
- ดัชนีราคาผู้บริโภคของจีนลดลงมากกว่าคาดในเดือนสิงหาคม (-0.4% เทียบปีต่อปี เทียบกับคาดการณ์ -0.2%, ก่อนหน้า 0%) สะท้อนแรงกดดันเงินฝืดที่เพิ่มขึ้น ดัชนีเงินเฟ้อแกนหลัก (ไม่รวมอาหารและพลังงาน) เพิ่มขึ้น 0.9% ตัวเลขอ่อนแอนี้สะท้อนถึงผลฐานการเปรียบเทียบ ราคาผลิตภัณฑ์อาหารลดลงอย่างมาก (-4.3%) และความต้องการผู้บริโภคที่อ่อนแรงกดดันสินค้าคงทน (-3.7%) ดัชนี PPI ปรับตัวเล็กน้อย (-3.6% → -2.9%)
- ปริมาณน้ำมันดิบสหรัฐเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิด 1.25 ล้านบาร์เรล เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ตาม API (คาดการณ์ -1 ล้านบาร์เรล, ก่อนหน้า +0.66 ล้านบาร์เรล) ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบ Brent และ WTI ปรับตัวขึ้นเป็นวันติดต่อกันครั้งที่ 3 (OIL: +0.8%) ขณะที่ฟิวเจอร์สน้ำมันธรรมชาติ (NATGAS) ปรับตัวแบน (-0.3%)
- ดอลลาร์สหรัฐปรับตัวลดลงเล็กน้อย จากกำไรเมื่อวานนี้เทียบกับสกุลเงินส่วนใหญ่ (USDIDX: -0.05%) สกุลที่แข็งที่สุดคือสกุลเงินออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (AUDUSD, NZDUSD: +0.4%) และโครนานอร์เวย์ที่ผูกกับน้ำมัน (USDNOK: -0.1%) EURUSD เคลื่อนไหวแบน (1.171)
- ทองคำปรับตัวขึ้น 0.4% หลังปรับฐานจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อวานอยู่ที่ $3,642 ต่อออนซ์ ฟิวเจอร์สเงินก็ปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน (+0.5% อยู่ที่ $41.07 ต่อออนซ์)