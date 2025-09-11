อ่านเพิ่มเติม

สรุปข่าวเช้า

14:21 11 กันยายน 2025

ตลาดเอเชียเคลื่อนไหวในเชิงบวกเป็นส่วนใหญ่ 📊

  • CHN.cash +0.75%

  • CH50cash +2.0%

  • JP225 +0.36%
    ขณะที่ออสเตรเลียและสิงคโปร์อ่อนตัวลงเล็กน้อย

ตลาดสหรัฐฯ

  • US500 ปิดทำสถิติสูงสุดใหม่ แต่การปรับขึ้นจำกัด ปัจจุบัน +0.05%

  • US100 +0.13% หลังจากปิดลบเมื่อวาน

  • Oracle พุ่งเกือบ +36% หลังรายงานผลประกอบการ

Deutsche Bank คาด S&P 500 อาจปิดสิ้นปีที่ 7,000 จุด จากการเร่งตัวของกำไรบริษัท (EPS Q2 +10% เทียบกับ Q1 +8.7%)

ยุโรป

  • ฟิวเจอร์สดัชนี DE40 และ EU50 ขยับขึ้นเล็กน้อย +0.05% ก่อนเปิดตลาด

  • ECB คาดจะคงดอกเบี้ย แต่หากกล่าวถึงความไม่แน่นอนด้านการค้า อาจเพิ่มโอกาสลดดอกเบี้ย ธ.ค.

ญี่ปุ่น

  • PPI ส.ค. +2.7% YoY (คาดตรงเป้า, สูงกว่าก่อนหน้า 2.6%) แต่ลดลง -0.2% MoM

  • ตลาดคาด BoJ คงดอกเบี้ย ก.ย.

  • การเจรจาขึ้นค่าแรงปีหน้าอาจอยู่ที่ +4.8% (ต่ำกว่าปีนี้ +5.25%)

นิวซีแลนด์

  • RBNZ ชี้ดอกเบี้ยอาจลดสู่ 2.5% สิ้นปีนี้ จากปัจจุบัน 3.0% ความเร็วขึ้นกับเศรษฐกิจ

สหรัฐฯ

  • Goldman Sachs คาด Fed จะลดดอกเบี้ย 25bps สัปดาห์หน้า และอาจมีอีก 1–2 ครั้งในปีนี้

  • US CPI (14:30 CET) จะเป็นตัวชี้สำคัญ หากเงินเฟ้อไม่ขึ้นถึง 2.9% YoY อาจเห็นการลด 50bps

สินค้าโภคภัณฑ์ & Crypto

  • EURUSD แกว่งต่ำกว่า 1.1700 หลังปิดลบเมื่อวาน

  • WTI ย่อตัวต่ำกว่า $63.50 หลังดีดแรงเมื่อวานจากเหตุโจมตีในกาตาร์และความเสี่ยงคว่ำบาตรรัสเซีย

  • ทองคำ อ่อนเล็กน้อย ทดสอบ $3,630 หลังปิดสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อวาน

  • Bitcoin เดินหน้าทะลุแนวต้านหลัก ปัจจุบันซื้อขายที่ $114,200

หุ้น:
